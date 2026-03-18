保湿剤市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月16に「保湿剤市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。保湿剤に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
保湿剤市場の概要
保湿剤市場に関する当社の調査レポートによると、保湿剤市場規模は 2035 年に約 514 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 保湿剤市場規模は約 287 億米ドルとなっています。保湿剤に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、保湿剤市場シェアの拡大は、特に新興国におけるパーソナルケアと化粧品セクターの急速な拡大によるものです。インド ブランド エクイティ財団（IBEF）の報告書によると、インドの化粧品業界は2025年に約4.3%の年平均成長率（CAGR）で200億米ドルに達すると予測されており、グリセリン、ヒアルロン酸、PCAナトリウムなどの保湿剤の需要が高まっています。これらの保湿剤は、製品の性能と消費者の訴求力を高める上で重要な役割を果たしており、保湿剤、シャンプー、美容液、コンディショナーなどに広く使用されています。
保湿剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/humectants-market/108499
保湿剤に関する市場調査では、急速な都市化と様々な食品・飲料の消費量の増加により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。さらに、錠剤、製剤、シロップ、外用クリームなどの医薬品における保湿剤のアプリケーション増加も市場の成長を牽引しています。
しかし、原材料価格の変動は、今後数年間の市場成長を抑制する重要な要因となることが予想されます。グリセリン、プロピレングリコールなどの主要な保湿剤原料の価格は、植物油価格、バイオディーゼル生産、サプライチェーンの制約によって変動する可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344559/images/bodyimage1】
保湿剤市場セグメンテーションの傾向分析
保湿剤市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、保湿剤の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、フォーム別と地域別に分割されています。
保湿剤市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-108499
当社の保湿剤市場調査では、タイプ別に基づいて、グリセリン、ソルビトール、プロピレングリコールに分割されています。これらのうち、グリセリンは、食品、化粧品、医薬品など、様々な分野でテクスチャー向上や保湿効果を期待できるため、予測期間中に44%のシェアを占めると予想されています。バイオ由来成分の需要増加、そしてコスト効率と入手しやすさから様々な分野でグリセリンへの高い需要が、この分野の成長を支えています。
保湿剤の地域市場の見通し
保湿剤市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。このうち北米市場は、パーソナルケアと化粧品セクターの好調、ベーカリー製品、菓子、飲料、調理済み食品などの加工食品やインスタント食品の需要増加、そして天然とバイオ由来原料の需要増加により、予測期間中に30.2%という大きなシェアを占めると予想されています。これに加え、医薬品とヘルスケアセクターの急速な拡大も市場の成長を牽引しています。
保湿剤市場の概要
保湿剤市場に関する当社の調査レポートによると、保湿剤市場規模は 2035 年に約 514 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 保湿剤市場規模は約 287 億米ドルとなっています。保湿剤に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、保湿剤市場シェアの拡大は、特に新興国におけるパーソナルケアと化粧品セクターの急速な拡大によるものです。インド ブランド エクイティ財団（IBEF）の報告書によると、インドの化粧品業界は2025年に約4.3%の年平均成長率（CAGR）で200億米ドルに達すると予測されており、グリセリン、ヒアルロン酸、PCAナトリウムなどの保湿剤の需要が高まっています。これらの保湿剤は、製品の性能と消費者の訴求力を高める上で重要な役割を果たしており、保湿剤、シャンプー、美容液、コンディショナーなどに広く使用されています。
保湿剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
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保湿剤に関する市場調査では、急速な都市化と様々な食品・飲料の消費量の増加により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。さらに、錠剤、製剤、シロップ、外用クリームなどの医薬品における保湿剤のアプリケーション増加も市場の成長を牽引しています。
しかし、原材料価格の変動は、今後数年間の市場成長を抑制する重要な要因となることが予想されます。グリセリン、プロピレングリコールなどの主要な保湿剤原料の価格は、植物油価格、バイオディーゼル生産、サプライチェーンの制約によって変動する可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344559/images/bodyimage1】
保湿剤市場セグメンテーションの傾向分析
保湿剤市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、保湿剤の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、フォーム別と地域別に分割されています。
保湿剤市場のサンプルコピーの請求:
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当社の保湿剤市場調査では、タイプ別に基づいて、グリセリン、ソルビトール、プロピレングリコールに分割されています。これらのうち、グリセリンは、食品、化粧品、医薬品など、様々な分野でテクスチャー向上や保湿効果を期待できるため、予測期間中に44%のシェアを占めると予想されています。バイオ由来成分の需要増加、そしてコスト効率と入手しやすさから様々な分野でグリセリンへの高い需要が、この分野の成長を支えています。
保湿剤の地域市場の見通し
保湿剤市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。このうち北米市場は、パーソナルケアと化粧品セクターの好調、ベーカリー製品、菓子、飲料、調理済み食品などの加工食品やインスタント食品の需要増加、そして天然とバイオ由来原料の需要増加により、予測期間中に30.2%という大きなシェアを占めると予想されています。これに加え、医薬品とヘルスケアセクターの急速な拡大も市場の成長を牽引しています。