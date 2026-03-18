【4/22(水)開催】企業のVPN環境を狙うサイバー攻撃にどう備えるか。多要素認証(MFA)とID管理による最新のセキュリティ対策を解説

BCC株式会社

ＢＣＣ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：伊藤 一彦、東証グロース上場：証券コード7376、以下 当社）は、新たにセキュリティサービス「BM X Type M Security plus」の提供を開始したことを受け、VPN環境のセキュリティ強化や多要素認証（MFA）の重要性について解説するオンラインセミナー「パスワードだけでは守れない！多要素認証（MFA）で今すぐサイバー攻撃対策！」を2026年4月22日（水）に開催します。

■セミナー開催の背景

申込みはこちら :https://lp.e-bcc.co.jp/ja-jp/itsseminar/20260422

近年、ランサムウェアをはじめとするサイバー攻撃は増加しており、その標的は大手企業に限らず中堅・中小企業にも広がっています。特にVPN機器の脆弱性を悪用した攻撃や、漏えいした認証情報を利用した不正アクセスなど、リモートアクセス環境を起点とした侵入事例が増加しています。

こうした状況を受け、企業のセキュリティ対策では従来のID・パスワードのみの認証から、多要素認証（MFA）を取り入れた認証強化や適切なID管理の重要性が高まっています。

本セミナーでは、サイバー攻撃の最新動向や認証強化の重要性、具体的なソリューションについて情報処理安全確保支援士と共に解説します。

■セミナー概要

タイトル：パスワードだけでは守れない！多要素認証（MFA）で今すぐサイバー攻撃対策！

開催日時：2026年4月22日（水）14:00～15:15

開催形式：オンライン開催（Ｗebexを使用）

参加費：無料（事前登録制）

申込み締め切り：4月20日(月)18:00まで

主催：ＢＣＣ株式会社

協賛：株式会社ソリトンシステムズ ワイズ情報技術サービス株式会社

申込ページ：https://lp.e-bcc.co.jp/ja-jp/itsseminar/20260422

〈本セミナーの見どころ〉

VPN環境のセキュリティ強化を支援する新サービス「BM X Type M Security plus」の提供を開始したことを受け、セキュリティの第一線で活躍する専門家と共に、これからの時代に必須となる防御策を徹底解説します。

前半では、数多くの攻撃からシステムを防衛してきた情報処理安全確保支援士の吉岡氏が、最新の脅威事例と「多要素認証（MFA）」による対策の重要性を専門家の視点で紐解きます。

後半では、国内屈指の認証技術を持つ株式会社ソリトンシステムズの埴岡氏より、運用の手間を最小限に抑えつつ強固な認証を実現する「Soliton OneGate」の具体的な活用法をご紹介します。

本セミナーでは、企業の情報システム担当者や社内のIT環境・ネットワーク管理を担うご担当者で、リモートアクセス環境のセキュリティ強化や運用負荷の軽減を検討している方におすすめの内容です。

■プログラム

14:00～14:05 オープニング

14:05～14:15 BM X TypeM Security plus 案内 ＢＣＣ株式会社 谷口 美輝

14:15～14:45 情報処理安全確保支援士からみた、ID管理、多要素認証導入の必要性

ワイズ情報技術サービス株式会社 吉岡 省吾 氏

14:45～15:05 Soliton OneGate 製品説明 株式会社ソリトンシステムズ 埴岡 弘輝 氏

15:05～15:10 質疑応答

15:10～15:15 キャンペーン告知

■BM X Type M Security plusについて

「BM X Type M Security plus」は、BM X Type Mで提供するネットワークハードウェアおよびリモートアクセス機能に、多要素認証とID管理を組み合わせ、VPNの脆弱性対策と運用負荷軽減を同時に実現するセキュリティパッケージです。

■株式会社ソリトンシステムズ 概要

名 称：株式会社ソリトンシステムズ

本社所在地：東京都新宿区新宿2-4-3

設 立：1979年3月1日

資 本 金：13億2,650万円

事業 内容：ITセキュリティ事業 映像コミュニケーション事業 Eco新規事業開発

公式サイト：https://www.soliton.co.jp/

■ワイズ情報技術サービス株式会社 概要

名 称：ワイズ情報技術サービス株式会社

本社所在地：大阪府泉大津市東豊中町1丁目15-7-201

設 立：2015年1月5日

資 本 金：900万円

事業 内容：情報セキュリティコンサルティング システム運用保守管理サービス

公式サイト：https://www.wiseitservice.co.jp/

■ＢＣＣ株式会社 概要

名 称：ＢＣＣ株式会社 IT営業アウトソーシングカンパニー

本社所在地：

（東京本社）東京都千代田区外神田6丁目15番9号 明治安田生命末広町ビル9F

（大阪本社）大阪市中央区今橋2丁目5番8号 トレードピア淀屋橋9F

創 業：2002年3月6日

資 本 金：4.68億円

事業 内容：営業アウトソーシング、IT企業向け営業支援、中小企業向けITサービスの導入

公式サイト：https://www.e-bcc.co.jp/

■IT営業アウトソーシングカンパニー 概要

IT営業アウトソーシングカンパニーは、大手・中堅IT企業向けに「IT営業」に特化した人材派遣を提供しています。自社で採用・育成した人材を派遣し、現場で成長できる仕組みを整えています。

当プレスリリースに関するお問い合わせ先

担当：ＢＣＣ株式会社 マーケティングデザイン戦略推進グループ（03-5816-3215）