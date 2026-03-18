日本オラクル株式会社

（本資料は米国2026年3月17日にオラクル・コーポレーションより発表されたプレスリリース(https://www.oracle.com/news/announcement/oracle-releases-java-26-2026-03-17/)の抄訳です）

テキサス州オースティン - 2026年3月18日

オラクルは本日、世界ナンバーワンのプログラミング言語および開発プラットフォームの最新バージョンである、Java26(https://www.oracle.com/java/)の提供を開始したことを発表しました。Java 26（Oracle JDK 26(https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/)）は、開発者の生産性を向上させ、言語を簡素化し、開発者がAIと暗号化機能をアプリケーションに統合できるよう支援する、何千もの改善を提供します。開発者が開発の取り組みをさらに効率化し、強化できるようにするため、オラクルは、新しいJava Verified Portfolio（JVP）も発表しています。JVPは、オラクルがサポートするツール、フレームワーク、ライブラリ、サービスを厳選して提供するもので、JavaベースのUIフレームワークであるJavaFX(https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javafx-overview.html)およびマイクロサービス用のJavaフレームワークであるHelidon(https://helidon.io/)の商用サポートなどが含まれます。またオラクルは、HelidonのリリースのスケジュールをJavaリリースと連携させ、OpenJDKプロジェクトとして提案する予定です。2026年3月17日～19日にカリフォルニア州レッドウッドショアズで開催されるJavaOne 2026(https://www.oracle.com/javaone/)カンファレンスでは、最新のJava 26リリースについてご紹介します。

Oracle Java Platform担当シニア・バイスプレジデントで、OpenJDK理事会会長を務めるジョージ・サーブ（Georges Saab）は次のように述べています。「Javaは30年以上にわたり、企業向け基盤技術として不可欠な役割を果たしてきました。組織のアプリケーションスタックの中核を担い、強力で信頼性が高く、安全なアプリケーションやサービスの構築を支えてきました。Java 26の新機能には、顧客がAIと暗号化を活用してビジネスの成長を加速するアプリケーションを構築できるよう支援するというオラクルのコミットメントが反映されています。JVPの導入により、開発者はオラクルがサポートする信頼性の高いツール群を活用して、開発プロジェクトを効率化できるようになります。これには、高性能なマイクロサービスやAI対応アプリケーションを構築するための高速かつ軽量なJavaフレームワークであるHelidonなどのツールが含まれます。」

主なJDK Enhancement Proposal（JEP）

言語機能

JEP 530(https://openjdk.org/jeps/530): パターン、instanceofおよびswitchのプリミティブ・タイプ（第4プレビュー）: Javaをより統一的で表現力の高いものにすることで、AI推論を統合したアプリケーションの開発を効率化し、開発者の生産性向上を支援します。パターン・マッチング、instanceofおよびswitchの使用時に摩擦を引き起こすプリミティブ型に関連する複数の制限を排除します。開発者が生産性をさらに向上させるために、無条件の完全一致の定義が強化され、switch構成でより厳密な優位性チェックが適用されるため、コンパイラはより広い範囲のコーディング・エラーを識別および削減できます。

パフォーマンスの更新

JEP 522(https://openjdk.org/jeps/522): G1 GC: 同期の削減によるスループットの向上: 開発者がメモリー効率を改善することで、より短時間でより多くの作業を処理できるようにします。これにより、アプリケーションとガベージ・コレクタのスレッド間の同期が減少し、G1ガベージ・コレクタのスループットが向上します。より高速に実行し、追加のハードウェアなしでより多くのユーザーをサポートすることで、Javaは効率を改善し、インフラストラクチャ・コストを削減し、よりスムーズなユーザー・エクスペリエンスを提供します。

Project Leydenの機能

JEP 516(https://openjdk.org/jeps/516): すべての GC と連携するAhead-of-Timeオブジェクト・キャッシング: 任意のガベージ・コレクタ（GC）を使用してJavaアプリケーションの起動時間を短縮することで、開発者の生産性とリソースの効率を向上させます。キャッシュされた事前初期化済のJavaオブジェクトを、中立のGCに依存しない形式からメモリーに順次ロードできます。また、HotSpot Java Virtual Machineが起動およびウォームアップ時間を改善し、低レイテンシのZGCを含む任意のGCとともに使用できるように、事前キャッシュも強化されます。これにより、開発者はアプリケーションの起動の遅延を減らし、アプリケーションをより迅速に拡張し、より優れたユーザー・エクスペリエンスを提供できます。

ライブラリ

JEP 500(https://openjdk.org/jeps/500): finalを最終値にする準備: 重要なビジネス・システムにおける意図しない変更、改ざん、または偶発的なエラーを防止することで、開発者がアプリケーションのセキュリティと信頼性を向上させるのに役立ちます。ディープ・リフレクションを使用して最終フィールドをミュートすることに関する警告を発行し、開発者は、現在の警告と将来の制限の両方を回避するために不可欠な最終フィールドをミュートできます。この重要な変更により、機密データとビジネス・ロジックの保護、隠れたリスクの削減、バグやセキュリティの脆弱性の可能性の低減に重点を置いたJavaの「デフォルトでの整合性」原則が施行されます。

JEP 517(https://openjdk.org/jeps/517): HTTPクライアントAPI用のHTTP/3: HTTPサーバーと対話するコードを記述しやすくすることで、開発者の生産性を向上させます。HTTP/3プロトコルをサポートするようにHTTPクライアントAPIを更新し、ライブラリおよびアプリケーションが最小限のコード変更でHTTP/3サーバーと対話できるようにします。こうした一般的なボトルネックを排除し、レイテンシを短縮してより迅速なデータ取得を可能にすることで、マイクロサービスとAPI主導のJavaアプリケーションがより高いパフォーマンスとより信頼性の高いネットワーク接続を実現するのに役立ちます。

JEP 526(https://openjdk.org/jeps/526): 遅延定数（第2プレビュー）: 開発者は、初期化のタイミングの柔軟性を高めることで、生産性とリソースの効率を向上させることができます。これは、AIおよびデータ駆動型アプリケーションに特に役立ちます。遅延定数（変更不可能なデータを保持するオブジェクト）の新しいAPIを使用して、JVMはレイジー定数を真の定数として処理し、フィールドfinalの宣言と同じパフォーマンスを実現します。さらに、Javaアプリケーションとそのクラウド・ネイティブおよびAI搭載サービスをより迅速に起動し、コンピューティング・リソースをより効率的に使用できるようにすることで、開発者が俊敏でスケーラブルなデプロイメントを実行できるようになり、コスト削減とエンド・ユーザーのエクスペリエンスの向上につながります。

JEP 525(https://openjdk.org/jeps/525): 構造化された並行性（第6プレビュー）:開発者がマルチスレッド・コードのメンテナンス性、信頼性、可観測性を向上させるのに役立ちます。これは、AIおよびクラウド・ネイティブ・ワークロードのスケーラビリティと自己回復性を向上させるために特に有益です。並行処理を簡素化するAPIで、関連する複数スレッドのタスクを1つの作業単位として扱い、キャンセルや終了時の問題（スレッドリークやキャンセル遅延など）を減らします。

JEP 529(https://openjdk.org/jeps/529): Vector API（第11インキュベーター）: 開発者は、少ないハードウェアでより多くのインサイトと価値を提供できるようにすることで、Javaアプリケーションのパフォーマンスとコスト効率を向上させることができます。Vector APIは、実行時に確実にコンパイルされるベクトル計算を表し、サポートされているCPUアーキテクチャ上の最適なベクトル命令により、データ分析、AI推論および科学コンピューティング・ワークロードの処理が高速になります。これにより、開発者は、AI推論や計算シナリオでよく使用される同等のスカラー計算よりも優れたパフォーマンスを実現できます。

セキュリティ・ライブラリ

JEP 524(https://openjdk.org/jeps/524): 暗号化オブジェクトのPEMエンコーディング（第2プレビュー）:開発者が新しいエンコーディングAPIを使用して、生産性を向上させ、広く使用されているセキュリティ・フォーマット全体にわたってJavaアプリケーションのセキュリティを強化するのに役立ちます。暗号化オブジェクトを、広く利用されているプライバシー強化型メール転送形式（PEM形式）にエンコードおよびデコードできる新しいAPIを提供することで、開発者の生産性向上を支援します。これにより、企業、クラウドおよび規制のニーズに対する暗号化の設定と統合を合理化することで、エラーのリスクを軽減し、コンプライアンスを簡素化し、セキュアなJavaアプリケーションの移植性と相互運用性を高めます。

クリーンアップ機能

JEP 504(https://openjdk.org/jeps/504): アプレットAPIの削除: JDK 17での削除のために非推奨となり、プラットフォームの一部ではなくなったアプレットAPIを削除することで、開発者がインストールおよびソース・コードのフットプリントを削減し、アプリケーションのパフォーマンス、安定性およびセキュリティを向上させるのに役立ちます。

セキュリティ、信頼性、およびパフォーマンスのその他の拡張機能

10のJEPに加えて、Java 26は、組織がアプリケーションのセキュリティ、信頼性、およびパフォーマンスを強化するのに役立つ数十の更新を提供します。Java 26により、企業は業界標準のハイブリッド公開キー暗号化（HPKE）を使用してセキュアな暗号化を合理化できるようになりました。また、量子対応のJAR署名を使用してサプライチェーンを将来的に強化し、Unicode 17.0およびCLDR v48の更新により、グローバル標準のサポートが改善されました。さらに、暗号化アルゴリズムとレガシー・キーストアの制御を強化することで、セキュリティとコンプライアンスがさらに強化され、組織が自信を持って最新化できるよう支援します。

JVMの起動の高速化、より効率的なガベージ・コレクション、C2 JITコンパイルの拡張およびよりスマートなヒープ管理につながる多数の追加更新により、アプリケーションのパフォーマンスと信頼性が向上します。さらに、開発者および管理者は、HttpClientでのリージョンベースのファイルのアップロード、より厳密なランタイム・イメージの構築、JVMメトリックAPIの改善、JavaDocの新しいダーク・モードなどの新機能により、生産性を向上させることができます。

今回のJava 26のリリースは、オラクルと世界中のJava開発者コミュニティが、OpenJDKとJava Community Process（JCP）を通じて継続的な協業を行った結果です。Java 26で提供される機能の詳細については、Java 26に関する技術ブログ記事(https://blogs.oracle.com/java/the-arrival-of-java-26)をご覧ください。

JavaFX産業需要に対応するための商業支援の再導入

オラクルは、AI主導のアプリケーションや分析エクスペリエンスを強化する高度でインタラクティブなビジュアライゼーションのための顧客、学界、ソフトウェア開発業界からの需要の高まりに対応するために、JavaFXの商用サポートを再導入しています。JavaFXの商用サポートは、すべての新しいJavaバージョンと、オラクルが5年間のPremier Support期間中に長期的なサポートを提供するすべてのJavaバージョンで使用できるようになります。

JDK 8でのJavaFXのサポートは、2028年3月まで延長され、JavaFXの商用サポートは、新しいOracle Java Verified Portfolioの一部として提供されます。今後のJavaFXリリース計画には、JavaFX 25および26 for JDK 26（現在入手可能）が含まれ、JavaFX 21、17および8の更新は2026年後半に予定されています。JavaFXは、対応するOracle JDK（NFTCまたはOTN）と同じライセンス条項に基づいて提供されます。また、オラクルは引き続きOpenJFXプロジェクトをリードし、企業および学術コミュニティにおけるJavaFXへのコミットメントをさらに実証しています。

新しいOracle Java Verified Portfolioがエンタープライズグレード・ツールのキュレート・セットを提供

新しいOracle Java Verified Portfolio（JVP）では、信頼性が高く信頼できるソリューションが導入され、お客様の幅広いJavaアプリケーションおよび開発スタックに対するライセンスとサポートが提供されます。オラクルのお客様とJava開発者は、Oracle JDK自体に属さない幅広いJDK関連のツール、フレームワーク、ライブラリおよびサービスに依存しており、それぞれに個別のバージョニング、サポート・タイムラインおよびSLAがあります。JVPは、オラクルによって完全にサポートおよび管理され、明確なロードマップの透明性とライフサイクル管理を備えた、キュレーションされたエンタープライズ・グレードのコンポーネント・セットを提供します。

JVPは、ミッションクリティカルなJavaコンポーネントのサポート、アクセス、およびドキュメントを合理化し、ライフサイクル管理を簡素化し、将来を見据えた顧客投資を実現します。エンタープライズ・イノベーションおよびセキュリティ標準をサポートするために、オラクルには、Java SEの加入者およびOCI上でJavaワークロードを実行する「Oracle Cloud Infrastructure（OCI）」のお客様向けのJVPを無料でサポート(https://www.oracle.com/java/technologies/java-se-support-roadmap.html)しています。さらに、多くのポートフォリオ・コンポーネントへのアクセスと使用は、Java SEの加入者でもOCIのお客様でもない幅広いユースケースやユーザーにとって無料です。JVPは重要なJavaエコシステム・コンポーネントの信頼できる検証済みのソースを提供するため、これらの検証済み資産をオラクルから直接調達することで、お客様はソフトウェアのサプライチェーンのリスクを大幅に削減できます。すべてのコンポーネントがオラクルの厳格な品質、セキュリティ、サポート基準を満たしているという安心感により、組織は導入と統合を加速させることができます。

JVPには、JavaFX商用サポートに加えて、HelidonとOracleのVisual Studio Code用のJava Platform Extensionの両方に対するオラクルのサポートが含まれています。

Helidonは、Java仮想スレッドを使用して高速で軽量でスケーラブルなマイクロサービスを構築および実行するために設計されたオープンソースのクラウドネイティブJavaフレームワークです。オラクルが設計、主導、使用したHelidonは、エンタープライズおよびクラウド・ネイティブのエコシステムと統合され、開発者にはシンプルさ、生産性、プログラミング・スタイルの選択、および組込みの可観測性がもたらされます。Helidon AIはHelidonを拡張し、Java開発者がJavaで高パフォーマンスのAIアプリケーションを構築できるようにします。Helidonには、LangChain4j、Helidon MCPとの統合も含まれており、AIエージェントをマイクロサービスとして簡単に構築できます。

オラクルは、JVPにHelidonを含めることで、信頼できるエンタープライズ・グレードのサポートをお客様や開発者に拡張し、最新のJavaイノベーションを活用したスケーラブルで回復力のあるアプリケーションを構築できるようにします。Helidonリリース・ケイデンスは、JDKロードマップに合せて調整される予定であり、最新のJavaリリースを即時にサポートします。Oracle JDKおよびJava SEプラットフォームとの密接な連携により、シームレスな互換性を確保し、Java開発者エコシステム全体のイノベーションを加速します。Javaコミュニティでイノベーションをサポートしながら、信頼できるエンタープライズに支えられた開発者ソリューションを提供するというオラクルの取り組みを強化するために、HelidonとJava Platform Extension for VS Codeもオープン・ソースのままです。

クラウド・イノベーションによりJavaのグローバル・コミュニティをサポート

OCIは「Oracle JDK 26」をサポートする初のハイパースケールクラウドであり、JavaをOCI上で利用することで、イノベーション促進、パフォーマンス向上、効率化、コスト削減といったメリットを実現できます。OCI上では、「Oracle Java SE」や「Java Management Service」などの高度な機能を追加料金なしで利用できるため、開発者は、より速く、より優れた、圧倒的なコスト・パフォーマンスで動作するアプリケーションをJava 26で構築し、デプロイできます。

「Oracle Java SE Universal Subscription」は、クラス最高のサポートをお客様に提供します。これには、Java SE Subscription Enterprise Performance Pack、Java Management Service、Javaポートフォリオ全体に対するトリアージサポートに加え、顧客のビジネスのペースに合わせてアップグレードできる柔軟性とともに、JVPも含まれるようになりました。これにより、IT部門は、複雑性を管理しながらコストを削減し、セキュリティ・リスクを軽減できます。

オラクルについて

オラクルは、アプリケーションを統合したスイートと安全な自律型のインフラストラクチャをOracle Cloudで提供しています。オラクル（NYSE: ORCL）について詳しくは、www.oracle.com(https://www.oracle.com/)をご覧ください。

商標

Oracle、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuiteは、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いたクラウド・カンパニーです。