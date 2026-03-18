カメラのいらないテレビ電話「POPOPO」サービス開始 各分野のクリエイターが集結し新たな国産SNSを開発 ～GACKT、西村博之、川上量生、庵野秀明が取締役に就任～
POPOPO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：矢倉純之介）は、2026年3月18日（水) 15時より、スマートフォンアプリ「POPOPO」のサービスを開始します。また、同社の取締役にGACKT、西村博之、川上量生、庵野秀明が就任したことをお知らせします。
◆POPOPOアプリ概要◆
タイトル：POPOPO
ジャンル：カメラのいらないテレビ電話
価格：無料 ※一部有料アイテムあり
対応OS：iOS18以上を推奨／Android13以降を推奨
サービス開始：2026年3月18日（水）15時
ウェブサイト：https://www.popopo.com/
◆POPOPOについて◆
友だちとの通話が映画のワンシーンに -カメラのいらないテレビ電話
あなたは話すだけ。操作不要。
リアルタイムにカメラカットを自動生成。
友だちからはもちろん、フォローしている”あの人”から、
思いがけない着信がくることも。
スマホ用メタバースの正解とは「通話アプリだった説」をPOPOPO株式会社は提唱します。
◆POPOPOの特長◆
特長１：カメラがいらない、手軽に使える
スマホがあれば誰でも使える「あなた」のためのサービス。カメラも準備もいらない。難しい操作は一切なく、ただ会話を楽しむことだけに特化しました。
特長２：日常会話が映画みたいに
ただ話すだけで、日常会話が映画のワンシーンみたいに。プロ監督監修の「職人芸」カメラワークが演出します。AIではない、人の手で作る「気持ちいい」映像体験です。
特長３：そのまま、すぐに配信スタート
あなたの会話を、そのまま番組として配信可能。顔出し不要なので、ラジオ感覚で気楽にオンエアできます。友だちとの雑談が、誰かの楽しみになる新しい発信スタイルです。
特長４：フォローしている"あの人"と話せる抽選機能
日常のふとした瞬間に、フォローしている人からサプライズな着信が。さらに直接話せる権利が当たる「抽選機能」も搭載。当選すれば、1対1で話せる夢のような時間が訪れるかも。
特長５：アバターでなくホロスーツ
ホロスーツは、あなたの分身（アバター）ではなく、ファッション感覚で着替える服のようなもの。毎日変わるラインナップから、季節やイベント、話す相手に合わせて、次々と着替える楽しみがあります。
選べるホロスーツは400種類以上。今後のホロスーツ追加ラインナップ：エヴァンゲリオン（4月1日追加予定）、東方Project、すとぷり、and more
さらに、アソビシステム株式会社の協力のもと、POPOPOで通話中にかけられるBGMとして同社所属アーティストの一部楽曲を使用することができます。
【POPOPO制作協力】※敬称略
・カメラワーク監修：手塚眞（ヴィジュアリスト/映画監督/有限会社ネオンテトラ代表取締役）
・UI/UX設計：深津貴之（サービスデザイナー/株式会社THE GUILD代表取締役）
・コンセプトデザイン/アプリデザイン監修：有馬トモユキ（デザイナー/日本デザインセンター）
・シーン内装設計：加藤圭（空間ディレクター/ANNA SUI Japan代表取締役）
◆1名様限定で1億円が当たる、1億円ひとりじめキャンペーンを開催◆
～キャンペーンCMキャラクターに令和ロマンの高比良くるまさんが就任～
POPOPOのサービス開始を記念し、「1億円ひとりじめ!! POPOPOで通話するだけキャンペーン」を開催します。キャンペーン期間中にPOPOPOで通話をすると、1名様限定で1億円が当たります。
期間：2026年3月19日（木）00:00～4月19日（日）23:59
キャンペーンサイト：https://www.popopo.com/lp/1oku/
※詳しいキャンペーン要項はサイトをご覧ください。
◆POPOPO株式会社 会社概要◆
会社名：POPOPO株式会社 (POPOPO Inc.)
役員 ：代表取締役社長 / 矢倉純之介
取締役CTO / 岩城進之介
取締役 / 川上量生
取締役 / GACKT
取締役 / 西村博之
取締役 / 庵野秀明
ウェブサイト：https://www.popopo.com/corp/