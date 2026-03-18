エンタープライズ向けのAIコンタクトセンターサービスを提供するRechoが、シリーズAラウンド合計で約7億円の資金調達を実施

株式会社Recho

エンタープライズ向けのAIコンタクトセンターサービスを提供する株式会社Recho（レコー、本社：東京都中央区、代表取締役：邱 実）は、シリーズAラウンド セカンドクローズで、日本郵政キャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：足立 崇彰）、KDDI Open Innovation Fund V（運営者：グローバル・ブレイン株式会社）、SBIインベストメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：北尾 吉孝）から約2億円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。また、これと併せて、みずほ銀行と日本政策金融公庫より合計8,000万円のデット調達もいたしました。

Rechoは、シリーズAラウンド ファーストクローズで3億円の資金調達を実施し、シリーズAラウンド合計での調達額は合計で約7億円となりました。ファーストクローズでの調達資金とあわせ、技術開発の強化とプラットフォームの進化を加速することで、より多くの企業へのサービス提供を推進してまいります。

資金調達の概要

調達金額：約2億円

引受先：日本郵政キャピタル株式会社、KDDI Open Innovation Fund V（運営者：グローバル・ブレイン株式会社）、SBIインベストメント株式会社

資金調達の背景と目的

Rechoは「The AI-Native Contact Center」を掲げ、音声合成（TTS）・音声認識（ASR）・対話制御をAIネイティブなアーキテクチャで基盤から自社開発することを強みとしています。生成AI時代に最適化された構造により、自然な会話体験と高い業務適合性を実現し、音声合成・音声認識はグローバルベンチマークでNo.1の性能を達成（※1）。日本発の音声AI技術として世界をリードするポジションを築いています。

現在は大手金融機関、行政機関、グローバルメーカー、プラットフォーマーでの導入が進み、コンタクトセンター業務の効率化と顧客体験向上に貢献しています。この技術力と実績が評価され、今回の調達に至りました。本調達により、日本の音声AI領域におけるリーディングカンパニーとしての技術的優位性をさらに強化し、エンタープライズ市場での展開を加速してまいります。

また、引受先である日本郵政キャピタル株式会社、KDDI Open Innovation Fund、SBIインベストメント株式会社とはそれぞれの企業グループ内で協業プロジェクトがスタートしています。株式会社SBI新生銀行においては、今年2月に「Recho AI Voice Agent」を活用したAI専用窓口が開設（※2）されました。今後も各社が持つネットワークを活かして、エンタープライズ市場での展開を強化いたします。

主な資金使途

「エンジニア組織の強化」と「AI-Native Contact Centerの確立」の2点です。

導入実績を背景に、業界を問わず多くの企業からご相談をいただいており、音声AIによるコンタクトセンター変革への確かな需要を感じています。一社一社の業務に深く向き合い、技術品質を担保した導入を実現するためにも、開発・提供体制の拡充が急務となっています。

ファーストクローズでの調達資金とあわせ、エンジニアの採用を強化し、研究開発・基盤技術・プラットフォーム開発・顧客実装の一気通貫体制を拡張することで、グローバルNo.1カスタマーサポート領域の音声AIモデルのさらなる進化と、技術開発から導入までのスピード向上を実現します。同時に、各業界の代表的な企業での導入知見を基盤技術へ還元し、AI-Native Contact Centerとしてのプラットフォームを進化させることで、日本の音声AI技術の発展を牽引してまいります。

※1…当社検証に基づく。プレスリリース：「Rechoの独自開発音声合成・音声認識モデルがグローバルで最高水準を達成」（https://recho-ai.com/posts/jh-odhct1g ）

※2…プレスリリース：“電話で話すだけ”のAI体験、Bright 60専用電話窓口に導入（https://recho-ai.com/posts/o9m6ef6x4 ）

引受先のコメント

日本郵政キャピタル株式会社 小倉 祐太氏 松田 真秀氏

コールセンターをはじめとする巨大な音声市場において、音声合成・音声認識の在り方を抜本的に変革するRecho社の挑戦に高いポテンシャルを感じ、この度出資をさせていただきました。Recho社の魅力は、経営陣の資質やビジョンに共感した優秀なエンジニアが集結し、プロダクトを高速に進化させ、新しい音声AIの世界を切り拓いているところです。今後は、日本郵政グループが有する顧客接点やコールセンター運営知見とRecho社の高い技術力を融合させ、同社のさらなる成長と音声AIの社会実装を支援してまいります。

グローバル・ブレイン株式会社 Director 梁 穎蒅(Joy)氏

この度、Recho社のシリーズAラウンドに参画できたことを非常に嬉しく思います。 同社の音声AI Agentソリューションは、労働集約的で負荷の高いコールセンター等の電話応対業務の自動化に正面から取り組むものです。優秀なチームが創り出す高品質なプロダクトと柔軟なカスタマイズ性は日本市場のニーズに深くフィットしており、すでに多くの顧客から高い評価を得ています。現在の成長速度を含め、今後のさらなるポテンシャルに大きく期待しています。

SBIインベストメント株式会社 キャピタリスト 次長 北川 智也氏

今回シリーズAラウンドにおける日本郵政キャピタル様とKDDI Open Innovation Fund様の参画について非常に心強く思います。AI活用が既存産業のリビルドか職種自体の代替の2方向で進む中、Rechoは両方の観点で先行してコールセンター運営の知見を得ながら急拡大しています。すでに黒字化やIPOを視野に入れているRecho社にとって、今回の2社は事業展開をさらに加速させる上で欠かせないパートナーになると信じています。

当社代表のコメント

株式会社Recho 代表取締役 邱 実

シリーズAセカンドクローズとして、日本郵政キャピタル様、KDDI Open Innovation Fund V様、SBIインベストメント様からの追加出資を得られたことを心より感謝しております。今回の3社はいずれも、出資にとどまらず、各グループ内での協業プロジェクトを通じてRechoの技術と事業の両面を評価いただいたパートナーです。資本と事業が一体となった関係を築けていることに、大きな手応えを感じています。

ファーストクローズ以降、大手金融機関やグローバルメーカーをはじめとするエンタープライズ領域での導入が着実に進み、現場の業務に深く入り込むことで得られた知見は、私たちの技術基盤そのものを進化させてきました。Rechoが目指すのは、単なるAIツールの提供ではなく、現場の応対ノウハウをAIに継承し、運用の中で学習し続ける「AI-Native Contact Center」の確立です。

本調達により開発体制をさらに強化し、一社でも多くの企業に、実運用に耐える音声AIを届けられる組織をつくってまいります。日本発の音声AI技術で世界をリードする存在となるべく、引き続き全力で取り組んでまいります。

会社概要

株式会社Recho（レコー）

「The AI-Native Contact Center Built with Experience」というコンセプトのもと、AIが電話応対を担い、人は判断と改善に集中できる環境を実現。Rechoは、現場で積み上げられてきた応対ノウハウや業務知識をAIに継承し、運用の中で学習し続けるAIネイティブなコンタクトセンターの基盤を開発・提供しています。独自開発の音声認識・音声合成・対話制御技術を基盤に、お客様とともにコンタクトセンターのこれからをつくります。

- 代表者：邱 実

- 主要事業：Recho AI Voiceプラットフォーム及びVoice Agentの開発・運営

- 本社：〒104-0053 東京都中央区晴海3丁目10-1 Daiwa晴海ビル 2F

- URL：https://recho-ai.com

採用情報

RechoではAI Voiceプラットフォーム、そして新しい未来を一緒に作っていく仲間を募集しています。

特に、音声AI技術の研究開発、音声基盤技術の開発、プラットフォーム・インフラ開発、プロジェクトエンジニアなど、エンジニア職種を中心に積極採用を行っています。エンジニア比率90%を超える環境で、世界トップレベルの技術開発に挑戦したい方のご応募をお待ちしています。

詳細：https://recruit.recho-ai.com/