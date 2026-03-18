世界で最も歴史あるサッカー大会「エミレーツFAカップ」、史上初の日本オフィシャルトロフィーツアー開催決定

The Football Association

イングランドサッカー協会「The Football Association」（以下、FA）は、世界で最も歴史あるサッカーカップ戦「エミレーツFAカップ」（以下、FAカップ）のオフィシャルトロフィーが日本を巡るトロフィーツアー「エミレーツFAカップ：東京テイクオーバー」（以下、本ツアー）を、2026年3月27日（金）から4月5日（日）までの10日間、東京、大阪、静岡で実施することを発表します。「エミレーツFAカップ」が日本でオフィシャルトロフィーツアーを開催するのは、今回が初の試みとなります。

近年、FAカップではブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFCの三笘薫選手やクリスタル・パレスFCの鎌田大地選手を筆頭に、日本人選手の活躍が世界を熱狂させています。2025-26シーズンが5回戦・準々決勝を目前に控え、英国時間5月16日（土）の決勝戦に向けて戦いがますます白熱する中、その興奮と魅力を日本の皆さまへお届けするため、本ツアーではサッカーの枠を越えた、様々なコラボレーションを展開します。累計発行部数5,000万部を突破した大人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸、漫画：ノ村優介）とのスペシャルコラボレーションを皮切りに、日本最古のプロ野球球団「読売ジャイアンツ」主催試合でのオフィシャルトロフィーの展示、さらにはFAカップをモデルに創設された「天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会」との歴史的な再会も決定しています。

FAコマーシャル・ディレクター ジェームズ・グレイ氏

「この度、タイトルパートナーであるエミレーツ航空と共に、エミレーツFAカップのトロフィーを日本へお届けできることを、大変光栄に思います。イングランドにおける日本人選手の目覚ましい活躍は、英国サッカーへの関心を力強く押し上げています。それは、日本のファンの皆さま、そしてコマーシャルパートナーの皆さま双方との繋がりを深めるための、またとない強固な基盤を築いてくれました。本ツアーは、エミレーツFAカップの豊かな伝統を称えるとともに、他にない体験を創出し、日本という重要な市場でFAカップのグローバルな影響力をさらに拡大できるきっかけとなることを願っています。」

＜ハイライト１. 『ブルーロック』 × FAカップ：キービジュアル・SNSスペシャルコラボ＞

1871年に史上初の全国規模のサッカーノックアウトトーナメントとして創設されて以来、トッププロのプレミアリーグから、地域に根差したアマチュアクラブまで、FAに登録するチームがプロ・アマの垣根を越えた真剣勝負を繰り広げる「エミレーツFAカップ」。また作中で描かれる、世界一のストライカーになるため活躍に貪欲な「前面に出る姿勢」や勝利をつかみ取るための「粘り強さ」が高い支持を受け、サッカー漫画の新たな金字塔として国内外で人気を得ている『ブルーロック』。

サッカーファン、そして『ブルーロック』ファン必見の本コラボレーションは、「どんな原石やチームでも輝く場」「プレーヤーの粘り強さや敬意といった精神」「サッカーの本質的な魅力である、プレーを通した熱量」が両者の共通点となり、実現しました。本コラボレーションでは、以下２つのスペシャル企画が展開されます。

1. エゴイストたちが歴史あるイングランドチームのユニフォームを着用！限定キービジュアル

これまでに公開された『ブルーロック』のハイライトとなる名シーンを、今回のコラボレーションに合わせて特別に切り取って作成された、本企画のためだけの「エミレーツFAカップ」限定キービジュアルを公開。「エミレーツFAカップ」の魅力のひとつである、「ジャイアントキリング（番狂わせ）」が生み出すドラマの名場面を想起させるキービジュアルでは、主要キャラクターたちが、FAカップで数々の伝説を刻んできた、歴史あるイングランドチームのユニフォームをまといます。

2. FAカップ名場面 ×『ブルーロック』名シーン！SNSキャンペーン始動

FAカップの興奮を象徴する6つのキーテーマ「お祝い」「生きがい」「極み」「敬意」「勇気」「粘り強さ」を掲げ、それぞれのテーマを体現する大会の名場面と『ブルーロック』の名シーンを組み合わせたスペシャルコンテンツを、FAカップ公式SNSで順次公開していきます。

講談社 『ブルーロック』編集担当 土屋 萌氏

「世界で最も歴史あるサッカー大会『エミレーツFAカップ』と、今や世界中の読者に愛される『ブルーロック』がコラボレーションできることを、大変光栄に思います。今回のコラボレーションが、国境を越えた両国のサッカー文化の架け橋となり、ファンの皆様に新たな興奮をお届けできると確信しております。そして、サッカーという素晴らしいスポーツをさらに盛り上げる一助となることを心より願っています。」

＜ハイライト２. 日本文化と融合する、10日間のテイクオーバーツアー＞

本ツアーでは、FAカップのトロフィーが東京、大阪、静岡を巡り、その土地ならではの文化と触れ合う特別なイベントを実施します。各地でのイベント様子は、公式SNSで随時発信します。有名選手・ゲストからのスペシャルコメントも続々公開予定です。

一般展示イベント

1. 東京ドームで日本最古のプロ野球球団「読売ジャイアンツ」主催試合でのスペシャル展示

日本最古のプロ野球球団「読売ジャイアンツ」とのコラボにより、東京ドームにて1日限定の特別展示が実現します。英国を代表する伝統的なスポーツであるサッカーと、日本で国民的な人気を誇る野球。本展示は、２つのスポーツ文化が交わる、またとない機会です。

- 対象試合：2026年3月29日（日）読売ジャイアンツ対阪神タイガース（14:00試合開始）- 展示時間：12:00～16:00頃（7回裏終了まで）- 展示場所：東京ドーム場内 1階コンコース中央（東京都文京区後楽1-3-61）- 展示内容：・エミレーツFAカップ オフィシャルトロフィー・「エミレーツFAカップ」で活躍のサッカー選手サイン入りユニフォーム※展示のご観覧には当日の入場券が必要です。※展示場所や内容は変更となる場合があります。

2. 「日本スポーツの聖地」MUFGスタジアムでの展示

Jリーグの主催試合や日本代表戦など、数々の名勝負が刻まれてきた「日本スポーツの聖地」MUFGスタジアムにて、これまでの「エミレーツFAカップ」優勝チームが手にしてきた、イングランドサッカー史の栄光を象徴するトロフィーを特別展示します。聖地ウェンブリーで手渡されてきた、伝統あるイングランドサッカーの頂点を証明するその存在を、国内サッカーの聖地で間近に感じられます。

- 日時：2026年3月31日（火） 15:00～17:002026年4月1日（水） 10:00～17:00- 場所：MUFGスタジアム（国立競技場）外苑門Eゲート「秩父宮記念ギャラリー」南側外構面 （〒160-0013東京都新宿区霞ヶ丘町10-1）- 展示内容：・エミレーツFAカップ オフィシャルトロフィー

「エミレーツFAカップ」について

「エミレーツFAカップ」は、1871年に創設された世界で最も長く続いている国内サッカー大会です。イングランドサッカー協会（FA）に所属する、トッププロのプレミアリーグから、地域に根差したアマチュアクラブまで、あらゆるレベルのチームが参加するトーナメントです。一発勝負のノックアウト方式で、下位リーグのチームがトップクラブを破る「ジャイアントキリング」は、この大会の象徴的な魅力となっています。本シーズンの決勝戦は、2026年5月16日にサッカーの聖地「ウェンブリー・スタジアム connected by EE」にて行います。

- エミレーツFA カップ 公式サイト：https://www.thefa.com- エミレーツFA カップ 公式SNS：Instagram：https://www.instagram.com/emiratesfacupX：https://x.com/EmiratesFACupYouTube：https://www.youtube.com/c/thefacupFacebook：https://www.facebook.com/EmiratesFACupTikTok：https://www.tiktok.com/@emiratesfacup- エミレーツFA カップ U-Next独占配信：配信チャネル(https://www.video.unext.jp/lp/football_pack?cid=D32572&adid=A8N&alpad=1&alpge=1&utm_source=a8&utm_medium=a_n&utm_campaign=a_n&a8=NpLWbpoFk6DQZ9LfJTDjTLL276-IJ6XMwTDZo6e3dZSFk6LCn6X616JpOidzXzYDwZPh3ELtwpLWys00000014274001)

『ブルーロック』について

原作・金城宗幸、漫画・ノ村優介による大人気サッカー漫画。『週刊少年マガジン』で連載中。日本をW杯優勝に導くストライカーを育成するため、300人の高校生フォワードを”青い監獄（ブルーロック）”に集め、究極の競争を繰り広げる物語。累計発行部数は5,000万部を突破し、2026年8月7日（金）には実写映画の公開も控えている。