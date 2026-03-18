カメラのいらないテレビ電話「POPOPO」サービス開始　各分野のクリエイターが集結し新たな国産SNSを開発 ～GACKT、西村博之、川上量生、庵野秀明が取締役に就任～

POPOPO株式会社

POPOPO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：矢倉純之介）は、2026年3月18日（水) 15時より、スマートフォンアプリ「POPOPO」のサービスを開始します。また、同社の取締役にGACKT、西村博之、川上量生、庵野秀明が就任したことをお知らせします。

◆POPOPOアプリ概要◆

タイトル：POPOPO

ジャンル：カメラのいらないテレビ電話

価格：無料 ※一部有料アイテムあり

対応OS：iOS18以上を推奨／Android13以降を推奨

サービス開始：2026年3月18日（水）15時

ウェブサイト：https://www.popopo.com/





◆POPOPOについて◆

友だちとの通話が映画のワンシーンに -カメラのいらないテレビ電話

あなたは話すだけ。操作不要。

リアルタイムにカメラカットを自動生成。

友だちからはもちろん、フォローしている”あの人”から、

思いがけない着信がくることも。

スマホ用メタバースの正解とは「通話アプリだった説」をPOPOPO株式会社は提唱します。





◆POPOPOの特長◆

特長１：カメラがいらない、手軽に使える

スマホがあれば誰でも使える「あなた」のためのサービス。カメラも準備もいらない。難しい操作は一切なく、ただ会話を楽しむことだけに特化しました。

特長２：日常会話が映画みたいに

ただ話すだけで、日常会話が映画のワンシーンみたいに。プロ監督監修の「職人芸」カメラワークが演出します。AIではない、人の手で作る「気持ちいい」映像体験です。

特長３：そのまま、すぐに配信スタート

あなたの会話を、そのまま番組として配信可能。顔出し不要なので、ラジオ感覚で気楽にオンエアできます。友だちとの雑談が、誰かの楽しみになる新しい発信スタイルです。

特長４：フォローしている"あの人"と話せる抽選機能

日常のふとした瞬間に、フォローしている人からサプライズな着信が。さらに直接話せる権利が当たる「抽選機能」も搭載。当選すれば、1対1で話せる夢のような時間が訪れるかも。

特長５：アバターでなくホロスーツ

ホロスーツは、あなたの分身（アバター）ではなく、ファッション感覚で着替える服のようなもの。毎日変わるラインナップから、季節やイベント、話す相手に合わせて、次々と着替える楽しみがあります。

選べるホロスーツは400種類以上。今後のホロスーツ追加ラインナップ：エヴァンゲリオン（4月1日追加予定）、東方Project、すとぷり、and more

さらに、アソビシステム株式会社の協力のもと、POPOPOで通話中にかけられるBGMとして同社所属アーティストの一部楽曲を使用することができます。





【POPOPO制作協力】※敬称略

・カメラワーク監修：手塚眞（ヴィジュアリスト/映画監督/有限会社ネオンテトラ代表取締役）

・UI/UX設計：深津貴之（サービスデザイナー/株式会社THE GUILD代表取締役）

・コンセプトデザイン/アプリデザイン監修：有馬トモユキ（デザイナー/日本デザインセンター）

・シーン内装設計：加藤圭（空間ディレクター/ANNA SUI Japan代表取締役）





◆1名様限定で1億円が当たる、1億円ひとりじめキャンペーンを開催◆

～キャンペーンCMキャラクターに令和ロマンの高比良くるまさんが就任～

POPOPOのサービス開始を記念し、「1億円ひとりじめ!! POPOPOで通話するだけキャンペーン」を開催します。キャンペーン期間中にPOPOPOで通話をすると、1名様限定で1億円が当たります。

期間：2026年3月19日（木）00:00～4月19日（日）23:59

キャンペーンサイト：https://www.popopo.com/lp/1oku/

※詳しいキャンペーン要項はサイトをご覧ください。

◆POPOPO株式会社 会社概要◆

会社名：POPOPO株式会社 (POPOPO Inc.)

役員 ：代表取締役社長 / 矢倉純之介

取締役CTO / 岩城進之介

取締役 / 川上量生

取締役 / GACKT

取締役 / 西村博之

取締役 / 庵野秀明

ウェブサイト：https://www.popopo.com/corp/