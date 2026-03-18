株式会社アイ・オー・データ機器

株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長：細野 昭雄、以下、アイ・オー・データ）は、自然災害によるNAS/HDD商品の被災に対応する有償オプション「災害支援オプションサービス」の提供を本日2026年3月18日(水)より開始することをお知らせいたします。

本サービスは、自然災害による被災時に「災害救助法」が適用された地域で使用されていた対象機器に対し、追加費用なしで同等機種への交換対応を行うものです。

サイバー攻撃や機器故障、自然災害など、さまざまなリスクが増大する中、「何が起きても事業を止めない」ための仕組みとして、中小企業をはじめとしたお客様の事業継続を力強くサポートします。

■サービス概要

アイ・オー・データ、NAS/HDD商品の「災害支援オプションサービス」を開始

当社の対象NAS/HDDのオンサイト保守・デリバリィ保守に追加できる有償オプションです。

「災害救助法適用地域で使用されていたこと」、「罹災証明などの確認ができること」などを条件に、同等機種への無償交換対応を行います。

「製品の通常保証」や、「従来の保守サービス（オンサイト保守・デリバリィ保守）」では、対象外となっていた自然災害による機器の破損・水没にも対応することで、事業を止めない仕組みづくりに貢献します。

■導入条件

・購入タイミング：保守サービスの新規購入時、または購入後の任意タイミング

※災害発生前にご購入ください。災害発生後に本オプションサービスの加入はできません。

・有効期間：保守サービスの契約期間と同一（最長7年）

・提供回数：契約期間中1回まで

・対応期間：1つの災害に対するサービスの対応期間は災害救助法の適用日から1年間

■適用範囲

従来の保守サービス範囲に加え、以下の障害時に適用されます。

・地震による破損

・台風／津波による水没、破損

・火災による焼損

※データ復旧は含みません。

＜注意事項＞

・ご申告の対象製品のシリアル番号が確認できること。

・災害救助法の未適用地域で被災した機器は対象外です。

・落雷、事故、過失、不適切な設置・使用による故障や破損は対象外です。

・災害発生後のご加入はできません。

・交換対応は、同等スペックの代替品をご用意いたします。同一モデルの交換保証ではありません。

・対象製品を紛失、盗難、または所在不明の場合は対象外です。

・災害規模や現地状況次第では、訪問安心保守にご加入している場合でも、交換品の送付のみとさせていただく場合がございます。

・大規模災害で交換品が供給困難な場合は、本オプションのサービス料金を返金いたします。

・交換対応は、当社指定の手続き（申請書類の提出、罹災証明の提示、現地確認等）をお願いする場合があります。

サービス内容：https://www.iodata.jp/support/service/iss/maintenance/pdf/iss-opd_naiyou.pdf

利用規約：https://www.iodata.jp/support/service/iss/maintenance/pdf/iss-opd_kiyaku.pdf

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11207/table/163_1_26ba4bf8d6de01db3e49ca251c0ba4bc.jpg?v=202603180551 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/11207/table/163_2_7a686850104b21bb6ae4aef727a194ce.jpg?v=202603180551 ]

保守サービスの詳細情報は下記よりご確認ください。

・NAS有償保守サービス

https://www.iodata.jp/support/service/iss/maintenance/nas/index.htm

・HDD有償保守サービス

https://www.iodata.jp/support/service/iss/maintenance/hdd/index.htm

■単独対策では守りきれない時代へ

近年、企業を取り巻くデータリスクは多様化しています。地震や水害による機器の破損、HDDの経年劣化・故障、ランサムウェアによる攻撃、そして人的ミスによるデータ消失など、発生要因は広範囲にわたります。

しかし、多くの企業では依然として、機器障害への対策はあるものの災害対策が不十分であったり、クラウドを導入していても復旧体制が弱かったり、保守契約があっても天災は対象外であったりと、

対策が分断されているのが実情です。

その結果、トラブル発生時に復旧まで長時間を要するケースも少なくありません。こうした「バックアップのみ」や「単一の保守契約」といった単独の対策だけでは事業継続を守りきれない状況が生まれています。

■アイ・オー・データが実現する総合的なデータ保護体制

今回、新たに「災害支援オプション」が加わったことで、故障・サイバー攻撃・災害にわたる事業継続対策をワンストップで提供できる体制が整いました。

アイ・オー・データが実現する総合的なデータ保護体制

【業務データの保存・共有】LAN DISK (法人向けNAS)、法人向けHDD

【データのバックアップ・ランサムウェア対策・遠隔地保管】NarSuSクラウドバックアップ

【故障時の迅速な修理・交換対応】有償保守サービス （ISS：アイオー・セーフティ・サービス）

【自然災害による被災機器への無償交換対応】災害支援オプション

これにより、BCP対策を強化してデータ消失リスクを最小限にし、万が一の故障やサイバー攻撃被害、災害時もデータ復旧までの時間を短縮できます。

◎関連商品

セキュリティ対策を強化した最新のLAN DISK「HDL-LXシリーズ」（2026年3月18日発表）も、本サービスの対象品です。

・10GbEに標準対応＆セキュリティ機能を搭載した最新モデル

法人向け2ドライブNAS（ネットワークHDD）BOXタイプ「LAN DISK（HDL2-LXシリーズ）」

法人向け4ドライブNAS（ネットワークHDD）BOXタイプ「LAN DISK（HDL4-LXシリーズ）」

https://www.iodata.jp/news/2026/newprod/hdl-lx.htm

※ 本リリースに記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

※ 本リリースに記載されている情報は発表日現在のものです。予告なく変更されることがありますので、最新の情報については当社のウェブサイトをご参照ください。

株式会社アイ・オー・データ機器

今年で創業50周年をむかえた、石川県金沢市に本社を置く電子機器メーカーです。

主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っています。



社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10

設立 ：昭和51年（1976年）1月10日

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

資本金 ：3,588百万円

ホームページ： https://www.iodata.jp/



●広報お問い合わせ先

アイ・オー・データ機器広報事務局

MAIL：kouhou-pub@iodata.jp

担当：佐藤