発注する前に勝敗は決まる。ヒアリングが終わった時点で、完成！

株式会社ガーディアン73,307サイトの実績データとAI分析を基盤にした SCSC BRIEFINGによるホームページ制作プラットフォームSCSC BRIEFING（スクスク・ブリーフィング）ホームページ制作版 正式リリース

- AI × BIG DATA × リアルタイムモック × 勝てる資格の保証 -

01 リリース概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/31_1_238fb39a9385e499c5a61497748c5a4e.jpg?v=202603180451 ]

株式会社ガーディアン（代表取締役：青山裕一、所在地：東京都）は、ホームページ制作業界における構造的な課題を根本から解決するインタラクティブ型ヒアリングシステム「SCSC BRIEFING（スクスク・ブリーフィング）ホームページ制作版」を正式にリリースします。

本システムは、Athena AI（141億件の行動データを持つ因果推論エンジン）・独自の3D-CMF理論・OWLet CMS（500万パーツ・15年間脆弱性ゼロ）・77's Check!!・SCAN DOGという5つのコア技術を統合し、「発注前の体験から納品後まで」を一気通貫で設計します。

発注者がホームページを「頼む」のではなく「一緒に作る体験」を通じて勝利を確信する──そのための設計思想がこのシステムに込められています。

02 背景 ── ホームページ制作業界が抱える「三重苦」

ガーディアンが73,307サイトの運用実績から15年間観察してきた、業界が長年解決できなかった三つの構造的課題があります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/31_2_bf9937e513f56a659804670f29dcd748.jpg?v=202603180451 ]

特に修正・クレーム対応に費やされる工数は制作工数全体の平均30～40%に上ることがガーディアンのデータから明らかになっています。SCSC BRIEFINGはこの三重苦を、テクノロジーと体験設計によって原理的にゼロにします。

03 コアコンセプト ── 四位一体の設計思想

「対話しながら、見ながら、勝てるホームページを一緒に設計する」

04 5つのコア技術 ── 15年の積み上げが競合の追随を不可能にする

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/31_3_f5021449392c477ec1844b44ac966029.jpg?v=202603180451 ]

SCSC BRIEFINGは単なるヒアリングツールではありません。ガーディアンが15年かけて構築した5つのコア技術資産が結集されたシステムです。

05 全体フロー ── 10STEPの「勝利への道程」

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/31_4_10a9cac828c5a87ae8a597acfd2dc10e.jpg?v=202603180451 ]

PHASE 1（発注前体験フェーズ：STEP 00～02） 合計約10分

PHASE 2（発注後ヒアリングフェーズ：STEP 03～09） 合計約31分

AIによるWEBサイト戦略設計・制作プロセス（全10ステップ）

※ 判断が困難なSTEPは「ガーディアンに任せる」オプションを選択可。ガーディアンのプロが担当します。

※ 途中保存・再開機能により分割実施が可能。お客様の実作業は最短18分。

06 顧客が得られる4つの革命的メリット

07 代表メッセージ

AIヒアリングと141億件データ分析により実現する SCSC BRIEFINGの顧客メリット[表5: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/31_5_cf093e4902ed61c33bfe720700bbe239.jpg?v=202603180451 ]

「 発注する前に、勝敗は決まる」

ヒアリングが終わった時点で、完成！

ホームページ制作業界が長年解決できなかった三重苦──イメージ齟齬、受動的発注、非効率ヒアリング──を、テクノロジーと体験設計で根本から解体する。発注者が「頼む」のではなく、「一緒に作る」体験を通じて勝利を確信する。それが SCSC BRIEFING が目指す未来です。

株式会社ガーディアン 代表取締役 青山裕一

08 会社概要

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/31_6_e988a1185150a289f2aec773a9a03dea.jpg?v=202603180451 ][表7: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/31_7_5c58ff56093c198acd9ab888515e0254.jpg?v=202603180451 ]

本プレスリリースに関する報道・転載は自由です。掲載の際は出典「株式会社ガーディアン」の明記をお願いいたします。