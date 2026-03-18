株式会社WAIOS、半自動AIの具体化に向け松尾研究所発スタートアップ QuackShiftと連携

株式会社WAIOS

株式会社WAIOS（以下、WAIOS）は、「半自動AI」の具体化に向けて、松尾研究所発スタートアップ QuackShiftと連携します。

第一弾として、図面を上司へ提出する前の一次確認を主題に、担当者が自分で不足を見つけて直しやすくする実装例を開発し、2026年4月8日（水）から10日（金）に開催される「ものづくりワールド名古屋」製造業DX展（ブース番号27-58）で初披露します。

製造業の現場で起きている、提出前確認の負担

製造業の現場では、図面を描く作業そのものよりも、提出前の確認や、その後の修正のやり取りに時間がかかることが少なくありません。

特に経験の浅い担当者ほど、「このまま上司に出してよいのか」が分からず、提出しては差し戻され、修正しては再確認する流れが起きやすくなります。

こうした確認待ちや手戻りの積み重ねが、現場の負担や業務の停滞につながっています。

WAIOSは、こうした実務上の詰まりを、実行前の段階で整えるための業務支援OSです。

AIが勝手に判断して進めるのではなく、企業ごとの進め方や確認の考え方に照らしながら、不足や曖昧さを見つけ、人が判断しやすい状態をつくることを重視しています。



最終判断と承認はあくまで人が担います。

WAIOSが考える「半自動AI」

そのWAIOSの考え方を、現場で体験しやすい形として具体化するのが「半自動AI」です。

担当者が入力・作成・確認している途中や、上司へ提出する直前の段階で、不足、未記載、読みにくい箇所などを見つけ、人が直せる形で返す仕組みです。

言い換えれば、「AIが全部やる」のではなく、「人が出す前に、止まって返すAI」です。狙いは、AIに設計判断をさせることではなく、担当者が上司に出す前に、自分で不足に気づき、自分で直しやすくすることにあります。

松尾研究所発スタートアップ QuackShiftと連携し、「図面提出前一次確認」を具体化

WAIOSはこの半自動AIの具体化に向けて、松尾研究所発スタートアップ QuackShiftと連携します。

今回、主題としているのは、製造業の現場で価値が伝わりやすい「図面提出前一次確認」です。

担当者が上司へ提出する直前に、図面のスクリーンショットやPDF、画像をもとに確認を行い、図番、改訂欄、尺度、材質、数量といった初号機の重点項目について、未記載や読めない箇所を見つけます。

AIは、該当箇所を画像上で示しながら、「図番欄が未記載です」「尺度欄の文字が読み取れません」「材質欄を確認してください」といった短いコメントで返します。

担当者はその内容を見て修正し、必要に応じて再度確認をかけることができます。

この仕組みによって期待されるのは、確認待ちや差し戻しの回数を減らしやすくなることです。

加えて、「これで出してよいのか分からない」「出して怒られたくない」といった担当者側の心理的負担を下げる効果も見込まれます。

特に製造業の現場では、品質や納期に関わる確認プロセスほど、単純な自動化よりも「勝手に進まないこと」に価値があります。

迷うときに止まり、人へ返すことが、結果として導入しやすさと安心感につながるためです。

全自動ではなく、現場に導入しやすい実務実装へ

現在、市場ではAIエージェントや自律実行といった言葉が注目を集めています。

一方で、現場業務では、すべてを自動化することが必ずしも最適解ではありません。

WAIOSが半自動AIで目指すのは、提出前・実行前の不足を見つけ、人が直してから進めるという、実務に根ざした形です。

今回の半自動AIは、完成した汎用品を一気に横展開するというより、展示会や現場の声を通じて共通要件を集め、標準化の方向を磨いていく段階にあります。

まずは展示会で実際に体験できる形で提示し、来場者の反応や要望を踏まえながら、今後のPoCや標準品の再定義につなげていく考えです。

「ものづくりワールド名古屋」で初披露

WAIOSの半自動AIは、2026年4月8日（水）から10日（金）に開催される「ものづくりワールド名古屋」製造業DX展にて、実際に体験できる形で初披露します。

展示会概要

展示会名：ものづくりワールド名古屋

会期：2026年4月8日（水）～10日（金）

出展エリア：製造業DX展

ブース番号：27-58

WAIOSは今後も、AIが人の代わりに判断するのではなく、人が判断しやすい状態を実行前につくる方向で、現場実装を進めていきます。

半自動AIは、その考え方を現場で具体的に体験できる第一歩です。図面提出前の一次確認という限定領域から始めることで、製造業の現場における確認待ちや手戻りを減らす、導入しやすい現実的な選択肢を提示していきます。

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株式会社WAIOS 会社概要

会社名：株式会社WAIOS

代表者：代表取締役社長 國枝 洋尚

所在地：愛知県名古屋市南区豊二丁目21番8号

事業内容：業務支援OS「WAIOS」の企画・開発・提供

URL：https://lp.waios.jp/

松尾研究所発スタートアップ QuackShift 会社概要

会社名：株式会社QuackShift

代表者：代表取締役 平野 佑樹

所在地：東京都千代田区神田小川町3丁目28－5 axle御茶ノ水 302号室

事業内容：伴走型AI開発ソリューション

URL：https://quackshift.jp/