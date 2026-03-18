新築住宅の約35%が地盤改良を必要とする中、住所入力だけで地盤リスクを無料診断する「地盤チェッカー」を公開

株式会社Mycat

株式会社Mycatは、住所を入力するだけで地盤改良の必要確率と予想費用を無料で診断できるWebサービス「地盤チェッカー」（https://jiban.xyz）を公開した。

国土交通省の統計によると、新築住宅の約35%で地盤改良工事が必要とされている（出典：国土交通省 住宅着工統計関連資料）。地盤改良の費用は工法によって大きく異なり、表層改良で30～50万円、柱状改良で50～100万円、鋼管杭工法では100～200万円に達する。土地の購入後に初めて地盤調査を行い、想定外の改良費用が発生するケースは少なくない。

「地盤チェッカー」は、国立研究開発法人産業技術総合研究所と国土交通省が整備する国土地盤情報データベースに登録されたボーリングデータ約25万本を活用し、指定した住所周辺の地盤状況を分析する。ユーザーが住所を入力すると、周辺のボーリングデータとの照合結果をもとに、地盤改良が必要となる確率と想定される費用レンジを即時に表示する。

無料診断では地盤改良の必要確率と概算費用を確認でき、より詳細な地盤データの解説や工法別のコスト比較を含む有料レポート（1,980円）も提供する。

本サービスは、住宅購入を検討中の個人だけでなく、不動産事業者や住宅メーカーの営業担当者が顧客への説明資料として活用することも想定している。土地選びの段階で地盤リスクを把握できるようにすることで、住宅購入における資金計画の精度向上を支援する。

今後は対応データの拡充に加え、液状化リスクや浸水履歴との複合分析機能の追加を予定している。

▼ 本件の詳細

https://jiban.xyz/news/launch

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.love