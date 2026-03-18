「知ってる人だけが得してる！」WiFiストア限定特典のお知らせ！WiFiストアを経由してWiFiを申込むと、事務手数料無料に加え、さらに特別なキャッシュバックももらえる！3月17日より

株式会社ALL CONNECT

株式会社ALL CONNECT（読み：オールコネクト、代表取締役社長：岩井 宏太、本社：福井県福井市）のグループ会社、株式会社Eleven（読み：イレブン、代表取締役：冨田 隆史、本社：福井県福井市）では、各社70以上のインターネット回線プランの中から、お客さまの生活スタイルに最適なインターネットを提案するWiFiストアを運営しています。





WiFiストアでは2026年3月17日より、 WiFiストア経由で「Broad WiMAX」をはじめとし「縛られないWiFi」「モバレコAir」「WiFi革命セット」を申し込むと、ほかにはないWiFiストア限定特典で事務手数料無料（3,300円相当）や限定キャッシュバックも受け取れるキャンペーンを実施中。

■Broad WiMAXとは？

Broad WiMAXは「株式会社Link Life」が運営しているWiMAXプロバイダの一つで、2011年6月～WiMAXを販売しているWiMAXの老舗で累計申込者数は135万人以上の方が申し込まれています。ポケット型WiFi、ホームルーターどちらも取り扱いがあり、どちらも5G対応ので広いエリアでインターネットをご利用いただけます。また、Broad WiMAXはプロバイダの中でも料金が安く、キャンペーンが豊富という特徴があるので、お得度を重視したい方にはとくにおすすめです。

■WiFiストアとは？

WiFiストアは、WiFiに関する情報メディアサイトです。

世の中はたくさんの通信サービス情報で溢れています。

選択肢が多いことはユーザーにとって良いことではありますが、その反面サービスが多すぎて、「自分に合うサービスを選ぶ事が難しい」という声をこれまでたくさん耳にしてきました。

そこでWiFiストアは、皆様のそのような悩みを解決するため、WiFi（WiMAX、ソフトバンク、docomo、auなど）に関する情報を分かりやすい記事にして監修しています。

おすすめのWiFiサービスをランキング形式で発表、各サービスの口コミやレビュー、メリットデメリットをご紹介しています。

また、本リリースでご紹介した「診断コンテンツ」以外でも、WiFiストア限定でお得になるキャンペーンを実施しています。WiFiストアを通して、皆様にぴったりのWiFiが見つかりますと幸いです。



WiFiストア 限定プラン特集ページ(https://wifistore.jp/column/wifistore-genteiplan?utm_source=prtimes202603&utm_medium=referral)

WiFiストアは、こんな方におすすめです！

・今まさにWiFiを探している方

・これから生活環境が変わる方、WiFiの乗り換えを考えている方

・自分に合ったWiFiが分からない方

・固定回線orホームルーターorポケット型WiFiのどれを選べばいいのか分からない方

■会社概要

株式会社Eleven（イレブン）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/178_1_8a2e1af7247e4ed2eda28dd2dbdfac48.jpg?v=202603190151 ]