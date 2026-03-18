【NEMU RESORT】大型犬と過ごせる「フォレストヴィラDOG」が誕生！ 中・大型犬専用ドッグランや特別宿泊プラン第３弾も登場します。

伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社

NEMU RESORTは、宿泊施設、マリーナ、ゴルフ場が一体となった四季折々の自然を満喫できる施設であり、広大な敷地内では変化に富んだ景色をお楽しみいただけます。

このたび、NEMU RESORTのコンセプトである「伊勢志摩の恵みあふれる『里・海・森を育てるリゾート』」に基づき、「自然」、「体験」、「学び」をキーワードに様々なご体験を提供できる施設へリニューアルいたします。

これを機に従来の「フォレストヴィラ」を全室愛犬同伴可能とし、8棟のうち3棟を大型犬受け入れ可能な施設「フォレストヴィラDOG」として新たにリニューアルし、新設される「ヒルズヴィラ」、「フォレストヴィラ」、さらには生まれ変わる「フォレストヴィラDOG」の3種類のヴィラをお選びいただけます。

ぜひ、愛犬との伊勢志摩旅行の際には、NEMU RESORTの広大な敷地の中で特別な時間をお過ごしください。

※1 体重20kg～大型犬種(50kgまで) 50kg以内でも超大型犬種は不可

※2、体重20kgまで。犬種は問いません。

フォレストヴィラDOG概要

1、大型犬受け入れ可能な一棟貸しのヴィラ誕生

2、中・大型犬でものびのび走れる専用ドッグラン新設

3、【20,000円クーポン付／先着50室／ヴィラ限定】 特別プラン第3弾販売開始

1、 大型犬受け入れ可能な一棟貸しのヴィラ誕生

これまでの8棟のうち5棟が中型犬(※2)までのワンちゃん同伴可能であった「フォレストヴィラ」では、リニューアルを機に8棟全てをワンちゃん同伴可能にし、その内3棟を大型犬とご一緒にご宿泊いただけます。

「フォレストヴィラDOG」では、専用備品やアメニティ、おやつなどのサービスを準備しておりますので、手ぶらでもワンちゃんと一緒に快適にご滞在いただけます。また、共用棟にはワンちゃん専用のシャンプールームやワンちゃんの食事を温める電子レンジも完備しています。

さらには、各棟には一台ずつ専用のランドカー（移動用カート）が備えてあり、愛犬と一緒にNEMU RESORTの広大な敷地を気軽に散策していただけます。

2、 中・大型犬でものびのび走れる専用ドッグラン新設

「フォレストヴィラDOG」エリア内のドッグランに加えて、別エリアに中＆大型犬専用ドッグランを新設いたします。約620平方メートル の天然芝の心地よい広々としたスペースで、大型犬もリード無しで元気に走り回れ、思い存分楽しむことができます。

3、【20,000円クーポン付／先着50室／ヴィラ限定】特別プラン第3弾販売開始

NEMU RESORTのグループ施設でも使える20,000円のクーポン付宿泊プランを販売いたします。

宿泊期間： 2026年4月18日～9月30日

販売期間： 2026年 3月18日～4月17日

プラン内容：1泊夕食朝食付プラン

特 典 ：NEMU RESORTのグループ施設で次回ご利用いただける20,000円クーポン

(鳥羽国際ホテル、鳥羽国際ホテル 潮路亭、NEMU RESORT、NEMU GOLF CLUB)

詳細を見る :https://go-iseshima-resort.reservation.jp/ja/hotels/nemuresort/plans/10186690

伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社について

伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社は、三重県鳥羽市所在の鳥羽国際ホテル、潮路亭、三重県志摩市所在のNEMU RESORT を運営しています。

所在地 ： 三重県志摩市浜島町迫子2692-3

事業施設 ：

鳥羽国際ホテル(https://www.tobahotel.co.jp) 三重県鳥羽市鳥羽1-23-1

NEMU RESORT(https://www.nemuresort.com) 三重県志摩市浜島町迫子2692-3