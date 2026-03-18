相鉄線沿線で5月に水辺の生きもの観察会、6月に夜のホタル観察会を実施

相鉄グループは、「２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」（以下、GREEN×EXPO 2027）でのKids Village（キッズビレッジ）への出展に向けて、「SOTETSU PARK（そうてつぱーく）」特設サイトを本日3月18日（水）よりオープンしました。

また、GREEN×EXPO 2027の開催前より、プレイベントとして子どもたちがより相鉄線沿線の自然に親しみを持てる企画を実施。5月に水辺の生きもの観察会、6月に夜のホタル観察会の開催を決定しました。

特設サイト（以下、当サイト）は、「ほら、みんな近くで生きているよ」の合言葉とともに、相鉄グループが出展するSOTETSU PARKのコンセプトビジュアルをトップページに掲載。相鉄グループが目指す、ときめきとやすらぎをつなぎ、喜びに満ちた快適な暮らしのある、豊かな沿線や生態系の姿を表現しています。相模鉄道キャラクター「そうにゃん」がナビゲーターとして、電車に乗って案内する遊び心あるデザインです。

当サイトでのSOTETSU PARKに関する詳しい情報は、GREEN×EXPO 2027の開催300日前となる5月、100日前となる12月に公開を予定しています。

また、相鉄線沿線で行う自然に親しむさまざまな開催前のプレイベント情報は、本日以降順次当サイトで公開していきます。

https://sotetsu-expo2027.com

また5月より、GREEN×EXPO 2027開催に先立つプレイベントとして、子どもたちが相鉄線沿線の自然に親しみを持てる企画を実施します。

相鉄グループでは、これまでも相鉄線沿線の自然や、地域の魅力を発見する取り組みを継続して行っています。その中の一つである「相鉄線沿線 学びクラブ」は、自然の中で学びながら楽しむことを通じて、相鉄線沿線の魅力をより多くの方に知っていただき、地域に興味を持っていただくことを目的に、地域にお住いの方々をはじめ、さまざまな方のご支援のもと実施してきました。GREEN×EXPO 2027を契機に、「相鉄線沿線 学びクラブ with EXPO」としてバージョンアップして開催します。

初回として2026年5月に水辺の生きもの観察会、6月には夜のホタル観察会の実施を決定しました。今後も、さまざまな機会を通じて、相鉄線沿線におけるネイチャーポジティブの実現への共感やアクションの輪を広げていきます。

GREEN×EXPO 2027 プレイベント・5-6月実施の概要

水辺の生きもの観察会 ～水辺のすみかでともだちを見つけよう！

1．開催日時

2026年5月31日（日）①10:00～12:30 ②13:30～16:00（予定）※イベントの詳細については、後日、エリアマネジメント拠点の活動情報サイト「コトコト！」にて告知する予定です。

2．開催場所

和泉川・二ツ橋水辺公園（横浜市瀬谷区）※相鉄本線「三ツ境駅」下車 徒歩約10～15分

3．開催内容

〇生きもの採集講師によるデモンストレーション、参加者による生きもの採集〇生きもの観察採集した生きものや和泉川に生息する生きものについての解説と観察個々の生きもの（種別や個体別）の特徴を観察〇生きものスケッチ・ぬり絵観察を通した生きもののスケッチやぬり絵、共有会

4．参加方法

事前申込抽選制

5．募集人数

各回最大45人（15組）×2回（予定）※1組3人まで

6．参加対象

小学生以上のお子さまとその保護者※未成年者のみは参加不可となります。

7．参加費

1組1,000円※当日現地にてお支払い（現金のみ）

8．主催・協力

〇主催：相鉄グループ〇協力：ココペリ＋

9．その他

〇イベント詳細は、後日、相鉄沿線のイベント、エリアマネジメント拠点の活動情報サイト「コトコト！」にて告知する予定です。

https://www.sotetsu-bm-areamanagement.com/

〇参加条件として、「相鉄線沿線 学びクラブ」公式LINEお友達追加・画面提示およびアンケートへのご回答をお願いしています。〇会場へは、公共交通機関などをご利用ください。〇当日ご案内する係員の指示に従っていただきますよう、ご協力をお願いします。〇イベントの様子を静止画や動画で撮影し、後日ウェブサイトやSNS、ポスターなどに使用させていただく場合があります。ご参加いただいた方には、その旨ご了承いただいているものとします。〇当日は、テレビ・新聞などのマスコミによる取材が入る可能性があります。ご参加いただいた方には、その旨をご了承いただいているものとします。

夜のホタル観察会 ～ホタルの光のひみつを見つけにいこう！

1．開催日時

2026年6月7日（日）17:30～20:00（予定）※イベントの詳細については、後日、エリアマネジメント拠点の活動情報サイト「コトコト！」にて告知する予定です。

2．開催場所

こども自然公園（横浜市旭区） 受付：レストハウス※相鉄本線「二俣川駅」下車 徒歩約15～20分

3．開催内容（予定）

〇ホタル勉強会、スケッチ・ぬり絵講師によるデモンストレーション〇ホタルワークショップ内容は調整中〇ホタル観察屋外でのホタル観察

4．参加方法

事前申込抽選制

5．募集人数

最大50人（予定）※1組3人まで

6．参加対象

小学生以上のお子さまとその保護者※未成年者のみは参加不可となります。

7．参加費

1組1,000円※当日現地にてお支払い（現金のみ）

8．主催・共催

〇主催：相鉄グループ〇共催：NPO法人 こども自然公園どろんこクラブ

9．その他

〇イベント詳細は、後日、相鉄沿線のイベント、エリアマネジメント拠点の活動情報サイト「コトコト！」にて告知する予定です。

https://www.sotetsu-bm-areamanagement.com/

〇参加条件として、「相鉄線沿線 学びクラブ」公式LINEお友達追加・画面提示およびアンケートへのご回答をお願いしています。〇会場へは、公共交通機関などをご利用ください。〇当日ご案内する係員の指示に従っていただきますよう、ご協力をお願いします。〇イベントの様子を静止画や動画で撮影し、後日ウェブサイトやSNS、ポスターなどに使用させていただく場合があります。ご参加いただいた方には、その旨ご了承いただいているものとします。〇当日は、テレビ・新聞などのマスコミによる取材が入る可能性があります。ご参加いただいた方には、その旨をご了承いただいているものとします。

https://cdn.sotetsu.co.jp/media/2026/pressrelease/pdf/r26-47-2ir.pdf