ジョブ型AI「Job-Us」、ジョブディスクリプションを基軸とした目標設定をAIが分析し最適化する「目標設定AI」を提供開始

株式会社Job-Us

AIを活用したジョブ型人事の実装を通じて、フェアで主体的に働ける社会を目指す株式会社Job-Us（読み：ジョブアス、本社：東京都港区、代表：馬渕太一、以下「当社」）は、ジョブ型AI「Job-Us」において、ジョブディスクリプションに基づいて、目標設定をAIが分析・最適化する「目標設定AI」の提供を開始しました。

本機能は、JD（ジョブディスクリプション：職務記述書）を基軸に、社員が入力した目標をAIが分析し、経営戦略や職務定義との整合性を踏まえた目標案を生成・提案することで、組織の戦略から個人の目標までをつなぐ目標設定を支援する機能です。

ジョブ型人事制度の構造（戦略 → JD → 個人目標）

■提供開始の背景

日本では人材不足の深刻化を背景に、終身雇用や年功序列を前提とした従来の人事制度の見直しが進み、企業の生産性向上に向けてジョブ型雇用・人事制度への注目が高まっています。一方で、ジョブ型人事制度の導入に伴いJDを整備したものの、それが日々の目標設定や評価、マネジメントに十分活用されていないケースも少なくありません。

また、2026年4月からの男女間賃金差異の公表義務の拡大により、企業には賃金差の背景や職務内容の違いを社内外に説明できる人事制度の整備が求められています。そのため、職務内容や評価基準、目標設定の根拠を明確にし、説明可能な形で人事制度を運用する重要性が高まっています。

こうした課題を解決するため、当社は、経営戦略をもとに設計されたJDと社員が入力した目標内容をAIが照らし合わせ、JDに基づいたより適切な目標案を生成・提案する新機能の提供を開始しました。

■目標最適化機能の特徴

左：従業員が設定した目標／右：経営戦略やJDと照らし合わせ、AIがより適切な目標案を生成

1.JDと経営戦略を基準に、目標の整合性をAIが分析

社員が入力した目標を経営戦略に沿ったJDと照らし合わせてAIが分析します。これにより、個人の目標が組織の戦略や職務役割とどの程度整合しているかを可視化します。

2.JDに基づき、より適切な目標の改善案をAIが生成

分析した結果を踏まえて、職務や役割を踏まえた目標の改善案を生成します。これにより、社員の主体的な目標設定を尊重しながら、役割に応じた目標設計が可能です。

3.目標設定のばらつきを抑え、組織全体のマネジメント品質を向上

JDを基準にAIが目標内容を分析・提案することで、一定の基準に基づいた目標設計をします。これにより、組織全体で統一感のある目標マネジメントを実現し、評価や等級制度とも連動した人事運用が可能です。

デモ動画はこちら(https://drive.google.com/file/d/1U0y_izmV6tm2aJOncUnemCC1qmXuhF1k/view)

■今後の展望

今後も、経営戦略を反映したJDを基軸に、目標設定・評価・配置・キャリア開発・報酬設計などを支援してまいります。さらに、外部システムとの連携も強化し、ジョブ型人事の実践的な運用を支える基盤づくりを進めてまいります。

■Job-Us 代表 馬渕 太一のコメント

日本企業において、ジョブ型人事の導入が拡大する一方で、JDを作成しても、日々の目標設定や評価に十分活用されていないケースも少なくありません。今回の新機能は、JDと社員の目標をAIが照らし合わせ、組織の戦略と個人の目標をつなぐ仕組みです。今後も、JDを基軸とした人事マネジメントを通じて、同一労働同一賃金の実現をはじめ、フェアで主体的に働ける社会づくりに貢献してまいります。

■問い合わせ先

sales@exwork.jp

■ジョブ型AI「Job-Us」

ジョブ型AI Job-Usは「Job-Us」は、AIを活用して、ジョブ型人事の運用を実現するAIプロダクトです。LLMや生成AIなどの先端技術を用い、企業データをもとに独自のJD（ジョブディスクリプション：職務記述書）を質と鮮度高く定義・運用します。さらに、職務評価、目標設定、配置などの、ジョブ型人事施策の運用まで、Job-Us上でワンストップに実現します。

URL：https://job-us.jp(https://job-us.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260318-goal-setting-ai)

■ジョブ型人事のサクセスパートナーJob-Us（ジョブアス）

Job-Usは、ジョブ型人事の運用を支援するスタートアップ企業です。独自で開発したプロダクト「Job-Us」を活用し、JD（ジョブディスクリプション：職務記述書）の作成・運用から、職務評価、目標設定、配置などのジョブ型人事施策までを包括的に支援します。さらに、プロダクトの提供にとどまらず、専門家を介したジョブ型運用の伴走支援まで、一気通貫でジョブ型人事制度の定着をサポートします。

社名 株式会社Job-Us

設立日 2020年7月9日

事業内容 HR-Tech事業

資本金 7,515万円 (資本準備金含む)

所在地 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F