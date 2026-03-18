【アンカー・ジャパン】Ankerとタリーズコーヒー、初のコラボ店舗を赤坂にオープン！さらに、全国約80店舗のタリーズコーヒーに急速充電ボックスを順次設置

アンカー・ジャパン株式会社

2026年3月30日（月）にタリーズコーヒーとコラボレーションした店舗「タリーズコーヒー 赤坂トラストタワー店 Powered by Anker」をオープンいたします。併せて、全国のタリーズコーヒー約80店舗に最大100Wで充電可能な巻取り式のUSB-Cケーブルを備えた急速充電ボックスを順次設置いたします。

米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：猿渡 歩）は、タリーズコーヒージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：内山修二）とのコラボレーション店舗「タリーズコーヒー 赤坂トラストタワー店 Powered by Anker」を2026年3月30日（月）にオープンし、店内の全客席にAnkerの充電ケーブルを設置いたします。 また、全国約80店舗のタリーズコーヒーの客席にも順次急速充電ボックスを設置いたします。

アンカー・ジャパンは、お客様にAnkerグループ製品によるスマートで豊かな暮らしをお届けできるよう、日常を過ごす中での接点となりやすいタクシー車内やホテル、飲食店、空港施設等、幅広い箇所に充電スポットを設置して参りました。また、2025年5月からは自社運営のカフェ「Anker Cafe」を展開し、コーヒータイムやランチ時間にもスマートフォンやノートPCを急速充電できる環境をご提供しています。この度、このAnker Cafeでの取り組みを起点として、飲食空間での快適かつスマートな充電環境の整備を加速させるべく、タリーズコーヒーとのコラボレーション店舗として「タリーズコーヒー 赤坂トラストタワー店 Powered by Anker」を2026年3月30日（月）にオープンします。本店舗では全席にAnkerの巻取り式USB-Cケーブルを設置するだけでなく、スマートフォンを置くだけでマグネット式ワイヤレス充電が可能なAnkerオリジナルのテーブルも設置いたします。

併せて、2026年3月より全国約80店舗のタリーズコーヒー店内客席に急速充電ボックスを順次設置いたします（※）。最大100Wで出力可能な巻取り式のAnkerの充電ケーブルとACコンセントを備え、仕事の合間の休憩時間や待ち合わせまでのわずかな時間でもスマートフォンやノートPCを急速充電していただけます。

アンカー・ジャパン株式会社 代表取締役CEO 猿渡歩のコメント：

タリーズコーヒー様の「一杯のコーヒーを通じて、『お客様』、『フェロー』、『社会』に新しい価値を創造し、共に成長する」という経営理念に共鳴し、アンカー・ジャパン本社が入居する赤坂トラストタワーに協業店舗をオープンすることで、両者のお客様に新たな価値をご提供できることを大変光栄に思います。「最高の一杯」を楽しまれるお客様にとって、デバイスの充電残量を気にせず過ごせる時間は、さらなる安心と心地よさに繋がると確信しています。今後もお客様の生活に寄り添い、日常のあらゆるシーンをより豊かに変えていく挑戦を続けて参ります。

※ 店舗により一部設置のない客席がある場合がございます。

タリーズコーヒー 赤坂トラストタワー店 Powered by Anker（概要）

2026年3月30日（月）にオープンするタリーズコーヒーとのコラボレーション店舗「タリーズコーヒー 赤坂トラストタワー店 Powered by Anker」の店内全ての客席に、AnkerのUSB-Cケーブルおよび、置くだけでスマートフォンをワイヤレス充電可能なテーブルを設置いたします。直営展開の「Anker Cafe」に続き、飲食空間での快適かつスマートな充電環境の整備を加速して参ります。

● 店舗情報

店名 ：タリーズコーヒー 赤坂トラストタワー店 Powered by Anker

オープン日：2026年3月30日（月）

住所 ：〒107-6408 東京都港区赤坂２丁目17-22

営業時間 ： 7:00～20：00（土日祝店休）

※ 詳細はタリーズコーヒーのHPをご確認ください。

● 特設する充電ケーブルとテーブル

客席に設置するAnkerの巻取り式USB-Cケーブルは最大35W出力で、スマートフォンやMacBook Airを充電可能。さらに、スマートフォンを置くだけでワイヤレス充電できる、Ankerオリジナルのテーブルも設置いたします。

タリーズコーヒー店内の客席に急速充電ボックスを設置（概要）

タリーズコーヒーの店内客席に、急速充電ボックスを順次設置いたします（※）。最大100Wで出力可能な巻取り式のAnkerのUSB-CケーブルとACコンセントを備え、仕事の合間の休憩時間や待ち合わせまでのわずかな時間でもスマートフォンやノートPCを急速充電することができます。2026年3月18日（水）までに関東8店舗で実証実験として設置しており、本日以降、全国約80店舗に順次拡大して参ります。

● 急速充電ボックスの特徴

客席に設置する急速充電ボックス内には、Ankerの最大100W出力に対応した巻取り式のUSB-Cケーブルを設置し、スマートフォンやノートPC等を急速充電が可能。また、充電ボックス上部のACコンセントでは、お客様がお持ちの充電器をご使用いただくことも可能です。

※ 店舗により一部設置のない客席がある場合がございます。

企業情報 | Ankerグループおよびアンカー・ジャパンについて

Ankerグループは「Empowering Smarter Lives」をミッションに、5年連続世界No.1モバイル充電ブランドの（※）「Anker」、オーディオブランド「Soundcore」、スマートホームブランド「Eufy」等を米国・日本・欧州を中心とした世界100ヶ国以上で展開するハードウェアメーカーです。2011年の創業時より、お客様の声に基づいてスピーディーに製品の開発・改善を行うものづくりを実践し、安心のサービスと高機能・高品質のプロダクトを提案し続けています。

アンカー・ジャパン株式会社（概要）

本社： 〒107-6408 東京都港区赤坂二丁目 17 番 22 号 赤坂トラストタワー 8 階

代表者： 代表取締役CEO 猿渡歩

設立： 2013年1月

資本金： 1億6,000万円

TEL： 03-4455-7823（アンカー・ジャパン カスタマーサポート）

事業内容： デジタル製品の開発・製造・販売（Ankerグループの日本法人）

ECサイト： https://www.ankerjapan.com

コーポレートサイト： https://corp.ankerjapan.com/

知的財産権について

- Anker、SoundcoreおよびEufyは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

- その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※出典：ユーロモニターインターナショナル

2020-2024年の小売販売額ベース、2025年6月に実施された調査に基づく。

モバイル充電ブランドは、小売売上の75%以上を携帯電話充電器製品が占めるブランドと定義する。

携帯電話充電器製品には充電器、ワイヤレス充電器、 モバイルバッテリー、充電ケーブルが含まれ、これらの製品は、他の家電機器にも使用可能なものとする。