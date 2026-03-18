SNS総再生回数2,000万回超えで話題！あえて商品名を隠した、アース製薬「幻のモンダミンのうた」新CMを子ども達が大合唱!?

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）が展開する、歯科医院専売の洗口液シリーズの新CMソング「幻のモンダミンのうた」が、SNS累計再生回数2,000万回を超えるヒットを記録しています。

最大の特長は、アース製薬の歯科医院専売洗口液のラインナップには「ハビットプロ」、「ファーストステッププロ」などがありますが、あえて具体的な商品名を隠して「幻のモンダミン」として歌い上げていること。

デュエット篇や、たかちゃん篇、歌ってみて篇など、バリエーション作品も人気のCMシリーズで、最新作では20名もの子役タレントが大合唱するダイナミックな映像に仕上がっています。

クリエイティブディレクターには、読書啓発広告「本日は、本の日。」で第78回広告電通賞、OCC新人賞など数々の受賞歴を持つ野田芳希氏を起用。

思わず「どの商品のこと？」と調べたくなる、戦略的なクリエイティブに注目です。

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■アース製薬 歯科医院専売品洗口液 商品概要

「ファーストステッププロ」

洗口液・医薬部外品

販売名：薬用モミデントコートこどもb

歯科医院専売の子ども向け洗口液です。飲食によって酸性に傾いた口腔内のpHバランスを素早く中和するため、飲食後の使用がおすすめです。毎日の習慣にしやすいうれしい「ぶどう味」を採用。ピリピリとした刺激感を抑えたノンアルコールタイプです。

公式サイト：https://www.earth.jp/dental/products/mondahmin-firststeppro.html