銭湯をテーマにしたshu uemuraの特別なポップアップイベント「shu sento」&TEAM FUMA&JOが“番頭”に！？特別ボイスでお出迎え。2人からのコメントも到着。

日本ロレアル株式会社

画像はイメージです

日本発のメイクアップアーティストブランド 『シュウ ウエムラ』は、ブランドのアーティストリーを体現するベースメイクの世界をお楽しみいただけるポップアップイベント「shu sento」を2026年3月27日（金）から4月2日（木）に開催いたします。

旗艦店“シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス”が「銭湯」をテーマに姿を変え、ぬくもりと温かみのある空間で五感を使って楽しみながら、自分にぴったりのベースメイクを探求する特別ポップアップイベント。

お客様を出迎える番台エリアでは、グローバルグループの&TEAM FUMA&JOが「shu sento」の番頭となり、特別ボイスで心を込めてお出迎えします。

グループのPodcast番組の収録をサウナでされたいとおっしゃるほど、 ”整い” を楽しんでいる&TEAMのお二人に、今回は本イベント特別ボイスで来場者の”整う”旅をガイドいただきます。

&TEAM FUMA&JO コメント：

「日本発のブランドであるシュウ ウエムラさんと、同じく日本からグローバルへ挑戦する僕たちが今回ポップアップイベント『shu sento』でご一緒できることを光栄に思います。僕たちの声が流れる“番台”で、皆さんがリラックスして自分らしい美しさを見つけるお手伝いができれば嬉しいです。」

また、このイベントの開催を記念して、ご来場いただいた皆様に会場限定のお二人からのスペシャルムービーをプレゼント。

さらに、イベントに来場できない全国のLUNEの皆様にも店舗でのご来店特典をご用意してお待ちしております。

クリエイティビティを大切にしながら、新しい価値を追求し、挑戦し続けるシュウ ウエムラと一緒に、

五感を使った心地よいメイクアップで「整う」体験をしてみませんか。

ポップアップイベントご来場特典

「shu sento」ご来場でスペシャルムービーをプレゼント

ポップアップイベントにご来場いただいた皆様に、

shu sento会場限定のスペシャルムービーをプレゼント。

ここだけでしか見られない、お二人のコンテンツをお楽しみください。

期間：2026年3月27日(金)～4月2日（木）

全国店舗ご来店特典

全国のLUNEにもメッセージムービーをお届け

ポップアップイベントにお越しいただけない地域のLUNEの皆様にも、シュウ ウエムラ店舗*でshu sentoの投稿を見たとお伝えいただき、シュウ ウエムラ公式LINEに登録いただくと、

お二人からの店舗限定メッセージムービーをプレゼントいたします。

期間：2026年3月27日(金)～4月26日（日）

開催概要

shu uemura ポップアップイベント 「shu sento」

＜メイン会場: “銭湯” ＞シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-11-2 B-SIDE

TEL 03-6427-2581

https://maps.app.goo.gl/Bra5VCEReP1idRdF7

■期間：2026年3月27日（金）‐4月2日（木） 11:00‐20:00

■入場：無料／予約優先

メイン会場: “銭湯”予約：2026年3月19日(木) 午後12時スタート

詳細はシュウ ウエムラ公式LINEにてご案内いたします。

※本イベントの予約・入場には、shu uemura公式LINEへの友達追加が必要です。

ご登録後、当日はスマートフォンをご持参ください。

▼shu uemura 公式LINE

ご登録はこちらから

https://lin.ee/JClBHm6

＼SNS投稿特典も／画像はイメージです

「shu sento」の様子を下記ハッシュタグをつけてSNS投稿いただいた方に、

イベント限定のオリジナルドリンクをプレゼント。

＃shusento

※プレゼントはなくなり次第終了となります

※おひとり様おひとつまでとなります

&TEAMプロフィール

2022年12月7日にデビューした日本発の9人組グローバルグループ。ファンネームは「LUNE」。2025年4月に発売した「Go in Blind（月狼）」で自身初となるミリオン認定を達成。日本に活動拠点を置きながらグローバルに活躍しており、

2025年10月28日に韓国デビューも果たした。4月21日 3rd EP 『We on Fire』リリース。5月13日からアジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'』開催予定。

公式サイト https://www.andteam-official.jp/

インスタグラム: https://www.instagram.com/andteam_official/

X: https://x.com/andTEAMofficial

五感で「整う」メイクアップ体験

"番頭” &TEAM FUMA&JOのボイスが誘う”整い”体験

一歩足を踏み入れると、“shu sento”の世界に。

銭湯のぬくもりが温かみある心地よい空間で、

番頭がお客様を心をこめてお出迎え。

ロッカーの扉を開くとあなただけのベースメイクの探求が始まります。

直観を頼りにロッカーの中の質問に答えながら、今話題の新作化粧下地

「アンリミテッド ブロック:ブースター アドバンスト」で叶える

うるツヤ肌の秘密を紐解いて、あなたにベストなカラーを見つけてみませんか。ロッカーの中には質問以外にも、隠された何かがみつかるかも。

導き出した下地の最適カラーとシュウ ウエムラの人気ファンデーションを組み合わせて実際にお試しいただいた後は、サウナや水風呂を模した空間で

シュウ ウエムラのベースメイクのパフォーマンスを体感してみて。

整うジャーニーの最後は、メイクアップアーティストのアドバイスで、

心地よさが続くメイクアップを完成させてフィニッシュ。

※メイクアップアーティストによるタッチアップはお席の状況に応じて当日ご案内が可能です。

会場では、ベースメイクアイテムだけでなく、4/3の全国発売の新プライマーオイルリップ「キヌケアCCオイル」をイベント限定で先行体験、購入いただけます。

ポップアップ会場ご購入者特典

会場内の製品*を購入でもらえる「shu sento」

オリジナルグッズも登場。

銭湯モチーフチャームやカフェホルダーにもなる

2WAYミニバッグなど会場限定の特別な特典をお見逃しなく！

期間：2026年3月27日（金）‐ 4月2日（木)

*対象製品は会場にてご確認ください

*限定品、プレゼントはなくなり次第終了となります

shu sentoポップアップ開催記念キャンペーン

ポップアップ会場へお越しいただけない地域の方にもスペシャルオファー。shu sentoのSNS投稿*¹を見たと全国のシュウウエムラ店舗*²でスタッフにお伝えいただき、店頭でポイントタッチアップを体験いただくと、サンプルセットをプレゼント！

期間：2026年3月27日（金）‐ 4月26日（日)

*¹ shu sentoについてのSNS上のすべての投稿が対象 2セルフ セレクトショップを除く

※プレゼントはなくなり次第終了となります ※おひとり様おひとつまでとなります

■シュウ ウエムラについて

1967年に誕生した日本発のメイクアップ アーティストブランド「シュウ ウエムラ」。

ブランド創始者の植村秀は、「美しいメイクアップは、美しい素肌からはじまる。」という考えのもと、初めてメイクアップとスキンケアの双方からビューティへと昇華させた改革者。現在もそのDNAを継承し、美の形、方法、スタイルといった包括的なアプローチで“個性美”を提案しています。表参道旗艦店「シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス」他、全国の百貨店を中心に展開。

website: https://www.shuuemura.jp/ X: @shuuemurajp(https://x.com/shuuemurajp) Instagram: @shuuemura(https://www.instagram.com/shuuemura/)