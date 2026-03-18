3Dスキャンアプリ「Scanat」、位置連動型写真自動検索機能をリリース

nat株式会社

nat株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：劉 栄駿、以下 nat）は、提供する3Dスキャンアプリ「Scanat」において、3Dモデル上の任意の点を長押しするだけで、対応する現場写真を自動検索・表示する「位置連動型写真検索機能」をApp・Webにて提供開始しました。日本発スキャンアプリとして初めての実装となります。

（※）2026年3月17日時点、自社調べ

【背景と課題】

建設・インフラ現場では、Scanatの3Dスキャンによる現場のデジタル化が急速に普及しています。しかし、スキャンと同時に撮影される写真は現場1件あたり数百～数千枚に及ぶことも多く、「3Dモデルで確認した箇所の詳細を写真で見たい」というシンプルな作業に多大な時間がかかるという課題がありました。従来は、目的の写真を担当者が目視で探し出す必要があり、現場確認の効率化における大きなボトルネックとなっていました。

【新機能の概要】

今回リリースした「位置連動型写真検索機能」では、ユーザーが3Dモデル上の任意の点をクリックするだけで、その位置が写り込んでいる写真を瞬時に検索・一覧表示します。

表示する写真は、適合度、距離、角度などの要素を複合的に評価した独自アルゴリズムによって自動でランキングされます。

これにより、「この部分を一番よく写した写真」を人手を介さず自動で特定できるようになります。

また、同一箇所の写真にメモ・注記を追加する機能や、写真の導出・共有機能も搭載しており、現場確認から情報共有まで一気通貫で完結します。

【「位置連動型写真検索機能」の3つの革新的価値】

「逆引き」による検索効率の最大化

モデル内の気になる場所をタップ（指定）するだけで、その地点を含むすべての写真を即座にリストアップ。大量の写真から「探す」手間を完全に排除します。

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AIによる優先表示アルゴリズム

抽出された写真群の中から、適合度、距離、角度などの要素を独自アルゴリズムにより複合的に評価し、「この部分を一番よく写した写真」を優先的に表示します。️



情報の多角的活用

呼び出した写真をそのまま「メモ」としてモデル内の特定位置に固定したり、外部へ共有したりすることが可能です。現場とオフィスの「視点の不一致」を防ぎます。

【現地調査DXがもたらす定量的なメリット】

Scanatの導入により、これまで作業員2～3名で1～3時間要していた現地調査が、作業員1名でわずか20分前後に短縮されます。



今回の「位置連動型写真検索機能」の追加により、帰社後の写真整理や、再訪問による確認コストがさらに削減され、プロジェクト全体の生産性を飛躍的に向上させます。

【国土交通省のモデル事業にも採択された実績】

Scanatは、国土交通省が推進する「働き方改革の実現に向けた効率的な建設工事の促進事業」のモデル事業にも採択されており（2025年3月）、国道メンテナンス業務における活用事例が成果として公表されています。また、令和7年度のインフラDX大賞のスタートアップ賞も受賞しています。今回の新機能は、こうした現場DXの実績をさらに加速させるものと位置付けています。

【nat株式会社 代表取締役社長 劉 栄駿（Bruce Liu）コメント】

「現場や作図の際に3Dモデルと写真を行き来する作業が非常に多く、『モデルで確認したあの箇所の写真がどれか分からない』という声を多くいただいてきました。約2年の時間をかけて研究開発してきた今回の機能により、その課題を根本から解決できると考えています。現場の情報確認にかかる時間を大幅に削減し、現場担当者がより本質的な業務に集中できる環境を作っていきます。」

「nat株式会社」について

当社は2019年に創業した、3D領域やアプリ・システム開発において先進的な技術力を有する企業です。「IMPACT THE SOCIETY」をビジョンに、日々の仕事や生活を変えるようなプロダクトを開発し、社会へ実装することで人々の生活に必要不可欠なインフラとなり、安心・安全で豊かな社会を実現することを目指して事業を展開しています。

会社名：nat株式会社

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目34-17 住友不動産原宿ビル3F

代表者：代表取締役社長 劉 栄駿（Bruce Liu）

設立：2019年5月20日

URL：https://www.natincs.com