株式会社太知ホールディングスは「もしものときも頼れるライト」　マルチセンサーライト【KBN-504】を3月発売

株式会社太知ホールディングス

〇KBN-504は「だけ」のシンプル操作。

コンセントに差すだけ！ 配線工事などは不要です。

充電ホルダーのプラグをコンセントに差し込んで本体をセットするだけ！

モードの切り替えも設定ボタンを押すだけ！

〇1台4役のすぐれもの:シーンに合わせてライトを切り替え

人感センサーで検知して点灯する「センサーライトモード」、本体を外して手持ちで使う「ハンディライト（懐中電灯）モード」、暗くなると常時点灯する「常夜灯モード」、停電時に自動で点灯する「停電モード」の4役！

- センサーライトモード:暗くなると近づいてくる人を検知して「パッ」と点灯します。

明暗センサーで、暗くなったら自動で点灯、明るくなったら自動で消灯！必要な時だけつくのでムダなく電力消費を抑えて省エネ！

- ハンディライトモード:いつでも懐中電灯として使用できます。

充電ホルダーから取り外せばいつでもハンディライトとして使用できます。

- 常夜灯モード:周囲が暗くなると前面ライトがほんのり点灯します。

常夜灯モードは、玄関・廊下の足元を安心して歩けるようサポートします。

- 停電モード:停電を感知すると点灯します。

地震・台風などによる停電に備えた「停電モード」は、停電時に自動点灯して非常灯に！そのまま手に取ってハンディライトとしても使えます。

《仕様》

- 製品名：マルチセンサーライト- 型番：KBN-504- モーションセンサー：検知角度110度/検知範囲：2-3ｍ- 電源：AC100V (充電ホルダー)- 内蔵電源：リチウムイオン電池3.7V/500mAh- 消費電力：約1W- 連続使用時間：懐中電灯：約1.5時間 前面ライト：約5時間- 明るさ：懐中電灯 （点灯）：130ルーメン前面ライト（点灯）: 40ルーメン前面ライト（常夜灯モード）:0.3ルーメン- サイズ：マルチセンサーライト：約50×35×143mm充電ホルダー：約62×85×55mmセット時：約62×85×165mm- 質量：マルチセンサーライト：約74g充電ホルダー ：約56ｇセット時 ：約130g- 付属品：取扱説明書（保証書付）充電ホルダー：1個

■会社概要

会社名：株式会社太知ホールディングス

国内事業部

所在地：〒110-0005

東京都台東区上野3-2-4

秋葉原 村上ビル3階

ホームページ

https://www.anabas.co.jp