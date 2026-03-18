ライト付きで爪先が見やすい！手軽に削って整えられる「ライト付き2WAY 電動爪切り」を新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年3月中旬から全国のニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した「ライト付き2WAY 電動爪切り」をご紹介いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400061989s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400061989s/)

爪を切るときに、「爪先が見えにくい」「切りすぎが怖い」「切った後の断面がガタつく」「爪が割れてしまう」などの困りごとを感じたことはありませんか？

ニトリは、そんなお困りごとを解決すべく「ライト付き 2WAY 電動爪切り」を発売しました。

刃に沿わせて削る電動タイプで、爪を短く整えるだけでなく、磨いて仕上げまでできる2WAY仕様となっています。さらにライト付きで、爪先が見えにくいシーンでも使いやすく、毎日の爪ケアをより快適にサポートします。

■商品特長

１. ライト付きで手元が見やすく、ケアがしやすい

爪切り刃周辺を照らすライト付きです。爪の輪郭や削る位置を確認しやすく、「見えにくさ」からくる不安を軽減し、日常の身だしなみをよりスムーズにします。

２. 2WAY仕様で「削る」と「磨く」をこれ1台で

爪を短く削るだけでなく、爪の断面や表面を磨いて仕上げまでできる2WAYタイプです。爪切り後の断面や表面が気になる方におすすめです。

３. 2段階スピード調整で使い勝手に配慮

爪の硬さや形状に合わせて、爪削り、爪磨きのスピードを2段階で調整できます。

ニトリの「ライト付き 2WAY 電動爪切り」で毎日の暮らしを快適にしてみませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に快適にする商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】ライト付き2WAY 電動爪切り(CN30)

【価格】1,490円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400061989s/

【カラー】ホワイト

【回転速度】2段階

【内蔵電池】リチウムイオン電池 3.7V / 350mAh

【定格入力】DC5V 1A

【充電時間（約）】2時間（充電環境により異なります）

【連続使用時間（約）】25分

【外形寸法（約）】幅2.1×奥行2.1×高さ13.1cm

【質量（約）】：48g

【付属品】お掃除用ブラシ、充電用USBケーブル（約10cm）

※充電には別途USB対応ACアダプタが必要です。5V1A以上のアダプタをご使用ください。

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。