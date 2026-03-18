光回線、まだ比較してるの？「条件で選ぶだけ」で最適な光回線が見つかる新サービス公開

株式会社Cadenza

インターネット回線の情報メディア「Wi-Fiの森(https://cadenza.co.jp/wifinomori/)」を運営する株式会社Cadenza(https://cadenza.co.jp/)（本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：川上城三郎(https://jozaburokawakami.com/)）が、条件を選択するだけで最適な光回線(https://cadenza.co.jp/wifinomori/fiber-optic-recommend/)を見つけられる検索ツールを公開しました。

- 人気22社から厳選した光回線おすすめ8社を比較！常識を覆す失敗しない選び方も解説(https://cadenza.co.jp/wifinomori/fiber-optic-recommend/)- 光回線のエリア検索をする（自宅で使える光回線を調べる）方法・手順(https://cadenza.co.jp/wifinomori/fiber-optic-area-check/)

※検索ツールは上記のページに設置されています。

光回線の検索ツール

これまでの光回線選びは、「料金」「速度」「キャンペーン」「評判」などを個別に調べ、複数のサイトを比較する必要があり、初心者にとって大きな負担となっていました。

本ツールでは、「エリア」「住居タイプ」「スマホキャリア」「こだわり条件」を選択するだけで、条件に一致した光回線を一覧で表示します。お部屋探しのように直感的な操作で、自分に合った回線を簡単に見つけることが可能です。

操作方法は非常にシンプルです。

- 都道府県を選択する- 住居タイプを選ぶ- スマホキャリアを選択する- こだわり条件（任意）を選択する

以上の操作だけで、条件に当てはまる光回線を一覧で確認できます。

条件に一致した光回線が一覧で表示される

選択内容に応じて表示される光回線の数が変動するため、条件を自由に変更しながら、自分に合った回線を柔軟に絞り込むことができます。

さらに、検索結果は「口コミランキング」「キャッシュバック」「月額料金」「実質月額」「通信速度」といった指標ごとに並び替えることが可能です。

様々な指標で並び替えることができる

重視するポイントに応じて比較軸を切り替えられるため、自分にとって最適な回線をより効率的に選ぶことができます。

また、掲載している光回線は、実績や利用者数などをもとに厳選しており、知名度の低いサービスや利用者の少ない回線が表示されることはありません。情報メディアとして蓄積してきた知見をもとに、光回線に詳しくない方でも安心して利用できる設計となっています。

面倒で分かりづらかった光回線選びを、「検索するだけ」で完結できる体験へ。Wi-Fiの森は、今後もユーザーにとって最適なインターネット環境を、より簡単に選べる仕組みづくりを進めてまいります。

■お問い合わせ先

株式会社Cadenza Wi-Fiの森担当

E-mail：info@cadenza.co.jp

■企業情報

【株式会社Cadenza】



所 在 地：愛知県名古屋市名東区藤里町507

代 表 者：代表取締役社長 川上城三郎

事業内容：メディア運営事業

URL：https://cadenza.co.jp/

■株式会社Cadenza 公式X（旧Twitter）

@cadenza_2020(https://x.com/cadenza_2020)（https://x.com/cadenza_2020）



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