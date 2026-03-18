山梨県韮崎市神山町にある一本桜「わに塚のサクラ」のライトアップを、桜の見ごろに合わせて実施します。

「わに塚のサクラ」は、塚の上に立つ樹齢300年を超えるエドヒガンザクラで、平成元年に韮崎市の天然記念物に指定されています。残雪の富士山や八ヶ岳を背景に咲き誇る姿は凛とした美しさを放ち、毎年多くの人が訪れる韮崎市を代表する桜の名所です。

昼間の雄大な景色とは異なり、夜にはライトアップによって幻想的な姿が浮かび上がり、訪れる人々を魅了します。フォトジェニックな景観としても人気があり、春の夜に特別な桜の風景を楽しむことができます。

なお、「わに塚」の名の由来については、日本武尊（やまとたけるのみこと）の王子・武田王の墓であるという説や、塚の形が仏具の「わに口」に似ていることから名付けられたという説など、さまざまな言い伝えが残されています。

韮崎の春を象徴する一本桜の幻想的な夜景を、ぜひご覧ください。









開催概要

■日時

2026年3月下旬～4月上旬 見ごろの5日間

18時～20時（予定）

※開催期間は桜の開花状況に合わせて決定します。

韮崎市観光協会ホームページで開花状況をご確認いただけます。

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/sangaku_outdoor/kaika/7220.html

■会場

わに塚のサクラ

山梨県韮崎市神山町北宮地624

■アクセス

車の場合

中央自動車道 韮崎ICから約15分

わに塚のサクラ駐車場（約30台）

住所：韮崎市神山町武田164

電車の場合

JR中央本線 韮崎駅から

・韮崎市営バス円野線「武田八幡入口」下車 徒歩約5分

・タクシー 約10分









■ご来場の皆さまへのお願い

開花期間中は多くの来訪者が見込まれます。

安全で快適な観桜のため、次の点にご協力ください。

・あぜ道や畑などの私有地には立ち入らないでください。

・周辺道路での駐停車は通行の妨げとなるためご遠慮ください。

・安全確保および地域への配慮のため、ドローンの飛行・撮影は禁止しています。

■お問い合わせ

一般社団法人 韮崎市観光協会

TEL：0551-22-1991

韮崎市の魅力を紹介｜ わに塚のサクラ ♪









わに塚のサクラは、樹齢300年を超えるエドヒガンザクラです。

平成元年に韮崎市の天然記念物に指定されました。

塚の上に立つ一本桜で、春になると残雪を抱く富士山や八ヶ岳を背景に、大きく枝を広げて咲き誇る姿が現れます。

見ごろの時期にはライトアップも行われ、昼間とは一味違った幻想的な姿も楽しめます。

詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/shizen/shizen_dousyokubutsu/7609.html