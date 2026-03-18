デル・テクノロジーズ、「Dell AI Factory with NVIDIA」を拡充し、エンタープライズAIの投資効果の実現を加速

デル・テクノロジーズ株式会社

当資料は、2026年3月16日に米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。

米国リリース原文：https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~03~dell-ai-factory-with-nvidia-delivers-proven-path-to-enterprise-ai-roi.htm#/filter-on/Country:en-us

ニュースの概要

- 「Dell AI Factory」の導入企業が4,000社を超え、最大2.6倍の投資収益率（ROI）を実現し、実証実験から実稼働への明確な道筋を確立- 広範なポートフォリオの更新により、企業のAI導入を合理化し、サイロ化されたデータをAIの燃料に変え、パイロット運用から実稼働までのスケジュールを短縮

2026年3月16日、カリフォルニア州サンノゼ『NVIDIA GTC』発：

デル・テクノロジーズは、リリースから2周年を迎えた「Dell AI Factory with NVIDIA」において、大規模なアップデートを発表しました。今回のアップデートによって、企業がAIをパイロット運用から実稼働に移行支援するAIデータプラットフォーム、エンド ツー エンドのAIインフラストラクチャー、およびAIソリューションとサービス ポートフォリオを強化します。「Dell AI Factory」の導入企業は4,000社を超え、初期導入企業は導入後1年間で最大2.6倍の投資収益率（ROI）を達成しました(*1)。これは、エンド ツー エンドのアプローチが、測定可能なビジネス成果をもたらすことを実証するものです。

背景

企業のAI環境は、急速に進化し続けています。AIコードアシスタントとエージェント型ワークフローの普及により、カスタムアプリケーションの構築にかかるコストと時間は、大幅に削減されつつあります。こうした流れを受け、CIO（最高情報責任者）がオンプレミスで自社のAI機能を開発するケースが増加しており、自社で所有するインフラストラクチャーの必要性が高まっています。

しかし、AIの大規模導入に踏み切るうえで、ROIの不透明さが依然として最大の障壁となっています。「Dell AI Factory with NVIDIA」は2年間の協業を経て、測定可能な成果を達成するための3つの重要な要件を特定しました。第一に企業のデータをAI活用に最適化するデータプラットフォーム、第二に最新のイノベーションをパイロット運用から本番環境までシームレスに拡張するインフラストラクチャー、第三に導入を簡素化しROIの実現を加速することで、価値創出までの時間を短縮するソリューションとサービスです。デル・テクノロジーズは、NVIDIAのテクノロジーを中核に据え、これら3つの要件すべてを一貫して提供できるトッププロバイダーとして、AIへの投資をビジネス成果に直結させる道筋を確立しています。

企業のAIリーダーシップを定義する3つの能力

業界をリードするAIインフラストラクチャーのプロバイダー(*2)として、デル・テクノロジーズは業界で最も幅広い(*3)AIインフラストラクチャー ポートフォリオを通じて、データ、インフラストラクチャー、ソリューションおよびサービスにまたがる統合機能を提供します。

組織の知識をAIの燃料に変えるデータプラットフォーム

AIは、支援ツールから自律的なエージェントシステムへと急速に進化していますが、その有効性は、アクセス可能で信頼性が担保され、意思決定に活用できるデータによって制約されています。「Dell AI Data Platform with NVIDIA(http://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~03~dell-ai-data-platform-with-nvidia-supercharges-enterprise-ai-with-breakthrough-data-orchestration-and-storage-innovations.htm)」は、デル・テクノロジーズのハイパフォーマンス ストレージ、モジュール型データ エンジン、そしてNVIDIAのアクセラレーテッド コンピューティング、ネットワーキング、ソフトウェア、CUDA-Xライブラリを組み合わせたAI統合プラットフォームにより、この課題を解決します。「Dell AI Factory with NVIDIA」のデータ基盤として、検索拡張生成（RAG）やマルチモーダル検索から、エージェント型ワークフロー、大規模なデータ処理に至るまでのワークロードに対応します。今回発表された(https://www.delltechnologies.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~03~dell-ai-data-platform-with-nvidia-supercharges-enterprise-ai-with-breakthrough-data-orchestration-and-storage-innovations.htm)機能強化により、データをより迅速かつ容易に実質的なAIの成果へと変換できるようになります。

デスクトップからデータセンターまで、AIワークフローを可能にするインフラストラクチャー

デル・テクノロジーズの次世代インフラストラクチャーは、迅速なプロトタイピングから大規模な本番環境の導入に至るまで、あらゆる段階でAIワークフローをサポートします。

デスクトップでのAIの開発および自律型エージェントの場合:

- 「Dell Pro Max with GB10」「Dell Pro Max with GB300」(https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~03~dell-technologies-first-to-ship-nvidia-gb300-desktop-for-autonomous-ai-agents-with-nvidia-openshell.htm#/filter-on/Country:en-us)：AIの構築と実行に特化して設計されたデスクトップ型AIスーパーコンピューターで、エージェンティックAIワークフローと自律型エージェントの開発に不可欠なコンピューティング能力、メモリ容量、および常時稼働の信頼性を提供します。「NVIDIA NemoClaw」と「NVIDIA OpenShell」により、データのセキュリティとプライバシーを保護するローカルAIを活用し、デスク上で安全かつ自律的で長時間稼働するエージェントを構築できます。デル・テクノロジーズは、「NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip(https://www.nvidia.com/ja-jp/products/workstations/dgx-station/)」 を搭載したデスクトップを初めてOEMとして出荷します。最大20ペタフロップス（petaFLOPS）のFP4パフォーマンスと748GBのコヒーレント メモリを搭載し、1兆パラメータ規模の自律型AIエージェントの開発と展開を実現します。- 「Dell Pro Precision」ワークステーション(https://www.dell.com/en-us/blog/bring-the-ai-lab-to-your-desk/)：AI開発者とデータ サイエンティストが必要とするパワーと拡張性を提供します。最大5つのNVIDIA RTX PRO Blackwell世代のデスクトップ向けGPU(https://www.nvidia.com/ja-jp/products/workstations/professional-desktop-gpus/rtx-pro-6000-family/)が搭載できるタワー型をはじめ、NVIDIA RTX PRO Blackwell世代のノートPC向けGPU(https://www.nvidia.com/ja-jp/products/workstations/professional-laptops/)を搭載したモバイル ワークステーションでは、より薄くてスマートなデザインでより高いパフォーマンスを発揮します。

大規模なプロダクションAIの場合:

- 「Dell PowerEdge XE9812」：デル・テクノロジーズのフラッグシップとなる水冷サーバーで、NVIDIA Vera Rubin NVL72(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/vera-rubin-nvl72/)プラットフォームを活用して大規模なリアルタイム トレーニングと推論を行います。- 「Dell PowerEdge XE9880L」「XE9882L」「XE9885L」：NVIDIA HGX(TM) Rubin NVL8(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/hgx/)を搭載した水冷サーバーで、既存のデータセンターの設置面積や電力といった制約の中でも、検証済みのAIパフォーマンスを発揮できるように設計されています。

データセンターのエンタープライズ ワークロードの場合:

- 「Dell PowerEdge R770」「R7715」「R7725」：新たなNVIDIA RTX PRO(TM) 4500 Blackwell Server Edition GPU(https://blogs.nvidia.com/blog/gtc-2026-news/#rtx-pro-4500)を搭載するコンフィギュレーションにより、汎用インフラストラクチャーに容易にAIアクセラレーションを追加できます。- 「Dell PowerEdge R9822」「M9822」：NVIDIA Vera CPU(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/vera-cpu/)を初めて搭載し、要求の厳しいエンタープライズ ワークロードの選択肢が広がりました。

高性能ネットワーキングと新たなテクノロジー向け:

- 「Dell PowerSwitch SN6000」シリーズ：Vera Rubinベースのデル・テクノロジーズのプラットフォーム向けに、1.6Tbs、水冷式およびオプティクスを同梱したNVIDIA Spectrum-6(https://www.nvidia.com/ja-jp/networking/spectrumx/) イーサネット スイッチです。- 「Dell PowerSwitch SN5610」「SN2201」：Cumulus Linuxやデル・テクノロジーズによるエンタープライズ SONiC ディストリビューションなど、ネットワークOSの選択肢が広がりました。- 「NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand(https://www.nvidia.com/ja-jp/networking/products/infiniband/quantum-x800/) Q3300-LD」：液冷式スイッチで、AIとクラウドネイティブのワークロードに高帯域幅のネットワーキングを実現します。- 「Dell Integrated Rack Scalable Systems（IRSS）」：「Dell PowerSwitch」とNVIDIAの水冷スイッチを新たに統合し、AIインフラストラクチャーの電源と冷却をラックレベルで一元的に管理できるようになりました。

NVIDIA NVQLink(https://www.nvidia.com/ja-jp/solutions/quantum-computing/nvqlink/)とNVIDIA CUDA-Q(https://developer.nvidia.com/cuda-q)のサポート：デル・テクノロジーズは、NVIDIAのAIインフラストラクチャーを搭載した「PowerEdge」サーバーにおいて、NVIDIA NVQLinkおよびCUDA-Qを統合した最初のOEMとなります。これにより、企業や研究機関は、量子コンピューティングとクラシック コンピューティングを組み合わせた新たなユースケースを探求することができます。具体的には、量子プロセッシングユニット（QPU）の処理能力とNVIDIAアクセラレーテッド コンピューティングを組み合わせて、「PowerEdge」サーバーの信頼できる基盤上で量子システムの制御とエラー修正を行うことが可能です。これにより、高度な医薬品開発や材料科学シミュレーションにおける成果の創出が加速されます。



導入を促進し、ROIを実証するソリューションとサービス

最新のデル・テクノロジーズのAIソリューションでは、新たなモジュラー型アーキテクチャーと「Dell Automation Platform」の設計図、およびNVIDIA AI Enterpriseソフトウェアを組み合わせることで、運用を簡素化して導入の複雑さを軽減しながら、企業に大きな成果をもたらすことができます。新たなサービスによって、スキルギャップを埋め、実証実験から実稼働へと移行することができます。

エンタープライズ AIワークロードの加速:

- ナレッジ アシスタント：Aible、Cohere’s North、NVIDIAなどの業界をけん引するパートナーと連携しながら、インテリジェント アシスタントの設計、導入、管理の基盤となります。- ClearML blueprint：セキュアで効率的なGPUクラスタ管理とワークロード スケジューリングにより、企業のエージェントAI環境を改善します。- Agentic AIプラットフォーム：Cohere’s North、DataRobot、NVIDIAと連携しているため、企業はオーケストレーション、ガバナンス、オブザーバビリティを備えたAIエージェントを安全にデプロイして管理できます。- 「Dell Accelerator Services for Agentic AI」：実験や検証から全社的な統合まで、あらゆる段階でビジネスをサポートするパッケージ機能を提供し、スキルギャップの解消と技術的な複雑さの軽減を実現します。

AIインフラストラクチャー導入の簡素化:

- モジュラー アーキテクチャーを採用した「Dell AI Factory with NVIDIA」：導入の複雑さの解消、急速なテクノロジー変化への対応、継続的な導入の支援を通じて、エンタープライズAI導入への明確でシンプルな道筋を提供します。統合された自動化機能により、適切な規模で導入を開始し、ニーズの変化に応じて柔軟に規模を拡大できます。

コメント：

デル・テクノロジーズの会長 兼CEO（最高経営責任者）マイケル デル（Michael Dell）は、次のように述べています。「2年前、企業はAIテクノロジーへのアクセスに苦慮していました。現在、企業は自社のデータをAI活用に最適化する方法、AIを大規模に運用する方法、ROIを実証する方法を模索しています。『Dell AI Factory with NVIDIA』は、3つの課題すべてに応えます。私たちはプロジェクトの初期段階から信頼できるアドバイザーとして伴走し、生データをAIの燃料に変換して導入し、測定可能なビジネス成果の創出に至るまで、お客様のAI導入プロセス全体を推進できるよう支援しています」。

NVIDIA創業者/ CEOジェンスン フアン（Jensen Huang）氏は、次のように述べています。「AIインフラストラクチャーはあらゆる場所で構築されています。すべての企業がそれを原動力とし、すべての国家がそれを構築することになるでしょう。そのためには、統合されたデータプラットフォーム、スケーラブルなインフラストラクチャー、および導入に関する専門知識が必要です。デル・テクノロジーズは、NVIDIAを中核に据え、これら3つの要件すべてを提供します。『Dell AI Factory with NVIDIA』は、次なる産業時代を推進するAIのあらゆるフェーズに対応した、実証済みのインフラストラクチャーの設計図です」。

提供時期について

- NVIDIA RTX PRO Blackwell世代のGPUを搭載した「Dell Pro Precision 5」および「Dell Pro Precision 7 シリーズ モバイル ワークステーション」は、2026年5月に提供開始予定です。- 「Dell Pro Precision 9」（T2/T4/T6）は2026年5月に発売予定です。- 「Dell Pro Max with GB300」は2026年3月より一部のお客様への提供を開始しており、今後数カ月以内に提供範囲を拡大予定です。- 「PowerEdge XE9812」は、2026年下半期に全世界で提供開始予定です。- 「PowerEdge XE9880L」「XE9885L」は、2026年第3四半期に全世界で提供開始予定です。- NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPUを搭載した「PowerEdge R770」「R7715」「R7725」は、現在全世界で提供されています。- 「PowerEdge M9822」「R9822」は、2026年9月に全世界で提供開始予定です。- 「PowerSwitch SN6000」シリーズは、2026年7月から全世界で提供開始予定です。- スペクトラムベースの「PowerSwitch SN5610」「S2201」を搭載した「Dell SONiC」は、2026年3月に全世界で提供開始予定です。- 「NVIDIA Quantum-X800 Q3400-LD」「Q3452-LD」は、2026年第4四半期にデル・テクノロジーズから全世界で提供開始予定です。- 「Dell PowerEdge NVIDIA NVQLink」および「CUDA-Q」の統合は提供開始しています。- ナレッジ アシスタントは、全世界で提供開始しています。- Cohere’s NorthとDataRobotを搭載したエージェンティックAIプラットフォームは利用可能で、ClearMLを搭載したエージェンティックAIプラットフォームは2026年3月に提供開始予定です。- NVIDIA モジュラー アーキテクチャーを採用した「Dell AI Factory」は、2026年4月に全世界で提供開始予定です。- 「Dell Accelerator Services for Agentic AI」は、全世界で提供開始しています。

*1. デル・テクノロジーズが委託したエンタープライズ戦略グループの論文「『Dell AI Factory』とNVIDIAによる経済的利益の分析」に基づき、デル・テクノロジーズとNVIDIAのオンプレミス ソリューションのROIを比較（2025年8月）。推定コストは、Llama 3 70B LLMを利用して組織によるワークロードの推論とモデル微調整を4年間にわたってモデル化しました。8基のH100 GPUを搭載したXE9680サーバーを使用。実際の結果は変動する場合があります。

*2. IDC Worldwide Quarterly Tracker（サーバー、外付けストレージ システム、PBBA、およびAIインフラストラクチャー）2025年第3四半期版：デル・テクノロジーズが、全世界のAIインフラストラクチャー、サーバー、外付けストレージ システム、および専用バックアップ アプライアンス（PBBA）において1位であることを示しています。

*3.デル・テクノロジーズがProwess Consultingに委託した論文「スケーラブルなイノベーションのための最も幅広いAIポートフォリオを提供しているベンダー」に基づく（2025年10月）

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■デル・テクノロジーズについて

デル・テクノロジーズ（NYSE：DELL）は、企業や人々がデジタルの未来を築き、仕事や生活の仕方を変革することを支援します。同社は、AI時代に向けて、業界で最も包括的かつ革新的なテクノロジーとサービスのポートフォリオをお客様に提供しています。

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