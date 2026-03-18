【4/22開催】NVIDIA・アルティウスリンク・アイシン登壇、エンタープライズAIの最前線・戦略を語るカンファレンス「MAKE AI NEXT 2026 Spring」

株式会社Renewer

エンタープライズ企業の生成AI・AIエージェント活用を支援する株式会社Renewer（本社：東京都、代表取締役CEO：堀内 亮平、以下「当社」）は、2026年4月22日（水）にオンラインカンファレンス「MAKE AI NEXT 2026 Spring」を開催します。

本イベントでは、NVIDIA、アルティウスリンク、アイシンの3社を迎え、AIエージェントの最前線から現場定着のリアルまで、エンタープライズAI活用の実践知を経営視点で共有します。

カンファレンス開催の背景

2026年、AIエージェントの実用化が本格的に始まり、企業のAI活用は"実験"から"事業実装"のフェーズへ移行しつつあります。一方で、テクノロジーの選定だけでなく、組織体制・人材育成・投資判断といった経営アジェンダとしてのAI戦略が問われる局面を迎えています。

当社は「Make AI Common--生成AIをみんなの"当たり前"に」というビジョンのもと、エンタープライズ企業のAI活用を伴走支援してまいりました。本カンファレンスでは、グローバルのテクノロジー動向、BPO業界の経営判断、大企業における組織変革という3つの視座から、AI活用の"次の当たり前"をつくるための実践知を共有します。

注目のセッション内容

【Guest Session】「GTC 2026」が示す、日本企業のAI活用の"ネクストステージ"（10:15～10:55）

NVIDIAの堀内朗氏が、世界最大のAIカンファレンス「GTC 2026」の最新発表を速報レポートとして解説します。押さえるべきAIの重要テーマ、グローバル視点から見た日本企業のポジション、そして"実験フェーズ"を脱して成果を出す企業の共通点に迫ります。さらに、テクノロジーだけでなく組織・文化・人材の観点から、AI活用を"ネクストステージ"へ進めるために経営層が取るべき意思決定のポイントを共有します。

スピーカー：エヌビディア合同会社 エンタープライズマーケティング本部長 堀内 朗 氏

1996 年に慶應義塾大学 環境情報学部を卒業後、国内企業、外資系 IT 企業にて法人営業および法人マーケティン

グに従事。2019 年 6 月、エヌビディア入社。エッジ端末から AI インフラまで、インターネット黎明期から現在に至るまで幅

広い IT 製品、ソリューションを担当。市場分析、プランニング、キャンペーンやコミュニケーションなど法人営業経験に根ざした

実践的なマーケティング活動を推進。

【Executive Session】経営視点で語るAI×BPO変革──意思決定・課題・展望（11:00～11:40）

AIエージェントの台頭は、コンタクトセンターとBPOのビジネスモデルそのものを変えようとしています。本セッションでは、KDDIグループでBPO事業を牽引してきたアルティウスリンクの延原正敏氏が、自社のAI実装事例を交えながらAI×BPOの変革を経営視点で語ります。ヒトとAIの最適な役割分担、デジタル投資の経営判断、そしてAI時代に求められるBPO人材像まで--BPOビジネスの“次の当たり前”に迫ります。

スピーカー：アルティウスリンク株式会社 専務取締役 延原 正敏 氏

KDDIに入社後、法人営業や海外現地法人での勤務を経験。2013年からグローバル経営管理部長、2018年に米州統括拠点長兼KDDIアメリカのCEOに就任。

2023年4月、KDDIエボルバ取締役執行役員副社長、同年9月にアルティウスリンク専務取締役執行役員、BPO事業の事業運営に携わる。

2026年4月よりKDDIビジネスコア事業本部事業推進本部の副本部長を担う。

※肩書は2026年3月時点のものです。

【Culture Session】3,500名以上が動く社内AIコミュニティのつくり方──知の流通と定着を設計する -（11:45～12:25）

設立から約3年で3,500名以上、290部署が参加するアイシンの共創コミュニティ「Teamsネッタ」。なぜ現場の自発的な行動がここまでスケールしたのか。本セッションでは、コミュニティを率いる3名が、"巻き込み"の設計思想、製造業の現場で進む生成AI活用のリアル、そしてトヨタグループとの社外共創で得た学びを語ります。AI活用を組織の"当たり前"にしたいすべての方に、次の一歩を示すセッションです。

スピーカー：株式会社アイシン 共創コミュニティ「Teamsネッタ」共同代表

加藤 仁 氏、高木 翼 氏、ジェイラ ビニシウス 氏

右から加藤氏、高木氏、ビニ氏

「Teamsネッタ」について

Teamsネッタは、現場の「ちょっと困った」から始まるアイシン有志の共創コミュニティ。役職や部門を越えてフラットに学び合い、ノーコードや生成AIで解決し、その知恵を「恩送り」。小さな一歩が数千人を動かし、AI活用を当たり前にします。

各セッションのモデレーター

モデレーター：株式会社Renewer 代表取締役CEO 堀内 亮平

株式会社Renewer 代表取締役CEO。

フューチャー株式会社ではエンジニア、ITコンサルタントからキャリアを新規事業責任者などに従事。

2018年にIT教育スタートアップのコードキャンプ株式会社に参画、代表取締役に就任。

2023年に創業し現職。プロンプト・AIエージェント作成アシスタント「connon」や、エンタープライズ企業向けに生成AI活用支援コンサルティングサービスを提供。

著書に「ChatGPTを徹底活用！ ビジネスパーソンのためのプログラミング勉強法」（翔泳社）

開催概要

イベント名： MAKE AI NEXT 2026 Spring

開催日時： 2026年4月22日（水）10:00～12:30

参加費用： 無料

開催形式： オンライン配信

主催： 株式会社Renewer

お申し込みURL： https://renewer.jp/makeainext-2026spring

参加者限定特典

グローバル先進事例ガイドを無料配布

本カンファレンスにお申込みいただいた方全員に、Renewer株式会社が編集した「エンタープライズ × AI グローバル先進事例ガイド 2026」を無料で配布いたします。

本カンファレンスのテーマである「次の当たり前」を、グローバルの視点から捉えた事例集です。GTC 2026で発表された最先端のAI活用事例を業界横断で紹介するとともに、BPO・カスタマーサービスと製造業の2領域では、各業界の変革をリードする企業の取り組みをさらに深掘りしています。各セッションの内容と照らし合わせることで、自社の「次の一手」を考えるヒントとしてご活用いただけます。

※ガイドブックは、カンファレンス開催後にアーカイブ動画とともにメールにてお届けします。

株式会社Renewerについて

［社名］株式会社Renewer

［本社所在地］東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階

［代表者］堀内 亮平

［コーポレートサイト］https://renewer.jp/

［connonサイト］https://connon.jp

［公式note］https://note.com/renewer

［お問い合わせ］https://tayori.com/f/renewer-inquiry

［採用募集・カジュアル面談はこちらから］: https://connonai.notion.site/casual-meeting