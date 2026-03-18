無添加・国産お香ブランドCRYSTAL INSENCE、「機能性音楽」をいつでも・どこでも・誰でも聴ける、瞑想・睡眠・集中など、目的別に設計したオリジナル楽曲をYouTubeで無料配信開始

キャンプ女子株式会社

自然との共生を軸としたライフスタイル事業を展開するキャンプ女子株式会社（本社：福岡市、代表：橋本華恋）は、無添加・手作り・国内製造のお香ブランド「CRYSTAL INSENCE（クリスタルインセンス）※1」のYouTubeチャンネルにて、瞑想・集中・睡眠など目的別に設計したオリジナル機能性音楽の24時間ライブ配信を開始いたします。

バイノーラルビートやソルフェジオ周波数を取り入れた楽曲を、4つのテーマ別ライブ配信チャンネルで24時間無料提供いたします。

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@CRYSTALINSENCE(https://www.youtube.com/@CRYSTALINSENCE)

※1 ブランド名「INSENCE」は、一般的な英語表記 "INCENSE" とは異なる、ブランド独自の表記です。

※2 ※機能性音楽とは、集中・睡眠・瞑想など特定の目的に合わせて周波数や音響構造を設計した音楽の総称です。

■ 「香り」のブランドが「機能性音楽」に参入する背景

第一弾、眠りに関する体の不調を抱える方は非常に多く、質の高い睡眠をお香と音楽で提供をします。

CRYSTAL INSENCE（クリスタルインセンス）は、お香に火をつけてから燃え尽きるまでの約15分間を「内省の時間」として過ごすことを提案してきました。

しかし、日々の中で静かに自分と向き合う時間を持つことは、簡単ではありません。スマートフォンの通知、生活音、絶え間ない思考。15分の内省を始めるには、まず「心を静かにする」入り口が必要です。

香りは嗅覚から、音は聴覚から──異なる感覚を通じて、意識を「今、ここ」に引き戻す。

CRYSTAL INSENCE（クリスタルインセンス）が機能性音楽の領域に参入する理由は、お香だけでは届けきれない「静けさへの入り口」を、音でも用意したいと考えたからです。

■ 4テーマの24時間ライブ配信

日々の暮らしの中で手軽に取り入れられる"音のセルフケア"をコンセプトとした機能性音楽コンテンツです。

4つのテーマ別に24時間ライブ配信を行い、いつでも・どこでも・目的に合わせてアクセスできる環境を提供いたします。

4つの配信テーマ

◆ 瞑想 ── 呼吸を整え、思考を手放す時間に

◆ 集中・勉強 ── 没頭するためのサウンドスケープ

◆ 睡眠 ── 深い休息へ導くための音の処方箋

◆ リフレッシュ ── 朝や気分転換のためのサウンド

いずれもYouTubeを開くだけで再生でき、アプリのインストールや会員登録は不要です。

■ 楽曲制作について

楽曲は、AIを活用したオリジナル制作です。

各トラックは、目的別に設計された周波数構成をもとに、バイノーラルビートやソルフェジオ周波数の要素を組み込んで生成しています。AIを活用することで、膨大な楽曲バリエーションを24時間途切れることなく配信し続けることが可能となりました。

お香の製造は天然素材と手仕事にこだわりながら、音楽コンテンツではテクノロジーの力を活用する。CRYSTAL INSENCE（クリスタルインセンス）は、伝統とテクノロジーの双方を、目的に応じて最適な形で取り入れていきます。

■ 機能性音楽に取り入れている周波数について

バイノーラルビートとは： 左右の耳にわずかに異なる周波数の音を聴かせた際に、脳がその差分を「うなり」として知覚する聴覚現象です。脳波がこのビートの周波数に同調する「周波数追従効果」が生じるとされ、目的に応じた精神状態へ導くためのツールとして研究されています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46252/table/241_1_3bc76627cb892f7178423b5537646e7c.jpg?v=202603180851 ]

ソルフェジオ周波数とは： グレゴリオ聖歌などに用いられていたとされる特定の周波数で、心身への良い影響が期待されています。順天堂大学大学院医学研究科の研究（2016年発表）では、528Hzの音楽を5分間聴取した被験者において、唾液中のコルチゾール濃度の低下と副交感神経活動の亢進が確認され、ストレス軽減効果が示されています。

本コンテンツは医療行為の代替を目的とするものではありません。効果には個人差があります。バイノーラルビートの聴取にはステレオイヤホン・ヘッドホンの使用を推奨いたします。

■ お香と音楽の「15分間」

CRYSTAL INSENCE（クリスタルインセンス）のお香は、1本が燃え尽きるまで約15分。

お香に火をつけ、「聴くサプリ」のライブ配信を再生する。嗅覚と聴覚──ふたつの感覚から同時に心を整えることで、たった15分が、より深い内省の時間になります。

もちろん、音楽だけでもお使いいただけます。通勤中、就寝前、仕事の合間に。24時間配信だからこそ、日々のどんな場面でもアクセスできます。

■ チャンネル概要

チャンネル名：CRYSTAL INSENCE 香と音で、整える。

配信内容：機能性音楽「聴くサプリ」（瞑想・集中・睡眠・リフレッシュを予定）

配信形態：4テーマ×24時間ライブ配信

料金：無料

公式チャンネル：https://www.youtube.com/@CRYSTALINSENCE

■ CRYSTAL INSENCE（クリスタルインセンス）について

日本の香文化を現代の暮らしに届け直す、無添加お香ブランド。化学染料・合成香料を一切使用せず、すべてのお香を国産・手作りで製造しています。1本の燃焼時間約15分を「内省の時間」として活用する体験を提案し、「香り」に加え「音」を通じた五感へのアプローチにも取り組んでいます。

・公式サイト：https://crystalinsence.com/

・公式Pinterest：https://jp.pinterest.com/crystalinsence/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/crystal_insence/

・公式note：https://note.com/crystal_insence

・オンラインショップ：https://camjyo.theshop.jp/

■ 会社概要

会社名：キャンプ女子株式会社

代表者名：代表 橋本華恋

本社所在地：福岡県福岡市博多区博多駅南3-15-30-511

事業内容：お香ブランド「CRYSTAL INSENCE（クリスタルインセンス）」の企画・製造・販売、キャンプ場コンサルタント、観光環境事業、インバウンド向けPR（台湾、ヨーロッパ）

問い合わせ先：https://www.camjyo.com/contact