KLEVV、日本市場での好調な反応を受けて製品ラインアップを拡充

ESSENCORE Limited

ESSENCORE（エッセンコア、本社：香港）が展開するコンシューマー向けメモリおよびストレージブランドである「KLEVV（クレブ）」は本日、これまでに発売したメモリおよびストレージ製品が日本市場で好調な反響を得ていることを受け、日本における製品ポートフォリオを強化したと発表しました。

BOLT VおよびFIT Vゲーミングメモリなど、これまでの製品の成功を踏まえ、KLEVVは日本市場における製品ラインアップをさらに拡充するため、新たな製品ソリューションを投入。新ラインアップには、フラッグシップモデルであるCRAS V RGBゲーミング／オーバークロックメモリをはじめ、DDR4およびDDR5の標準メモリモジュール、さらにCRAS C925G、CRAS C715、NEO N410+といったSSD製品が含まれます。これらの製品は、PCIe Gen4／Gen3 M.2およびSATAインターフェースに対応しています。

PC愛好家、ゲーマー、クリエイターからの需要が高まる中、今回のラインアップ拡充により、日本全国の消費者がKLEVVの高性能メモリおよびストレージソリューションをより手軽に利用できるようになります。

・多様なニーズに応える新製品ラインアップ

・CRAS V RGB：パソコン上級者やゲーマー向けに設計された、フラッグシップDDR5ゲーミングメモリ。

・DDR4 / DDR5 Standard Memory：日常的なコンピューティング用途に適した、コストパフォーマンスに優れたソリューション。

・CRAS C925G：最大7,400MB/sの読み取り速度を実現するPCIe Gen4 M.2 SSD。クリエイターや高負荷ワークロード向けに設計。

・CRAS C715：安定したパフォーマンスを提供するPCIe Gen3 M.2 SSD。手頃なアップグレードオプション。

・NEO N410+：日常的なストレージ用途に適した、信頼性の高いSATA 6Gb/s SSD。

・日本のユーザーに向けた多様な選択肢

ラインアップの拡充により、消費者はより幅広いメモリおよびストレージソリューションの中から選択できるようになります。KLEVVは今後も、市場ニーズの変化に対応した製品を展開し、製品ポートフォリオの拡充を継続していきます。

製品仕様や購入先などの詳細については、以下をご覧ください。

KLEVV 公式サイト： www.klevv.com/kjp/main(https://www.klevv.com/kjp/main)

・ESSENCOREについて

2014年に設立されたESSENCOREは、DRAMモジュールおよびNANDフラッシュ応用製品の世界トップベンダーとなることを目標としています。「世界を変え、半導体流通のリーダーになる」という志のもと設立されました。ESSENCOREのビジネス戦略は、最新のテクノロジーを採用して競合他社との差別化を図り、専用のメモリ製品を提供し、お客様が市場で優位に立てるよう多様な製品ポートフォリオを提供することです。

詳細については、www.essencore.com(https://www.essencore.com/jp/main) をご覧ください。

・KLEVVについて

KLEVVは、主要なメモリモジュールおよびNANDフラッシュ応用製品のベンダーであるESSENCOREのプレミアムブランドです。KLEVVのラインアップは、優れたゲーミングメモリモジュールやSSDに注力しています。KLEVVは、最高品質の世界クラスの製品を提供することに心血を注いでおり、すべての製品は「最高のもの」を追求する愛好家のために設計されています。KLEVVのメモリやSSDは、その革新的な製品デザインが認められ、ドイツの「レッドドット・デザイン賞」や「iFデザイン賞」を受賞しています。

詳細については、www.klevv.com(https://www.klevv.com/kjp/main) をご覧ください。