NEC、神奈川県小田原市にて人事給与システムと庶務事務システムのデータとhootfolioの因果AIを活用した「組織の真因分析」の実証実験を開始

株式会社hootfolio

NECは、神奈川県小田原市の協力を得て、GPRIME人事給与システムおよび庶務事務システム内のデータと、組織の活性化状況に関する無記名の意識調査データを、株式会社hootfolio（フートフォリオ、以下「hootfolio」）の因果AI「causal analysis(R)️（コーザル・アナリシス）」で分析し、因果関係を明らかにする実証実験を開始します。本実証を通じて組織課題の真因を分析し根拠ある施策立案を支援することで、職員の働きがい醸成と市民サービスの向上を目指します。

かつて、「育児・介護」が中心だった自治体職員の離職理由は、近年「やりがいの喪失」や「ワークライフバランスの欠如」といった職員エンゲージメントに関わる要因へと変化しています。組織の持続可能性を確保するためには、職員が働きがいや納得感を持ち、組織への信頼を実感できる風土の醸成が不可欠です。

このためには、職員エンゲージメントに起因する要素を正しく分析した上で、課題となる根源を解決する働き方改革施策を実行することが求められます。

また、多くの自治体で職員エンゲージメント調査の実施や実施の検討が行われていますが、「分析リソースの不足」や「結果を具体的な施策に繋げられない」といった課題が散見されます。

このような状況を打破し、経験や勘に頼らない根拠ある組織改革を推進すべく、本実証ではhootfolioの因果AI「causal analysis」を活用します。NECのGPRIME人事給与・庶務事務システムに蓄積された「客観的な行動データ」と、庁内の「無記名の働き方意識調査データ」を統合し多角的に分析した上で、影響を与えている真の原因の解明を試みます。

これにより、単なる相関関係に留まらない「課題の根本原因」を可視化することで、エビデンスに基づいた実効性の高い施策立案を支援し、職員エンゲージメントの向上、そしてその先にある市民サービスの向上を目指します。

本実証においては、NECのシステムを利用する小田原市の協力を得てデータを用いた因果分析を行い、働き方改革に向けた真の課題解決のための効果的な要因を確認できるかについて検証します。

■実証実験の概要

因果AI「causal analysis」を用いて、以下を分析します。

１. 定性データ：無記名の働き方意識調査データ

２. 定量データ：GPRIME人事給与・庶務事務システムに蓄積されたシステム内データ

これらのデータを用い、以下の観点で分析を行います。

- 無記名調査データ単体分析

既存の調査データを分析し、組織の活力や働きやすさを支えている本質的な要因は何か、その因果構造を解析します。

- 定量データを用いた行動と意識の関係分析

システム内データを分析し、組織の活力や働きやすさを支えている本質的な要因は何かを読み解きます。

■causal analysisの特長

成果を左右する“真因”を直感的に把握する、因果AIソリューション

NECの研究所で開発された独自のAI技術により、従来の分析では困難だった「原因と結果」の関係性の把握をデータから抽出・可視化します。統計の専門知識がなくても直感的なインターフェースにより、「何が成果を生むのか」という問いに答え、ビジネスの次のアクションを科学的に導くことを可能にします。従業員エンゲージメント向上などの人事領域に加え、政策立案やまちづくりでも活用が拡大しています。

■GPRIME人事給与、庶務事務システムの特長

GPIRME人事給与システムは全国300団体以上、GPRIME庶務事務システムは全国100団体以上の累計導入実績に裏付けされたノウハウをもとに行政事務の効率化と、将来的な拡張まで考えられたパッケージシステムです。

操作性の高さや、業務効率化を実現する豊富な機能に加え、人事給与システムでは人材マネジメントの高度化、庶務事務システムでは働き方改革関連法案に対応した勤務管理などを提供します。職員が意欲と能力を発揮できる働き方の実現と自治体の組織力向上を支援するシステムです。

■日本電気株式会社（NEC）について

NECは、125年以上の歴史を持つ、ITサービス事業・社会インフラ事業をグローバルに展開する企業です。

AI・生体認証・セキュリティ・ネットワークなどの技術を強みとし、革新的なソリューションの提供や新事業開発への積極的な取り組みを行っています。業種横断の先進的な知見と最先端技術を結集し体系化した価値創造モデル「BluStellar(ブルーステラ)」を中核に、社会や企業のDXを推進。誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現を目指しています。

コーポレートサイト：https://jpn.nec.com/

■hootfolioについて

株式会社hootfolioは、2025年1月にNECからカーブアウトしたスタートアップです。「科学的な意思決定をあらゆる人に」をミッションに掲げ、因果AIを活用したSaaS型分析サービス「causal analysis(R)」を提供しています。 NEC発スタートアップとして培った技術力を基盤に、企業・行政・研究機関と連携し、科学的意思決定の社会実装を加速してまいります。

サービスサイト：https://hootfolio.com/

お問い合わせ :https://hootfolio.com/contact

株式会社hootfolio（フートフォリオ）

会社名 ：株式会社hootfolio

所在地 ：東京都港区芝5-32-12 シャーメゾンステージ田町

設立 ：2024年8 月

代表者 ：笠原 健太

企業サイト ：https://hootfolio.com/

事業内容 ： 因果分析ソリューション「causal analysis」の提供