飲食業向けPOSレジ「POS+ food（ポスタス フード）」の機能をスマートフォン端末で利用できる「スマホPOS」販売開始

ポスタス株式会社

ポスタス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：本田 興一、以下：ポスタス）は、飲食業向けPOSレジ「POS＋ food（ポスタス フード）」の機能をスマートフォン端末で利用できる「POS＋ food スマホPOS」を、2026年3月18（水）から販売開始することをお知らせします。

「POS＋ food スマホPOS」は、スマートフォン端末で飲食業向けPOSレジ「POS+ food」の機能と、クレジットカードを始めとしたキャッシュレス決済端末の機能（*）が利用できるサービスです。配席・注文入力から会計まで、飲食店のレジ業務をスマートフォン1台で対応できます。

（*）クレジットカード決済・コード決済対応可能。電子マネーは順次対応予定。

■背景

店舗面積が限られる小規模店舗や少人数で運営するワンオペ店舗、カウンター越しに接客する店舗などでは、レジカウンターの設置スペースの確保が難しく、店舗運営者にとって課題になりやすい状況です。また、イベントなどの期間限定店舗（ポップアップストア）などでは、周辺機器の準備・設置に伴う導入時の手間や時間が負担になりやすい傾向があります。

「POS＋ food スマホPOS」は、配席・注文入力から会計までのレジ業務がスマートフォン1台で対応できるため、固定のレジ端末を設置するためのスペースを最小化し、店舗面積が限られる環境でも導入しやすいサービスです。さらに、各種キャッシュレス決済の機能もスマートフォンに搭載しているため、決済端末を別途準備・設置する必要がなく、導入時の機材準備・設置に伴う手間や時間を抑えながら運用を開始できます。

今後もポスタスは、「ともに創る、おもてなしの一歩先を」をミッションに、業界特化のクラウド型モバイルPOSレジやセルフレジ／券売機などの省力化ソリューションの提供を通じて、サービス事業者様（飲食店・小売店・理美容店・クリニック）の生産性向上を支援してまいります。省力化により生まれた時間を、現場のスタッフが人にしかできないきめ細やかな接客やサービスに充てられる環境づくりに貢献します。

■想定する利用シーン（例）

- 店舗面積が小さく、レジスペースを最小化したい店舗- 人数運営（ワンオペレーション）が中心の店舗- カウンター越しの接客の流れで、会計までスムーズに対応したい店舗- イベントなどの期間限定店舗（ポップアップストア）で、導入時の手間を抑えて運用を開始したい店舗

■サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56468/table/231_1_13278d5dab307f852b246fd4f044008f.jpg?v=202603180551 ]

■ポスタス株式会社について＜ https://www.postas.co.jp/ (https://www.postas.co.jp/)＞

ポスタス株式会社は、2013年5月にサービス提供を開始し、飲食業、小売業、理美容業、クリニック業の各業界に特化したクラウド型モバイルPOSレジ「POS＋(ポスタス)」を中心に、店舗運営の効率化ときめ細やかなおもてなしを両立する包括的なソリューションを提供しています。POSレジに加え、セルフレジ/券売機、オーダーシステム、多店舗管理システムなど、業務の自動化・省力化から顧客体験の向上まで一気通貫でサポートしています。

当社は「ともに創る、おもてなしの一歩先を」をミッションとし、深刻な日本の労働力不足に対し、テクノロジーの力で店舗運営の効率化を実現し、現場のスタッフが人にしかできないきめ細やかな接客やサービスに集中できる環境を創出します。お客様とともに、日本のおもてなし文化を守り、さらに進化させていくことを目指しています。