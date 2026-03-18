城崎温泉「湯宿ささくら」（兵庫県豊岡市）は、新食事処「ごはんや ささくら」のオープンを記念し、1泊2食付き宿泊プランを特別価格で提供しています。1人につきズワイガニ2杯分を使い、姿盛りから雑炊まで食べ尽くす「カニコース」。または、兵庫県のブランド牛「但馬牛」のすき焼きに出石蕎麦や天ぷらなどが揃うすき焼きコースの2種から選択できます。 両コースとも7つの外湯温泉を巡る券付きで、城崎の湯と食をまとめて楽しめます。 ※カニコースの提供は3月末、但馬牛すき焼きコースは8月末までとなります。

「ズワイガニ2杯分コース」姿盛りから雑炊まで食べ尽くし

日本海に近い城崎温泉ならではの新鮮なズワイガニを、1人あたり2杯分使った贅沢なカニコース料理です。茹でズワイガニの姿盛りにはじまり、甲羅詰め、湯霜造り、カニ味噌の甲羅焼き、かにすき鍋、〆のカニ雑炊まで。前菜3種盛り、魚介類のお造りも含め、カニの旨みをひと通り味わい尽くすフルコース仕立てです。料金はお一人様29,000円～。提供は3月末までです。みんなでカニ味噌の甲羅焼きを炙り、造りを食べながら鍋が煮えるのを待つ。姿盛りから最後の雑炊まで。カニを味わい尽くせる一夜です。

「但馬牛すき焼きコース」肉も魚も蕎麦も、一晩で

兵庫県のブランド牛「但馬牛」のすき焼きを軸に、日本海の魚介造り盛り合わせ、揚げたての季節の天ぷら、出石蕎麦まで揃うコースです。お品書きは、前菜3種盛り／出石蕎麦／天ぷら（季節物）／日本海の幸 魚介類造り盛り合わせ／但馬牛すき焼き／ご飯またはうどん／漬物3種／甘味。料金はお一人様23,500円～。

食事のあとは貸切温泉へ、翌朝は外湯巡りへ

お腹が満たされたら、館内の貸切温泉浴場へ。湯宿ささくらには貸切風呂が2箇所あり、仲間うちだけでゆっくり温泉を楽しめます。全プランに2日間使える外湯巡り券が付いており、開湯1300年の歴史を持つ7つの外湯を自由にめぐれます。外湯「地蔵湯」までは宿から徒歩約1分。翌朝、みんなで下駄を鳴らしながら温泉街を歩いて、朝風呂からはじめる二日目もおすすめです。

朝は但馬たまごの「たまごかけご飯」

翌朝は和朝食を提供しています。食事の会場となる「ごはんや ささくら」は、2025年12月にオープンした新館のお食事処。但馬地域の養鶏場から直送されるたまごを使った「たまごかけご飯」はおかわり自由。濃厚な旨みとやさしい甘みのあるたまごを、湯気の立つ炊きたてご飯にとろり。箸を入れた瞬間、黄身の香りがふわっと広がります。

※食事は仕入れ状況や季節により、画像と異なる場合がございます。

プラン料金と予約方法

※以下はオープン記念価格の値段となっています。■カニコース料理プラン・期間：2025年12月20日～2026年3月31日 ・料金：お一人様 29,000円～ ■但馬牛すき焼きコース料理プラン・期間：2025年12月20日～2026年8月31日・料金：お一人様 23,500円～＜ ご予約はこちらから ＞※カニコースは3月末で終了します。ご希望の方はお早めにご予約ください。・公式予約サイトhttps://www7.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=28000047&lan=JPN・じゃらんhttps://www.jalan.net/yad309741/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=309741&dateUndecided=1&roomCount=1&adultNum=2&roomCrack=200000&smlCd=281102&distCd=01&ccnt=yads2

施設・運営情報

【施設情報】 ・施設名：城崎温泉 湯宿ささくら ・住所：〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島770 ・お問い合わせ：0120-290-096（グッディリゾート総合受付センター） ・受付時間：10:00～17:00（日曜・祝日・年末年始休み） ・チェックイン：15:00～・チェックアウト：10:00 ・公式サイト：https://kinosaki-sasakura.jp・公式Instagram：https://www.instagram.com/kinosaki.sasakura【関連施設】 ・施設名：ごはんや ささくら（新館 お食事処） ・営業時間：昼 11:30～14:30（L.O.14:00）、夜 17:30～21:00（L.O.20:30） ・定休日：木曜日 ・公式Instagram：https://www.instagram.com/gohanya_sasakura【運営情報】 ・運営会社：株式会社グッディ（グッディリゾート） ・本社：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1-13 アドバンスビル 8F ・代表者：代表取締役 笹倉 絹枝 ・公式Instagram：https://www.instagram.com/goodey_resort【掲載・取材に関するお問い合わせ先】広報窓口：株式会社ぷらど電話：06-6948-6089メール：a-press@plad.jp