停電・災害時でも乾電池でスマートフォンを充電できる非常用モバイルバッテリー『OWL-DB6C1A1-WH』を発売

株式会社オウルテック

株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）は、乾電池でスマートフォンなどを充電できるモバイルバッテリー「OWL-DB6C1A1-WH」を発売しました。単3形乾電池6本を電源として使用できるため、停電や災害などでコンセントが使えない状況でもスマートフォンへ電力を供給可能です。防災バッグや家庭の備蓄品として常備しておくことで、いざというときの通信手段確保をサポートします。

【製品特長】

※乾電池は別売りです。※乾電池は別売りです。乾電池で充電できるモバイルバッテリー

単3形のアルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池を6本セットするだけで使える、乾電池式のモバイルバッテリーです。電池を交換することで繰り返し使うことができます。

※乾電池は別売りです。高出力1.5Aで対応機器を充電

最大1.5A出力でスマートフォンなどを充電できます。一部スマートフォンではバッテリーが0％の状態から約80％充電が可能です。

※充電ケーブルは別売りです。USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載

2基のポートを搭載することで、接続機器に対応したケーブルを使う際の選択肢が増えます。

防災用としてもアウトドアにも

お手持ちのケーブルと乾電池があれば、モバイルバッテリー自体に充電せずともお手軽にスマートフォンなどへの充電ができます。

各種保護機能搭載の安心、安全設計

保護機能の「過電流保護」「過電圧保護」「短絡（ショート）保護」を搭載し、高い安全性を備えています。過電流・過電圧・短絡（ショート）発生時に動作を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。

安心の1年保証

本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。

【製品仕様】

OWL-DB6C1A1-WH (ホワイト)

JANコード：4942322049052

■対応機器：

スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレイヤー、その他USB機器

■コネクタ仕様：

USB Type-C×1、USB Type-A×1

■製品ページ：

https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_mobile-battery/cat_mobile-battery-dry/db6c1a1/

■販売ページ（直販店）：

https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003274

株式会社オウルテック

https://www.owltech.co.jp/

神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。