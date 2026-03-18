「守り」か「攻め」か。金融・医療が直面するAI活用の『ジレンマ』を解く―対面型カンファレンス開催
データサイエンスを活用したビジネス変革を支援するデータフォーシーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：古本 孝、以下 D4c）は、「Data Analytics Conference 2026（以下DACo）」と題し、クライアント企業様、ならびにご縁をいただいた企業様をご招待してのオフラインカンファレンスと懇親会を開催いたします。
本カンファレンスでは、パネルディスカッションや基調講演などを通じ、変革の最前線にある実践的な戦略を直接聴講できる機会をご提供いたします。
「資産」と「生命」という、個人の尊厳に関わる極めて重要なデータを扱う金融・医療の両業界。
その最前線で変革を主導する「核心」を知る登壇者、志を共にする参加者の皆様、そして弊社のデータサイエンティストとの【濃密な交流】を通じて、具体的なビジネス連携の模索はもちろん、自社の壁を打破する新しい視点や課題解決のヒントを見出す絶好の機会となれば幸いです。
「最高レベルのセキュリティと、AI利活用の両立に関する現場の本音を聞きたい」
「異業種のリーダーと繋がり、データによる新たな社会的価値の共創を模索したい」
「膨大なデータはあるが、具体的な意思決定に繋げるための『一歩』に悩んでいる」
このような課題や志をお持ちの皆様にとって、DACo2026は単なる知識のアップデートに留まりません。
貴重な人脈を構築し、ビジネスの足元を固め、次なるステージへと導くための「不可欠な起点」となるでしょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343886/images/bodyimage1】
【Data Analytics Conference 2026（DACo）とは】
DACoは、データフォーシーズが掲げている[データ解析で世の中をよりよく変える]をテーマにしたカンファレンスです。
加速する情報社会において、新たな事業とライフスタイルを創造する鍵は「データ・トランスフォーメーション」のリードにあります。
前々回のDACo2024では、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社様、株式会社スクロール様、そして、KDDI株式会社 様という各界のリーダーによるパネルディスカッションを実施し、最新のAIサービスへの取り組みから、技術を価値に変える「業務活用への転換」に至るまで、未来を切り拓くための具体的な戦略を深掘りいたしました。
また、昨年開催したDACo2025では、鉄道事業を中核に多角的な事業展開を行う九州旅客鉄道株式会社様と、広範な事業領域でデータ活用を推進する近鉄グループホールディングス株式会社様をお招きし、パネルディスカッション形式での意見交換、質疑応答含め、これからのデータ社会を占う極めて濃密なディスカッションが展開されました。
続く本年のカンファレンスでは、データの信頼性が価値の源泉となる「金融」、そして生命の尊厳をデータで支える「医療」。この両業界よりスペシャリストをゲストにお迎えする予定です。
業界・職種を超えたDX推進の情報交換を目的に、美味しいお食事やお飲み物と一緒にAI・DXの未来について語り合いましょう！
【オフラインセミナー開催概要】
イベント：Data Analytics Conference2026・懇親会
開催日時：2026年5月28日(木) 午後6時半～8時半
場所 ：都内会場
参加費 ：1社2名様まで無料（事前登録制）
テーマ ：堅牢な守り、大胆な利活用。金融・医療が直面するAI活用の『ジレンマ』をどう解くのか。 ～20年の実績を誇るD4cだからこそ語れる、次の10年、お客様と歩むDX戦略～
本カンファレンスでは、パネルディスカッションや基調講演などを通じ、変革の最前線にある実践的な戦略を直接聴講できる機会をご提供いたします。
「資産」と「生命」という、個人の尊厳に関わる極めて重要なデータを扱う金融・医療の両業界。
その最前線で変革を主導する「核心」を知る登壇者、志を共にする参加者の皆様、そして弊社のデータサイエンティストとの【濃密な交流】を通じて、具体的なビジネス連携の模索はもちろん、自社の壁を打破する新しい視点や課題解決のヒントを見出す絶好の機会となれば幸いです。
「最高レベルのセキュリティと、AI利活用の両立に関する現場の本音を聞きたい」
「異業種のリーダーと繋がり、データによる新たな社会的価値の共創を模索したい」
「膨大なデータはあるが、具体的な意思決定に繋げるための『一歩』に悩んでいる」
このような課題や志をお持ちの皆様にとって、DACo2026は単なる知識のアップデートに留まりません。
貴重な人脈を構築し、ビジネスの足元を固め、次なるステージへと導くための「不可欠な起点」となるでしょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343886/images/bodyimage1】
【Data Analytics Conference 2026（DACo）とは】
DACoは、データフォーシーズが掲げている[データ解析で世の中をよりよく変える]をテーマにしたカンファレンスです。
加速する情報社会において、新たな事業とライフスタイルを創造する鍵は「データ・トランスフォーメーション」のリードにあります。
前々回のDACo2024では、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社様、株式会社スクロール様、そして、KDDI株式会社 様という各界のリーダーによるパネルディスカッションを実施し、最新のAIサービスへの取り組みから、技術を価値に変える「業務活用への転換」に至るまで、未来を切り拓くための具体的な戦略を深掘りいたしました。
また、昨年開催したDACo2025では、鉄道事業を中核に多角的な事業展開を行う九州旅客鉄道株式会社様と、広範な事業領域でデータ活用を推進する近鉄グループホールディングス株式会社様をお招きし、パネルディスカッション形式での意見交換、質疑応答含め、これからのデータ社会を占う極めて濃密なディスカッションが展開されました。
続く本年のカンファレンスでは、データの信頼性が価値の源泉となる「金融」、そして生命の尊厳をデータで支える「医療」。この両業界よりスペシャリストをゲストにお迎えする予定です。
業界・職種を超えたDX推進の情報交換を目的に、美味しいお食事やお飲み物と一緒にAI・DXの未来について語り合いましょう！
【オフラインセミナー開催概要】
イベント：Data Analytics Conference2026・懇親会
開催日時：2026年5月28日(木) 午後6時半～8時半
場所 ：都内会場
参加費 ：1社2名様まで無料（事前登録制）
テーマ ：堅牢な守り、大胆な利活用。金融・医療が直面するAI活用の『ジレンマ』をどう解くのか。 ～20年の実績を誇るD4cだからこそ語れる、次の10年、お客様と歩むDX戦略～