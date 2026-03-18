株式会社aileadとSB C&Sが連携を強化、対話データAIプラットフォーム「ailead」の提供体制を拡充

SB C&S株式会社

株式会社ailead（本社：東京都港区、代表取締役：杉山 大幹）とSB C&S株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：草川 和哉、以下「SB C&S」）は連携を強化し、対話データAIプラットフォーム「ailead（エーアイリード）」の提供体制を拡充しました。

生成AIの進化とオンライン商談・面談の一般化により、企業の営業活動や採用活動において対話データの活用が重要な経営テーマとなっています。一方で、多くの企業では顧客管理や採用管理システムへの手入力に依存しており、対話情報の欠落や属人化が生じやすいという課題が存在しています。

「ailead」は、AIを活用して組織全体のパフォーマンス向上を支援する対話データAIプラットフォームです。既存の営業・採用業務で利用しているウェブ会議ツールや業務フローを変更することなく、オンライン商談・面談・会議などの対話データを自動収集します。AIエージェントが対話データを自動で構造化し、SFA／CRMやATSなど各種管理システムへの入力、フィードバック生成、ネクストアクションの起票までを自動化することで、記録業務の負担を削減しながら業務効率化を実現します。さらに、蓄積した対話データをAIが分析・評価し、その結果に基づくフィードバックを行うことで、営業や採用現場における人材育成とスキル向上を支援します。これにより、営業力の強化および採用力の高度化を実現し、データドリブンな営業活動・採用活動の推進に寄与します。

SB C&Sは、法人向けSaaSの選定から導入までサポートする専任チーム「Cloud Service Concierge（クラウドサービスコンシェルジュ）」と、全国約1万5,000社の販売ネットワークを活用し、「ailead」の導入を推進することで、企業の営業および採用におけるDXを支援し、対話を起点とした業務変革の実現に貢献します。

【主な特長】

・ 対話データの自動収集とAIによる構造化

ウェブ会議ツールやIP電話と連携し、商談・面談・会議などの対話データを自動で収集・録画します。オフラインの対面商談や対面面接にも対応しており、オンライン・対面を問わず対話データを一元的に蓄積します。AIが音声を文字起こしするとともに、対話内容を解析し、重要ポイントの抽出、トピック分類、要約、BANT情報など営業活動に必要な情報の整理を自動で実行します。これまで個人のメモや記憶に依存していた対話情報を、組織で活用できるデータ資産として蓄積します。



・ AIエージェントによる業務自動化

AIエージェントが対話データをもとに、SFA／CRMや採用管理システム（ATS）への入力、評価レポートの生成、ネクストアクションの起票などを自動化します。これにより、営業担当者や採用担当者が行っていた記録作業や入力業務を削減し、顧客対応や候補者対応など、本来注力すべき業務に集中できる環境を実現します。

・ AIフィードバックによる人材育成

蓄積された対話データをAIが分析・評価し、商談や面談の進め方、質問内容、対話の構成などを可視化。具体的な改善ポイントをフィードバックすることで、営業や採用現場における人材育成とスキル向上を支援します。

【製品の詳細】

https://www.ailead.app/

【製品に関するお問い合わせ】

SBBMB-csc-contact@g.softbank.co.jp

株式会社ailead 代表取締役 杉山 大幹からのコメント

対話データの活用が企業競争力を左右する時代においてSB C&Sとの連携を強化できることを、大変心強く思います。企業の営業や採用において商談や面談といった「対話」は、本来もっとも価値の高い情報資産でありながら、これまで十分に構造化・活用されてきませんでした。「ailead」は、対話データを安全に統合・構造化し、AIエージェントが業務を自動で動かすことで、企業の営業力や採用力を継続的に高める基盤を提供します。SB C&Sの販売ネットワークを通して、より多くの企業が対話データを価値ある資産として活用できる社会の実現に貢献してまいります。

SB C&S株式会社 執行役員 （ICT事業 クラウドサービス・技術推進担当）兼 ICT事業本部 クラウドソフトウェア推進本部長 守谷 克己からのコメント

このたび、高い技術力を有する株式会社aileadとの連携を強化できることを大変うれしく思います。労働人口の減少が進む中、対話データの可視化・資産化は、企業の生産性向上と競争力強化に直結する重要な取り組みです。「ailead」の高度な解析AIとSB C&Sの広範なSaaS流通エコシステムを組み合わせることで、より多くの企業のDX推進と持続的な成長に貢献していきます。

株式会社aileadについて

株式会社aileadは、“世界中の人々の役に立つ事業を創り続ける”というミッションのもと、AI（人工知能）及びML（機械学習）を活用し、生産性を飛躍的に向上させるグローバル事業を創ることを目指しています。

https://www.ailead.app/company(https://www.ailead.app/company)

SB C&S株式会社について

SB C&S株式会社は、ソフトバンクグループの原点であるIT流通ビジネスを受け継ぐとともに、市場環境の変化を迅速にとらえ、新たなビジネスモデルを生み出しています。法人向けには、国内最大規模の販売ネットワークを通じ、クラウドやAIを含めた先進のテクノロジーを活用したプロダクト・ソリューションを提供しています。コンシューマ向けには、独自の企画・開発力を生かし、ソフトウエアやモバイルアクセサリーから、IoTプロダクト・サービスへと商品ラインアップを拡充しています。詳細はウェブサイトをご覧ください。

https://cas.softbank.jp/

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