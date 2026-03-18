株式会社太知ホールディングスは「もしものときも頼れるライト」 マルチセンサーライト【KBN-504】を3月発売
株式会社太知ホールディングス
- センサーライトモード:暗くなると近づいてくる人を検知して「パッ」と点灯します。
- ハンディライトモード:いつでも懐中電灯として使用できます。
- 常夜灯モード:周囲が暗くなると前面ライトがほんのり点灯します。
- 停電モード:停電を感知すると点灯します。
- 製品名：マルチセンサーライト
- 型番：KBN-504
- モーションセンサー：検知角度110度/検知範囲：2-3ｍ
- 電源：AC100V (充電ホルダー)
- 内蔵電源：リチウムイオン電池3.7V/500mAh
- 消費電力：約1W
- 連続使用時間：懐中電灯：約1.5時間 前面ライト：約5時間
- 明るさ：懐中電灯 （点灯）：130ルーメン
前面ライト（点灯）: 40ルーメン
前面ライト（常夜灯モード）:0.3ルーメン
- サイズ：マルチセンサーライト：約50×35×143mm
充電ホルダー：約62×85×55mm
セット時：約62×85×165mm
- 質量：マルチセンサーライト：約74g
充電ホルダー ：約56ｇ
セット時 ：約130g
- 付属品：取扱説明書（保証書付）
充電ホルダー：1個
■会社概要
〇KBN-504は「だけ」のシンプル操作。
コンセントに差すだけ！ 配線工事などは不要です。
充電ホルダーのプラグをコンセントに差し込んで本体をセットするだけ！
モードの切り替えも設定ボタンを押すだけ！
〇1台4役のすぐれもの:シーンに合わせてライトを切り替え
人感センサーで検知して点灯する「センサーライトモード」、本体を外して手持ちで使う「ハンディライト（懐中電灯）モード」、暗くなると常時点灯する「常夜灯モード」、停電時に自動で点灯する「停電モード」の4役！
- センサーライトモード:暗くなると近づいてくる人を検知して「パッ」と点灯します。
明暗センサーで、暗くなったら自動で点灯、明るくなったら自動で消灯！必要な時だけつくのでムダなく電力消費を抑えて省エネ！
- ハンディライトモード:いつでも懐中電灯として使用できます。
充電ホルダーから取り外せばいつでもハンディライトとして使用できます。
- 常夜灯モード:周囲が暗くなると前面ライトがほんのり点灯します。
常夜灯モードは、玄関・廊下の足元を安心して歩けるようサポートします。
- 停電モード:停電を感知すると点灯します。
地震・台風などによる停電に備えた「停電モード」は、停電時に自動点灯して非常灯に！そのまま手に取ってハンディライトとしても使えます。
《仕様》
- 製品名：マルチセンサーライト
- 型番：KBN-504
- モーションセンサー：検知角度110度/検知範囲：2-3ｍ
- 電源：AC100V (充電ホルダー)
- 内蔵電源：リチウムイオン電池3.7V/500mAh
- 消費電力：約1W
- 連続使用時間：懐中電灯：約1.5時間 前面ライト：約5時間
- 明るさ：懐中電灯 （点灯）：130ルーメン
前面ライト（点灯）: 40ルーメン
前面ライト（常夜灯モード）:0.3ルーメン
- サイズ：マルチセンサーライト：約50×35×143mm
充電ホルダー：約62×85×55mm
セット時：約62×85×165mm
- 質量：マルチセンサーライト：約74g
充電ホルダー ：約56ｇ
セット時 ：約130g
- 付属品：取扱説明書（保証書付）
充電ホルダー：1個
■会社概要
会社名：株式会社太知ホールディングス
国内事業部
所在地：〒110-0005
東京都台東区上野3-2-4
秋葉原 村上ビル3階
ホームページ