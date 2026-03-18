セルフ・バス両対応、USB A・Type-Cの接続方法も使い勝手で選べるUSBハブを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、セルフパワー／バスパワーの2WAYで使え、USB AとType-Cの両方のコネクタで接続ができ、USB 5Gbpsの高速通信も可能な5ポートUSBハブの「400-HUBC55BK-6（60cm）」と「400-HUBC55BK-12（120cm）」を発売しました。

掲載ページ

USBハブ 5ポート セルフパワー バスパワー USB 5Gbps 小型 コンパクト 高速通信 Type-C接続 USB A接続 充電 通信

型番：400-HUBC55BK-6（60cm） 販売価格：1,800円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-HUBC55BK-6

型番：400-HUBC55BK-12（120cm） 販売価格：2,073円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-HUBC55BK-12

おすすめポイント

・セルフパワー／バスパワーの2WAY仕様で、使用環境や接続機器に合わせて柔軟に運用できる

・USB A・Type-Cの両接続に対応し、接続するパソコンが変わってもそのまま使える

・ロングケーブル採用で余裕を持って配線ができる

特徴を動画で見る

使い方で選べる、セルフパワーとバスパワーの2WAY

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=h5eX4mYYYAI ]

バスパワーで手軽に使えるだけでなく、Type-Cポート対応の充電器とケーブルを用意すればセルフパワーでも運用可能です。消費電力の大きいポータブルHDDなどを接続する際にも、より安定した電源供給ができるのが特長です。軽快さを優先したい日常使いにも、安定性を重視したいシーンにも応える、実用性の高いUSBハブです。

パソコンが変わっても、そのまま使える

本製品はUSB AとType-Cの両方に対応しています。変換コネクタを備えているため、普段はUSB A搭載のPC、外出先ではType-C搭載ノートPCというように接続先が変わっても、ハブを買い替える必要がありません。会議室、フリーアドレス、出張先など、使用環境が流動的な現代のワークスタイルにフィットする1台です

配線環境に合わせて選べる、60cm・120cmのロングケーブル仕様

本製品は、余裕を持って配線しやすい60cm・120cmのロングケーブルを採用しております。パソコンのポート位置や設置場所が、側面や背面などにあっても、使いやすさに左右されにくい快適な接続環境を実現します。デスク上で取り回しやすい60cm、離れた位置でもゆとりを持って接続できる120cmから選べるため、オフィス、自宅、会議室などさまざまな使用シーンに合わせて最適な1台をお選びいただけます。

USB 5Gbps対応で、データ移動がもっと快適に

USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1）に対応しており、写真、動画、プレゼン資料など容量の大きいデータもスムーズに転送できます。マウスやキーボードの接続だけでなく、USBメモリや外付けストレージを活用する場面でも快適です。作業待ちのストレスを減らし、日々の業務効率を高めてくれる、スピード面でも頼れるモデルです。

どんな場面でも使いやすい、対応力の高いUSBハブ

USB A・Type-Cの両方に対応しているため、会社でも自宅でも、異なるPCにそのまま接続できます。マウスやキーボード、USBメモリはもちろん、セルフパワーにも対応しているため、HDD/SSDや光学ドライブなど消費電力の高い機器も安定して使用可能。さまざまな機器・環境に幅広く対応できる1台です。

商品詳細

サンワダイレクト各店掲載ページ

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-HUBC55BK-6

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■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-hubc55bk/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-hubc55bk-6.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-hubc55bk-12.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/773327348

https://wowma.jp/item/773327347

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GS4FB4YV

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GS3X6GQP

サンワダイレクト関連商品掲載ページ

■USBハブの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001012019

■USB Type-Cハブのの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001012019018

■USBハブの選び方とおすすめ10選

https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/how-usb_hub.html

サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS

■サンワダイレクト 公式ホームページ

https://direct.sanwa.co.jp

■サンワダイレクト公式X(旧Twitter)

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■サンワダイレクト公式Instagram

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■サンワダイレクト公式LINEアカウント

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。