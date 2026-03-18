カメラのいらないテレビ電話「POPOPO」サービス開始　各分野のクリエイターが集結し新たな国産SNSを開発 ～GACKT、西村博之、川上量生、庵野秀明が取締役に就任～

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POPOPO株式会社

　POPOPO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：矢倉純之介）は、2026年3月18日（水) 15時より、スマートフォンアプリ「POPOPO」のサービスを開始します。また、同社の取締役にGACKT、西村博之、川上量生、庵野秀明が就任したことをお知らせします。




◆POPOPOアプリ概要◆


タイトル：POPOPO


ジャンル：カメラのいらないテレビ電話


価格：無料 ※一部有料アイテムあり


対応OS：iOS18以上を推奨／Android13以降を推奨


サービス開始：2026年3月18日（水）15時


ウェブサイト：https://www.popopo.com/




◆POPOPOについて◆


友だちとの通話が映画のワンシーンに -カメラのいらないテレビ電話



あなたは話すだけ。操作不要。


リアルタイムにカメラカットを自動生成。


友だちからはもちろん、フォローしている”あの人”から、


思いがけない着信がくることも。


スマホ用メタバースの正解とは「通話アプリだった説」をPOPOPO株式会社は提唱します。




◆POPOPOの特長◆


特長１：カメラがいらない、手軽に使える


スマホがあれば誰でも使える「あなた」のためのサービス。カメラも準備もいらない。難しい操作は一切なく、ただ会話を楽しむことだけに特化しました。




特長２：日常会話が映画みたいに


ただ話すだけで、日常会話が映画のワンシーンみたいに。プロ監督監修の「職人芸」カメラワークが演出します。AIではない、人の手で作る「気持ちいい」映像体験です。




特長３：そのまま、すぐに配信スタート


あなたの会話を、そのまま番組として配信可能。顔出し不要なので、ラジオ感覚で気楽にオンエアできます。友だちとの雑談が、誰かの楽しみになる新しい発信スタイルです。




特長４：フォローしている"あの人"と話せる抽選機能


日常のふとした瞬間に、フォローしている人からサプライズな着信が。さらに直接話せる権利が当たる「抽選機能」も搭載。当選すれば、1対1で話せる夢のような時間が訪れるかも。




特長５：アバターでなくホロスーツ


ホロスーツは、あなたの分身（アバター）ではなく、ファッション感覚で着替える服のようなもの。毎日変わるラインナップから、季節やイベント、話す相手に合わせて、次々と着替える楽しみがあります。


選べるホロスーツは400種類以上。今後のホロスーツ追加ラインナップ：エヴァンゲリオン（4月1日追加予定）、東方Project、すとぷり、and more




　さらに、アソビシステム株式会社の協力のもと、POPOPOで通話中にかけられるBGMとして同社所属アーティストの一部楽曲を使用することができます。




【POPOPO制作協力】※敬称略


・カメラワーク監修：手塚眞（ヴィジュアリスト/映画監督/有限会社ネオンテトラ代表取締役）


・UI/UX設計：深津貴之（サービスデザイナー/株式会社THE GUILD代表取締役）


・コンセプトデザイン/アプリデザイン監修：有馬トモユキ（デザイナー/日本デザインセンター）


・シーン内装設計：加藤圭（空間ディレクター/ANNA SUI Japan代表取締役）




◆1名様限定で1億円が当たる、1億円ひとりじめキャンペーンを開催◆


～キャンペーンCMキャラクターに令和ロマンの高比良くるまさんが就任～


POPOPOのサービス開始を記念し、「1億円ひとりじめ!! POPOPOで通話するだけキャンペーン」を開催します。キャンペーン期間中にPOPOPOで通話をすると、1名様限定で1億円が当たります。



期間：2026年3月19日（木）00:00～4月19日（日）23:59


キャンペーンサイト：https://www.popopo.com/lp/1oku/


※詳しいキャンペーン要項はサイトをご覧ください。





◆POPOPO株式会社 会社概要◆


会社名：POPOPO株式会社 (POPOPO Inc.)


役員　：代表取締役社長 / 矢倉純之介


　　　　取締役CTO / 岩城進之介


　　　　取締役 / 川上量生


　　　　取締役 / GACKT


　　　　取締役 / 西村博之


　　　　取締役 / 庵野秀明


ウェブサイト：https://www.popopo.com/corp/