Lazuli、世界最大級のリテールカンファレンス「Shoptalk Spring 2026」最速報告会を4月16日に開催

Lazuli株式会社

プロダクトデータプラットフォーム「Lazuli PDP」を提供するLazuli株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：萩原 静厳、以下、Lazuli）は、2026年3月に米国ラスベガスで開催される世界最大級のリテールカンファレンス「Shoptalk Spring 2026」の最新動向を解説する報告会を、4月16日（木）に開催いたします。

2026年のShoptalkは「Retail in the Age of AI（AI時代のリテール）」をメインテーマに掲げ、AIが単なる効率化のツールを超え、ビジネスモデルそのものをどう変革するかに焦点が当てられます。

今回の視察では、OpenAIとSephoraが描くリテールメディアの未来、WayfairやLowe’sが取り組むAIエージェントによる購買体験の変革、さらに検索の概念を塗り替えるAEO（AI Answer Engine Optimization）やGEO（Generative Engine Optimization）といった、日本の小売・メーカーにとって最重要となるテーマを網羅的に取材します。

本報告会では、現地視察を行うLazuli Chief Evangelistの伴 大二郎が、帰国直後の鮮度高いインサイトを共有します。さらに、株式会社顧客時間 共同CEO 取締役の奥谷 孝司氏をモデレーターに迎え、グローバルトレンドを日本企業の実務にどう落とし込むべきかを深く掘り下げます。

本セミナーの実施概要は、以下のとおりです。

開催概要

Shoptalk Spring 2026 最速レポート

【イベント名】

Shoptalk Spring 2026 最速レポート

AI時代、小売の競争力はどこに生まれるのか？

～AIエージェント、Discoveryコマース、リテールメディア米国トップ企業が描く次世代顧客体験～

【実施日】

4月16日（木）

【プログラム】

17:10～ 開場

17:30～17:35 開会のご挨拶

17:35～18:15 Shoptalk報告会

18:15～18:25 質疑応答

18:25～18:40 Lazuli紹介

18:40～18:45 閉会

【お申し込み】

下記サイトから、申し込み可能。

https://corporate.lazuli.ninja/event/shoptalk-spring-2026/

Lazuliについて

Lazuli株式会社は、2020年7月に設立されたAIスタートアップです。Lazuliは、AIを使って「商品情報」を競争力を生む「経営資産」へと転換し、商品情報を通じてエンタープライズ企業のビジネス変革を共に推進しています。主力事業として、商品情報を核としたプロダクトデータプラットフォーム「Lazuli PDP」を提供し、生成AIを活用して社内外に分散するデータを収集・整備・拡充します。Lazuli PDPは、AI PIM*/AI DAM**を中心機能として、AIによる自動化と拡張を組み込んだ次世代の商品データ基盤です。高度なAIを用いたソリューションにより、複雑なデータ処理を自動化し、部門やシステム間に存在するデータのサイロ化を解消します。一元管理された商品情報を基盤に、一貫性のあるデータをAIや他のテクノロジーに対して迅速に活用可能にします。これにより、製造業・小売業をはじめとする企業は、顧客体験の向上と市場変化への迅速な適応を実現します。

*1：Product Information Management

商品に関する情報・データを一元管理するためのシステムやプロセス

*2：Digital Asset Management

商品に関するテキスト、動画、写真などのデジタルコンテンツを管理・配信するためのシステムやプロセス

Lazuliロゴ