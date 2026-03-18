「チャットがそのまま広告動画に」…VCAT AIの『CREAGEN』、対話型AIでマーケティングコンテンツ制作の壁を打ち破る

株式会社VCAT AI

｜ウェブサイトの全面リニューアルおよびエディター搭載により使いやすさを強化…大企業から個人事業主まで活用を拡大

｜モデル・背景・動画までワンクリックで自動化…「AIアプリ」により制作の全プロセスを簡素化

AIベースのマーケティング自動化企業である株式会社VCAT AI（以下、VCAT AI）は、画像・動画生成AIソリューション『CREAGEN（クリージェン）(https://creagen.vcat.ai/)』の大規模な機能アップデートを実施し、対話だけで広告動画を制作できる環境を商用化したと発表した。

CREAGENは、複雑なプロンプト（指示文）の入力が必要だった従来の生成AIとは異なり、人に話しかけるような自然な文章をそのままマーケティング企画と生成結果に直結させられるのが特徴だ。

独自開発したLLM（大規模言語モデル）ベースの対話型インターフェースは、ユーザーの曖昧なリクエストも具体的な企画案へと落とし込んでくれる。例えば、ユーザーが「夏らしい爽やかな化粧品の広告動画を作って」と入力すれば、AIがそのコンセプトに合ったトーン＆マナー、構図、背景などを逆に提案しながら成果物を生成する。

特に、Nano Banana、VEO3、Klingなど60種類以上の最新グローバルAIモデルが単一のプラットフォームに統合されており、別のツールを行き来することなく対話の流れの中で最適な結果を得ることができる。ユーザーがモデルを一つひとつ選ばなくても、CREAGENの対話型エンジンがリクエストを分析し、最も適したモデルを自動的に選別・マッチングしてくれる点が強みだ。

VCAT AIは今回のウェブサイト全面リニューアルを通じて、単なる生成ツールを超えた「オールインワン創作プラットフォーム」への進化を図った。特に、誰もがプロレベルの成果を出せるよう、技術的な参入障壁を下げることに注力した。

まず、生成されたコンテンツを即座に修正・補完できる独自のエディター機能を搭載した。これによりユーザーは、企画から生成、最終編集までを一つのプラットフォームで途切れることなく進められる「オールインワン・ワークフロー」を完成させた。

また、ボタンクリックだけで特定の業務を自動化できる「AIアプリ（App）」機能を新たに導入し、利便性をさらに向上した。これにより、従来の複雑な撮影・制作プロセスを簡素化し、反復的なマーケティング業務の効率を大幅に高めることが可能になった。

先行して公開される主なアプリは、以下の通り。

- アパレル・雑貨・モデルカット生成を自動化する「服・アクセサリースタイリスト」- 靴の画像のアップロードで着用カットを生成する「靴スタイリスト」- ワンクリックで背景演出が可能な「背景スタイリスト」- フードパッケージの演出カットを生成できる「フードコーディネーター」

VCAT AIはこれら以外にも、多様な産業分野に特化したバーティカルAIアプリを順次アップデートしていく計画だ。

VCAT AIのジョン・ボムジン代表は「CREAGENは単なる生成ツールではなく、マーケティングのアイデアを実行可能な広告へと即座に転換してくれるAIパートナー。今回の高度化を通じて、企業規模にかかわらず、誰もがAIベースのマーケティングを開始できる基準を作りたいと考えた」と述べた。

一方、VCAT AIはブランドが直接制作を行う『CREAGEN』ソリューションの他に、AI導入に課題を抱える企業が専門家チームの支援を受けて多様な試みを行える『CREAGEN Lab（クリージェンラボ）(https://creagenlab.vcat.ai/jp)』を展開しており、企業のAI内製化を段階的に支援している。