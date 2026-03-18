【ブランドコンセプト】

**「おいしい紅茶を、たのしく」** オーナーの山田詩子氏が、茶葉の選定からブレンディング、パッケージデザインまで一貫して手がける紅茶ブランド。質の高い紅茶と心が弾むデザインで、日常を豊かに彩るひとときを提案しています。

【ブランドの特徴・ポイント】

- 1987年東京・国分寺で創業した、日本発の紅茶専門店- オーナー自らスリランカなどの茶園へ足を運び、厳選した茶葉のみを使用するなど、品質への強いこだわり- 絵本作家としても活動する山田氏が描く「温かみのあるイラスト」がブランドの象徴 **“可愛いデザイン×高い品質”** 自分へのご褒美やギフトとして老若男女おすすめ

【商品紹介】

「あまおう苺紅茶」

あまおう苺の香りと、旬のディンブラ茶葉の円満な渋みとコク。ちょっとしたプチギフトや、自分へのご褒美にもぴったりです。

「20tea lover缶」

ギフト人気No.1、温かみのあるイラストが愛らしいオリジナルのギフト缶。缶パッケージは近年トレンドとして人気が高い。一杯ずつ個包装になっているため、いつでも開けたての豊かな香りをお楽しみいただけます。

「醇煎茶 いぶき」＜マイング限定＞

福岡・奥八女の豊かな土壌で育つ茶葉を厳選。栽培から仕上げまでこだわり抜き、香り・甘み・旨みが重なり合う奥深い味わいに仕上げた一品。ティーバッグ仕様で手軽に楽しめます。福岡の地だからこそお届けしたい奥八女茶です。

【出店への想い】

マイングは、来館者の半数が「福岡県内のお客様」であり、日常使いの「食品・惣菜」店舗や「てみやげ」を扱う店舗が好調に推移しています。また、博多駅構内という立地から、カジュアルで手軽に購入できる商品が人気です。今回の「カレルチャペック紅茶店」の出店により、福岡のお客様によりマイングを楽しんでいただきたいと思っております。

**＜店舗概要＞** 【店 名】 カレルチャペック紅茶店【開 業 日】 2026年3月27日(金)【所 在 地】 マイング 食品エリア（エキナカキッチン）【営業時間】 9：00～21：00

**＜博多エキナカ マイング概要＞** 博多駅構内１階に位置する、九州最大級の博多・九州のおみやげ処。毎日多くの県外からお越しのお客様で賑わうが、スーパーをはじめとした食品店舗も多く、地元のお客様にも多くご利用頂いていることが特徴。営業時間：9時～21時店舗数：全92店舗運営会社：株式会社博多ステーションビルWEB：https://www.ming.or.jp/Instagram：https://www.instagram.com/ming_hakata/X：https://x.com/ming_hakata