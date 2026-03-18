シリコンウェハー市場分析：2032年に262.53億米ドル規模へ、CAGR8.7%が示す半導体基盤材料の持続成長

シリコンウェハー市場分析：2032年に262.53億米ドル規模へ、CAGR8.7%が示す半導体基盤材料の持続成長