ホームファニシング市場の需要、シェア、動向、成長、機会および洞察分析（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは2026年3月に、ホームファニシング市場に関する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、タイプ別（家具、ホームテキスタイル、床材、その他）、素材別（木材、金属、プラスチック、その他）、価格帯別（マスマーケット、ミドルレンジ、高級）、エンドユーザー別（住宅、ホスピタリティ、オフィス、教育機関、その他）、流通チャネル別（ハイパーマーケットおよびスーパーマーケット、専門店、オンラインチャネル、その他）に市場を細分化し、2025年から2035年までの世界市場分析、動向、機会および予測を提示するものである。本レポートはホームファニシング市場の予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを強調している。
ホームファニシング市場の概要
ホームファニシングとは、住宅空間の快適性、美観、および機能性を向上させるために使用される装飾的かつ実用的な製品を指す。これには、カーテン、クッション、ベッドリネン、カーペット、ラグ、張り地、装飾アクセサリーなどが含まれる。これらの製品は、利便性や生活水準を向上させると同時に、インテリアの個性化に寄与する。ホームファニシングはスタイルと機能性を兼ね備えており、さまざまな嗜好や予算に対応するため、多様なデザイン、素材、色が提供されている。本分野は、ライフスタイルの変化、都市化、可処分所得の増加の影響を受けている。さらに、インテリア装飾や住宅改善への関心の高まりが、革新的で持続可能かつ美的に魅力的なファニシング製品への需要を一層押し上げている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、ホームファニシング市場の規模は2025年に1兆257億米ドルに達した。また、同市場は2035年末までに2兆4,728億米ドルに達する収益が見込まれている。さらに、2025年から2035年の予測期間において、ホームファニシング市場は約9.3％の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038385
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344463/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なホームファニシング市場分析によれば、同市場の規模は、住宅建設および都市化の進展、Eコマースの成長と消費者トレンドの変化、都市化および可処分所得の増加、ならびにホームデコレーションおよびリノベーションへの関心の高まりにより拡大すると見込まれる。ホームファニシング市場における主要企業には、IKEA Systems B.V.、Ashley Furniture Industries, Inc.、Mohawk Industries, Inc.、Tarkett S.A.、Interface, Inc.、Welspun Living Ltd.、Häfele Group、Friul Intagli Industries S.p.A.、Bulthaup GmbH & Co. KG、Julius Blum GmbHが含まれる。
当社のホームファニシング市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。また、本調査レポートは日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も備えている。
目次
● ホームファニシング市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界のホームファニシング市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（日本を含む各国別）
ホームファニシング市場の概要
ホームファニシングとは、住宅空間の快適性、美観、および機能性を向上させるために使用される装飾的かつ実用的な製品を指す。これには、カーテン、クッション、ベッドリネン、カーペット、ラグ、張り地、装飾アクセサリーなどが含まれる。これらの製品は、利便性や生活水準を向上させると同時に、インテリアの個性化に寄与する。ホームファニシングはスタイルと機能性を兼ね備えており、さまざまな嗜好や予算に対応するため、多様なデザイン、素材、色が提供されている。本分野は、ライフスタイルの変化、都市化、可処分所得の増加の影響を受けている。さらに、インテリア装飾や住宅改善への関心の高まりが、革新的で持続可能かつ美的に魅力的なファニシング製品への需要を一層押し上げている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、ホームファニシング市場の規模は2025年に1兆257億米ドルに達した。また、同市場は2035年末までに2兆4,728億米ドルに達する収益が見込まれている。さらに、2025年から2035年の予測期間において、ホームファニシング市場は約9.3％の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されている。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的なホームファニシング市場分析によれば、同市場の規模は、住宅建設および都市化の進展、Eコマースの成長と消費者トレンドの変化、都市化および可処分所得の増加、ならびにホームデコレーションおよびリノベーションへの関心の高まりにより拡大すると見込まれる。ホームファニシング市場における主要企業には、IKEA Systems B.V.、Ashley Furniture Industries, Inc.、Mohawk Industries, Inc.、Tarkett S.A.、Interface, Inc.、Welspun Living Ltd.、Häfele Group、Friul Intagli Industries S.p.A.、Bulthaup GmbH & Co. KG、Julius Blum GmbHが含まれる。
当社のホームファニシング市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。また、本調査レポートは日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も備えている。
目次
● ホームファニシング市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界のホームファニシング市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（日本を含む各国別）