乳製品不使用アイスクリーム市場の需要、シェア、動向、成長、機会および洞察分析（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは2026年3月に、乳製品不使用アイスクリーム市場に関する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、原材料タイプ別（ココナッツ、アーモンド、大豆、オーツ、その他）、フレーバータイプ別（バニラ、チョコレート、フルーツ系、キャラメル、その他）、包装タイプ別（タブ、パウチ、コーンおよびバー、その他）、流通チャネル別（オフトレード〔スーパーマーケットおよびハイパーマーケット、コンビニエンスストア、専門小売店、オンライン小売、その他チャネル〕、オントレード）に市場を細分化し、2025年から2035年までの世界市場分析、動向、機会および予測を提示するものである。本レポートは乳製品不使用アイスクリーム市場の予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを強調している。
乳製品不使用アイスクリーム市場の概要
乳製品不使用アイスクリームとは、牛乳やその他の動物由来の乳製品成分を使用せずに作られた冷凍デザートであり、乳糖不耐症の人々、ヴィーガン、またはより健康的な代替品を求める人々のために設計されたものである。乳製品の代わりに、アーモンドミルク、ココナッツミルク、大豆ミルク、オーツミルク、カシューミルクなどの植物由来のベースが使用される。これらの代替素材は、甘味料、フレーバー、安定剤と混合され、従来のアイスクリームに類似したクリーミーな食感を実現する。乳製品不使用アイスクリームは、チョコレート、バニラ、フルーツ系など幅広いフレーバーで提供されている。一般的に（ココナッツベースを除き）飽和脂肪が少なく、植物由来およびアレルゲンフリー食品に対する消費者需要の高まりに対応している。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、乳製品不使用アイスクリーム市場の規模は2025年に15億米ドルに達した。また、同市場は2035年末までに51億米ドルに達する収益が見込まれている。さらに、2025年から2035年の予測期間において、乳製品不使用アイスクリーム市場は約13.7％の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038382
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344430/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な乳製品不使用アイスクリーム市場分析によれば、同市場の規模は、植物由来製品に対する需要の増加、健康意識の高まりと消費者ライフスタイルの変化、ヴィーガニズムおよび乳糖不耐症に対する認知の拡大、ならびに健康志向の高まりと代替製品への需要増加により拡大すると見込まれる。乳製品不使用アイスクリーム市場における主要企業には、General Mills, Inc.、Unilever、Booja-Booja、Tofutti Brands, Inc.、Bliss Unlimited, LLC、Swedish Glace、Danone、NadaMoo、Ben and Jerry’sが含まれる。
また、本乳製品不使用アイスクリーム市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本調査レポートは日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も備えている。
目次
● 乳製品不使用アイスクリーム市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
乳製品不使用アイスクリーム市場の概要
乳製品不使用アイスクリームとは、牛乳やその他の動物由来の乳製品成分を使用せずに作られた冷凍デザートであり、乳糖不耐症の人々、ヴィーガン、またはより健康的な代替品を求める人々のために設計されたものである。乳製品の代わりに、アーモンドミルク、ココナッツミルク、大豆ミルク、オーツミルク、カシューミルクなどの植物由来のベースが使用される。これらの代替素材は、甘味料、フレーバー、安定剤と混合され、従来のアイスクリームに類似したクリーミーな食感を実現する。乳製品不使用アイスクリームは、チョコレート、バニラ、フルーツ系など幅広いフレーバーで提供されている。一般的に（ココナッツベースを除き）飽和脂肪が少なく、植物由来およびアレルゲンフリー食品に対する消費者需要の高まりに対応している。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、乳製品不使用アイスクリーム市場の規模は2025年に15億米ドルに達した。また、同市場は2035年末までに51億米ドルに達する収益が見込まれている。さらに、2025年から2035年の予測期間において、乳製品不使用アイスクリーム市場は約13.7％の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されている。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的な乳製品不使用アイスクリーム市場分析によれば、同市場の規模は、植物由来製品に対する需要の増加、健康意識の高まりと消費者ライフスタイルの変化、ヴィーガニズムおよび乳糖不耐症に対する認知の拡大、ならびに健康志向の高まりと代替製品への需要増加により拡大すると見込まれる。乳製品不使用アイスクリーム市場における主要企業には、General Mills, Inc.、Unilever、Booja-Booja、Tofutti Brands, Inc.、Bliss Unlimited, LLC、Swedish Glace、Danone、NadaMoo、Ben and Jerry’sが含まれる。
また、本乳製品不使用アイスクリーム市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本調査レポートは日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も備えている。
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