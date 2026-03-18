多発性硬化症市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月17に「多発性硬化症市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。多発性硬化症に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
多発性硬化症市場の概要
多発性硬化症市場に関する当社の調査レポートによると、多発性硬化症市場規模は 2035 年に約 573億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 多発性硬化症市場規模は約 298億米ドルとなっています。多発性硬化症に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、多発性硬化症市場のシェア拡大は、世界的な多発性硬化症の有病率上昇によるものです。世界保健機関（WHO）の報告によれば、2023年時点で世界全体で約1.8百万人が多発性硬化症を患っており、その結果、疾患修飾療法（DMT）やその他の多発性硬化症治療に対する需要が高まっています。
多発性硬化症に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:https://www.sdki.jp/reports/multiple-sclerosis-market/104198
多発性硬化症に関する市場調査によると、疾患修飾療法や、標的型生物学的製剤、モノクローナル抗体、免疫調節薬といった生物学的製剤における急速な進歩に加え、世界各地で神経疾患研究への投資が増加していることを背景に、今後市場シェアの拡大が見込まれています。
しかし、高度な生物学的製剤や特殊医薬品など、多発性硬化症治療にかかる高額な費用が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。これらの治療法は、複雑な製造プロセス、大規模な臨床試験、そして厳格な品質管理を要するため、開発および製造にかかる全体的なコストが増大してしまうためです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344563/images/bodyimage1】
多発性硬化症市場セグメンテーションの傾向分析
多発性硬化症市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、多発性硬化症の市場調査は、薬剤クラス別、投与経路別、治療タイプ別、疾患タイプ別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
多発性硬化症市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-104198
多発性硬化症（MS）市場は、エンドユーザー別に基づいて、病院、専門クリニック、在宅介護環境に分割されています。病院セグメントは、世界各地でMS治療のための入院患者数が増加していることを背景に、予測期間を通じて約55%の市場シェアを占めると見込まれています。当社の調査によれば、2024年時点で米国におけるMS罹患者数は1百万人を超えており、これに伴い入院患者数も増加傾向にあります。さらに、多くの病院において複雑なMS治療を施すための医療施設・体制が整備されていることや、病院での治療に対する医療費償還制度や保険適用へのアクセスが良好であることも、同セグメントの成長を後押しする要因となっています。
多発性硬化症の地域市場の見通し
多発性硬化症市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの中で、北米市場は予測期間中、38.5%という最大の市場シェアを占めると予想されています。これは、米国およびカナダにおける多発性硬化症の高い有病率に加え、高度な医療システムの整備や医療支出の水準が高いことによるものです。さらに、疾患の早期診断の重要性に対する意識の高まりや、モノクローナル抗体やBTK阻害薬を含む新たな疾患修飾療法の開発に向けた臨床試験および関連活動が進行していることも、市場の成長を牽引しています。
多発性硬化症市場の概要
多発性硬化症市場に関する当社の調査レポートによると、多発性硬化症市場規模は 2035 年に約 573億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 多発性硬化症市場規模は約 298億米ドルとなっています。多発性硬化症に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、多発性硬化症市場のシェア拡大は、世界的な多発性硬化症の有病率上昇によるものです。世界保健機関（WHO）の報告によれば、2023年時点で世界全体で約1.8百万人が多発性硬化症を患っており、その結果、疾患修飾療法（DMT）やその他の多発性硬化症治療に対する需要が高まっています。
多発性硬化症に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:https://www.sdki.jp/reports/multiple-sclerosis-market/104198
多発性硬化症に関する市場調査によると、疾患修飾療法や、標的型生物学的製剤、モノクローナル抗体、免疫調節薬といった生物学的製剤における急速な進歩に加え、世界各地で神経疾患研究への投資が増加していることを背景に、今後市場シェアの拡大が見込まれています。
しかし、高度な生物学的製剤や特殊医薬品など、多発性硬化症治療にかかる高額な費用が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。これらの治療法は、複雑な製造プロセス、大規模な臨床試験、そして厳格な品質管理を要するため、開発および製造にかかる全体的なコストが増大してしまうためです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344563/images/bodyimage1】
多発性硬化症市場セグメンテーションの傾向分析
多発性硬化症市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、多発性硬化症の市場調査は、薬剤クラス別、投与経路別、治療タイプ別、疾患タイプ別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
多発性硬化症市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-104198
多発性硬化症（MS）市場は、エンドユーザー別に基づいて、病院、専門クリニック、在宅介護環境に分割されています。病院セグメントは、世界各地でMS治療のための入院患者数が増加していることを背景に、予測期間を通じて約55%の市場シェアを占めると見込まれています。当社の調査によれば、2024年時点で米国におけるMS罹患者数は1百万人を超えており、これに伴い入院患者数も増加傾向にあります。さらに、多くの病院において複雑なMS治療を施すための医療施設・体制が整備されていることや、病院での治療に対する医療費償還制度や保険適用へのアクセスが良好であることも、同セグメントの成長を後押しする要因となっています。
多発性硬化症の地域市場の見通し
多発性硬化症市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの中で、北米市場は予測期間中、38.5%という最大の市場シェアを占めると予想されています。これは、米国およびカナダにおける多発性硬化症の高い有病率に加え、高度な医療システムの整備や医療支出の水準が高いことによるものです。さらに、疾患の早期診断の重要性に対する意識の高まりや、モノクローナル抗体やBTK阻害薬を含む新たな疾患修飾療法の開発に向けた臨床試験および関連活動が進行していることも、市場の成長を牽引しています。