【本日の業務お疲れ様でした】スマホから1分・電話番号不要。「AI化、何から始めれば…」を直接プロに聞ける無料相談窓口
有限会社野田収一事務所（屋号：オルタナティブコンピュータ、所在地：東京都三鷹市）は、日々の業務に追われる中小企業の経営者・バックオフィス担当者様向けに、入力ストレスを極限まで無くし、スマートフォンからでも手軽に問い合わせができる『AI・DX無料相談および資料請求窓口』をリニューアルいたしました。
■ 週半ばの夕方。頭を悩ませる前に、プロに「丸投げ」してみませんか？
水曜日の業務、本当にお疲れ様でした。
「毎月の手作業をAIで自動化したい」と考えつつも、日々の忙しさから具体的な情報収集を後回しにしていませんか？
本日は、PCを閉じる前や帰宅中の電車のなかで、わずか1分で完了する「入力ストレス・ゼロ」の無料相談・資料請求窓口をご案内します。
■ 【リニューアル】「面倒な入力」をすべて撤廃しました
お疲れの時間帯に、細かい企業情報や連絡先を長々と入力していただく必要はありません。
弊社では、初期の情報収集段階では不要となる**「お電話番号」「ご住所」の入力欄を完全に撤廃**いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344202/images/bodyimage1】
・必要なのは「お名前」と「メールアドレス」のみ
・「まずは資料だけ欲しい」「ざっくり質問したい」など、選択肢をタップするだけでOK
・事前のアカウント登録やログインは一切不要
■ どんな些細な疑問でも構いません。明日、プロからお返事します
「毎月のExcel転記をなくしたい」「活用できる補助金について知りたい」など、ご相談内容は何でも構いません。退勤前にサクッとメッセージを残していただければ、1営業日以内に、自動化のプロ（コンサルタント）が直接具体的なヒントをご返信いたします。
■ 安心のお約束
本窓口は情報収集や課題解決の糸口を見つけるためのものであり、弊社からしつこい営業電話等は一切行いません。弊社はIPA「SECURITY ACTION ★★」を宣言し、情報管理にも万全を期しておりますので、安心してお問い合わせください。
▼ 【電話番号不要・1分完結】手軽になった無料相談・資料請求はこちらから
https://alternativecomputers.org/ai-contact/
▼ AI自動化の事例やDX診断、サービスの詳細はこちら（公式ページ）
https://alternativecomputers.org/lp/
配信元企業：有限会社野田収一事務所
■ 週半ばの夕方。頭を悩ませる前に、プロに「丸投げ」してみませんか？
水曜日の業務、本当にお疲れ様でした。
「毎月の手作業をAIで自動化したい」と考えつつも、日々の忙しさから具体的な情報収集を後回しにしていませんか？
本日は、PCを閉じる前や帰宅中の電車のなかで、わずか1分で完了する「入力ストレス・ゼロ」の無料相談・資料請求窓口をご案内します。
■ 【リニューアル】「面倒な入力」をすべて撤廃しました
お疲れの時間帯に、細かい企業情報や連絡先を長々と入力していただく必要はありません。
弊社では、初期の情報収集段階では不要となる**「お電話番号」「ご住所」の入力欄を完全に撤廃**いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344202/images/bodyimage1】
・必要なのは「お名前」と「メールアドレス」のみ
・「まずは資料だけ欲しい」「ざっくり質問したい」など、選択肢をタップするだけでOK
・事前のアカウント登録やログインは一切不要
■ どんな些細な疑問でも構いません。明日、プロからお返事します
「毎月のExcel転記をなくしたい」「活用できる補助金について知りたい」など、ご相談内容は何でも構いません。退勤前にサクッとメッセージを残していただければ、1営業日以内に、自動化のプロ（コンサルタント）が直接具体的なヒントをご返信いたします。
■ 安心のお約束
本窓口は情報収集や課題解決の糸口を見つけるためのものであり、弊社からしつこい営業電話等は一切行いません。弊社はIPA「SECURITY ACTION ★★」を宣言し、情報管理にも万全を期しておりますので、安心してお問い合わせください。
▼ 【電話番号不要・1分完結】手軽になった無料相談・資料請求はこちらから
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