株式会社Tecrest

■ 背景：リリースわずか２ヶ月。１日１回投稿ルールの「am」が仕掛ける次なる一手

2025年12月25日のサービス開始以来、１日１回投稿ルールや、いいねやコメントなどのアクションにアプリ内通貨（コイン）を必要とする独自の設計で注目を集めている日本産SNS「am（アム）」。

「SNS疲れ」が社会問題となる中、量より質を重視し、１つの投稿の価値を最大化する設計が若年層に響き、ユーザー数は予想を上回るペースで推移しています。この度、サービス開始からわずか２ヶ月というスピードで、コミュニティをさらに活性化させる新機能「Echo（エコー）」をリリースいたしました。

■ 新機能「Echo」：AIが“本音の代弁者”として投稿を盛り上げる

「Echo」は、ユーザーの投稿に対してAIキャラクターが自動でコメントする機能です。しかし、従来のAIのような事務的な返答ではありません。

ユーモア溢れる「ツッコミ」役

投稿内容に対し、時には鋭く、時には愛のあるツッコミを入れる“本音の代弁者”のような立ち位置でコメントします。

投稿の心理的ハードルを軽減

「誰からも反応がないかもしれない」という不安を解消し、一人ひとりの投稿を確実にエンターテインメントへと昇華させます。

ON/OFFの自由な選択

自分の投稿にEchoを入れるかどうかは、投稿ごとに任意で設定可能。これまでの静かな空間を楽しみたいユーザーの使い心地も損ないません。

「am」では、ユーザー間のコメントにはコインが必要なため、交流が慎重になりがちという側面がありました。Echoはこの制約を超え、実在のユーザーとは異なる第３の視点から、タイムラインにこれまでにない「笑い」と「活気」をもたらします。

■ ユーザー属性：10代・20代がボリュームゾーン。デジタルネイティブに支持される理由

現在「am（アム）」のユーザー層は、全体の6割強を10代・20代が占めています。タイパ（タイムパフォーマンス）を重視しながらも、深い共感や「嘘のないコミュニケーション」を求めるZ世代・α世代にとって、「am（アム）」の「１日１回投稿ルール」や「コイン制」が受け入れられています。

日本産SNS「am（アム）」の利用者の63.2%が10代・20代

■ 「am」の基本機能

1日1回の投稿

無料で投稿できるのは1日一度だけ。日常の「本当に伝えたい瞬間」を大切にします。

コイン制のコミュニケーション

コメントやリアクションにはアプリ内通貨を使用。一つひとつの反応に価値を持たせ、誹謗中傷や無意味な拡散を防ぎます。

■ 日本から、新しいSNSの形を世界へ

私たちは「am（アム）」を、単なる情報拡散のツールではなく、ユーザーが自分らしくいられる「止まり木」のような場所にしたいと考えています。今回の「Echo（エコー）」機能の追加により、AIを有効にフル活用した新しいコミュニティの形を提示してまいります。

急成長を続ける「am（アム）」の今後の展開に、ぜひご注目ください。

■サービス概要

- サービス名：am（アム）- 対応OS：iOS、Android- 料金：基本無料（アプリ内課金あり）- 対象年齢：13歳以上- ダウンロードURL- - AppStore：https://apps.apple.com/jp/app/id6751766233- - GooglePlay：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.tecrest.am

■株式会社Tecrest（テクレスト）概要

- 所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目11-4 FPGリンクス神南 5階- 設立：2024年7月1日- 代表取締役：永田 祐太郎- 事業内容：SNS「am（アム）」の開発・運営。アプリケーション・AIソリューションの企画、開発、運営及びコンサルティング- お問い合わせ：contact@tecrest.co.jp