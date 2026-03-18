Zoom、エージェント型 AI プラットフォームの新機能を発表 ー コラボレーションと CX のワークフローを横断的に自動化

ZVC JAPAN 株式会社

※本プレスリリースは、2026 年 3 月 10 日に米国で発表されたニュースリリース(https://news.zoom.com/ec26-agentic-ai-platform-announcements/)の抄訳版です。

- 新たなイノベーションとして、AI Companion 3.0 を Zoom プラットフォーム全体にさらに拡張するとともに、カスタム AI エージェントを導入し、Zoom およびサードパーティ システムにおけるワークフローの最適化を実現します。- Zoom の「System of Action (会話を行動に変え、業務を自動で完結させるプラットフォーム）」は、Zoom Workplace、Zoom Phone、CX 製品全体で新たなエージェント型ワークフローと CX の AI 機能を活用し、あらゆる「会話」を具体的な「行動（アクション）」へと変え、実際の業務完了へと導きます。

2026 年 ３ 月 10 日、ラスベガス - Zoom Communications, Inc.(https://www.zoom.com/ja) （NASDAQ: ZM）は本日、エンタープライズ向けエージェント型 AI プラットフォームの拡張を発表しました。Zoom Workplace、Zoom Phone、Zoom CX を横断する新たなワークフロー調整機能を導入します。

今回のアップデートにより、AI 時代の働き方における Zoom の「System of Action（会話を行動に変え、業務を自動で完結させるプラットフォーム）」としての役割が拡充され、組織はタスクの自動化やシステム横断的なワークフローの実行が可能になり、ミーティングや通話、顧客とのやり取りを具体的なビジネス成果へとつなげます。

エンタープライズ AI の次なる段階：会話から行動へ

企業が AI 活用を拡大する中、多くの企業は依然として、会話を要約する AI アシスタントの活用にとどまり、分断されたシステム間での対応は手作業に依存しているのが現状です。さらに、コラボレーション ツールが対話を記録し、基幹システムがデータを保存する一方で、実際の「業務実行プロセス」では依然として分断が残っています。

Zoom のエージェント型 AI プラットフォームは、このギャップを解消するために設計されており、ミーティング、通話、チャット、コンタクト センターでのやり取りにワークフロー自動化機能を直接組み込むことで、会話を企業システム全体での自動アクションへと変えます。

Zoom のプロダクトおよびエンジニアリング担当プレジデントである Velchamy Sankarlingam は、次のように述べています。

「エンタープライズ向け AI の次なる段階は、『会話』から『行動』へと移行する能力によって定義されるでしょう。Zoom のエージェント型 AI プラットフォームは、システムを横断した行動を調整し、あらゆるミーティング、通話、顧客対応をワークフロー自動化へと変えるよう設計されています。」

Zoom のエンタープライズ向けエージェント型 AI 3.0 プラットフォームの主な機能強化

本日発表された機能強化は以下の通りです。

企業向けに開発されたプレミアム AI「AI Companion」

- ノーコードでオーケストレーション可能なカスタムおよび事前構築済み AI エージェント- 10 種類のセキュアなエンタープライズ検索コネクタを含む、新たな AI Companion 向けサードパーティ連携機能- AI を中心に設計された新しい作業環境（Zoom AI Docs、AI Sheets、AI Slides）- Zoom Phone Mobile- Zoom Virtual Agent AI Receptionist の SMS 対応- Zoom Contact Center 向け AI エキスパートアシスト 3.0- 自然言語による顧客業務フローの連携・自動化- ミーティングにおけるセキュリティの強化

Zoom AI Companion の提供範囲が大幅に拡大し、AI Companion 3.0(https://news.zoom.com/ec26-zoom-ai/) が Zoom Workplace アプリ、Zoom Business Services、Workvivo に順次導入され、会話から業務完了までの流れを加速させます。また、カスタム AI Companion(https://www.zoom.com/ja/products/custom-ai/) アドオンの新機能により組織は、自律的に業務を実行するカスタム AI エージェントを構築できるようになり、Salesforce、Slack、ServiceNow などのサードパーティ システムを横断した業務の効率化を実現できます。

カスタム AI Companion の新機能は以下の通りです。

- カスタム エージェントとワークフローの構築：組織は、営業、IT、マーケティング向けに事前構築されたエージェントを活用することで、反復的なタスクにかかる時間を削減できます。また、ノーコードで独自のカスタム AI エージェントとワークフローを展開することが可能です。- 追加の企業データとの連携：Salesforce、ServiceNow、Box、Google Drive、OneDrive などのサードパーティ プラットフォームとの連携に対応する、安全性の高い新しい 10 種類のコネクタを提供します。- パーソナライゼーションと記憶機能：ユーザーの役割、好み、重点領域などのコンテキストを基に学習し、カスタマイズされたインサイトと提案を提供します。

また、新しい作業環境である Zoom AI Docs、AI Sheets、AI Slides により、チームはミーティングでの会話を構造化された文書やデータ分析、プレゼンテーション コンテンツなどへ簡単に変換でき、ツールを切り替えることなくリアルタイムでの共同作業を実現します。

さらに、開発者向けに AI API の新しいスイート「Zoom AI Services(https://developers.zoom.us/blog/introducing-zoom-ai-services/)」も発表しました。これにより開発者は、文字起こし、翻訳、要約、深層推論、画像処理などの Zoom 製品を支える技術を活用できるようになります。

Zoom Workplace で業務をシンプルに統合

次世代のオールインワン ワークプラットフォームである Zoom Workplace(https://news.zoom.com/ec26-zoom-workplace) の、新機能およびアップデートは以下の通りです。

Zoom Phone で「会話」から「アクション」へ

- UXの簡素化：デスクトップ、モバイル、ウェブで見やすく統一されたインターフェースを実現します。AI Companion の専用タブにより、中央集約型の対話型ワークスペースを提供します。- Zoomie group assistant： Zoom Rooms、ミーティング、チャットを横断して機能し、チームの連携を促しながら、重要な目標に集中できるよう支援する新たなチーム ファシリテーターです。- AI ファースト チャット：チャット内で、カスタム エージェントやトピック別サマリーに加え、「おすすめ」機能を提供します。- ライブ音声翻訳機能：Zoom Meetings 向けのリアルタイム音声翻訳により、言語の壁を解消します。（サービス開始時は、日本語を含む 5 言語に対応）- ディープフェイクリスク検知：ミーティング中の合成音声や合成映像をインテリジェントに検知し、リアルタイムで警告を発します。

今回発表された Zoom Phone(https://news.zoom.com/ec26-zoom-phone/) の新機能は、以下の通りです。

Zoom CX と Revenue Workflows で実現する AI 活用のコンタクトセンターと営業自動化

- Agentic workflows（エージェント型ワークフロー）：メールのドラフト作成や要約の送信といったタスクを自動的に実行します。- Zoom Virtual Agent AI Receptionist（旧称：AIコンシェルジュ）の SMS 対応：24 時間 365 日対応のバーチャル受付が、新たに SMS での顧客対応を行えるようになります。- Zoom Phone Moblile：ネイティブ ダイヤラーからビジネス通話を発信できるようになり、場所を問わず直感的なモバイル体験を提供します。- カスタマー エンゲージメント パック（旧称：パワーパック）：拡張された分析機能と AI によるインサイトにより、顧客対応の最適化を支援します。

Zoom CX(https://news.zoom.com/ec26-zoom-business-services) と Zoom Revenue Accelerator は、コンタクトセンターおよび収益ワークフロー向けに、拡張されたエージェント型自動化を導入します。

- AI エキスパート アシスト 3.0：コンタクト センター向けのリアルタイムかつ自律型の AI レイヤーであり、タスクの自動化やオーケストレーションにより、エージェントやスーパーバイザーを支援します。- CX Insights：自然言語で質問し、対話記録や CX 指標などを横断的に分析することで、論理的なインサイトの獲得を可能にします。- Customer Workflow Orchestration：自然言語でワークフローを作成し、システムやチャネルを横断したカスタマー ジャーニーの設計と自動化を実現します。- Zoom Virtual Agent 向け Advanced Quality Management： オペレーターとバーチャル エージェントの両方を対象に、対話内容やパフォーマンスの傾向などを可視化します。- Zoom Revenue Accelerator の機能強化： 新機能の AI Sales Assist は、通話中に推奨アクションを提示し、営業会話におけるリアルタイム コーチングを実現します。また、Ask ZRA は収益責任者向けに会話型インテリジェンスを提供し、自然言語で通話や取引内容を分析できるようにします。

Enterprise Connect における Zoom の発表内容、新機能の提供状況の詳細は、Zoom ニュースルーム(https://news.zoom.com/enterprise-connect-2026-announcements)（英語）をご覧ください。

Zoom について

Zoom（NASDAQ:ZM）は、現代の働き方における「System of Action (会話を行動に変え、業務を自動で完結させるプラットフォーム）」として、ライブでのコラボレーションを具体的な成果へとつなげます。起業家からグローバル企業まで、幅広いお客様に選ばれており、Zoom AI Companion を組み込んだミーティング、電話、コンタクトセンターなどを通じ、シームレスなコラボレーションとコミュニケーションを実現し、ビジネス成果の創出を支援しています。2011 年に創業した Zoom は、米国カリフォルニア州サンノゼに本社を置いています。詳細については zoom.com(https://www.zoom.com/ja) をご覧ください。