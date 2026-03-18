セルフ・バス両対応、USB A・Type-Cの接続方法も使い勝手で選べるUSBハブを発売

写真拡大 (全20枚)

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、セルフパワー／バスパワーの2WAYで使え、USB AとType-Cの両方のコネクタで接続ができ、USB 5Gbpsの高速通信も可能な5ポートUSBハブの「400-HUBC55BK-6（60cm）」と「400-HUBC55BK-12（120cm）」を発売しました。




掲載ページ


USBハブ 5ポート セルフパワー バスパワー USB 5Gbps 小型 コンパクト 高速通信 Type-C接続 USB A接続 充電 通信


型番：400-HUBC55BK-6（60cm）　販売価格：1,800円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-HUBC55BK-6



型番：400-HUBC55BK-12（120cm）　販売価格：2,073円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-HUBC55BK-12



おすすめポイント


・セルフパワー／バスパワーの2WAY仕様で、使用環境や接続機器に合わせて柔軟に運用できる
・USB A・Type-Cの両接続に対応し、接続するパソコンが変わってもそのまま使える
・ロングケーブル採用で余裕を持って配線ができる


特徴を動画で見る


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=h5eX4mYYYAI ]

使い方で選べる、セルフパワーとバスパワーの2WAY





バスパワーで手軽に使えるだけでなく、Type-Cポート対応の充電器とケーブルを用意すればセルフパワーでも運用可能です。消費電力の大きいポータブルHDDなどを接続する際にも、より安定した電源供給ができるのが特長です。軽快さを優先したい日常使いにも、安定性を重視したいシーンにも応える、実用性の高いUSBハブです。


パソコンが変わっても、そのまま使える





本製品はUSB AとType-Cの両方に対応しています。変換コネクタを備えているため、普段はUSB A搭載のPC、外出先ではType-C搭載ノートPCというように接続先が変わっても、ハブを買い替える必要がありません。会議室、フリーアドレス、出張先など、使用環境が流動的な現代のワークスタイルにフィットする1台です


配線環境に合わせて選べる、60cm・120cmのロングケーブル仕様




本製品は、余裕を持って配線しやすい60cm・120cmのロングケーブルを採用しております。パソコンのポート位置や設置場所が、側面や背面などにあっても、使いやすさに左右されにくい快適な接続環境を実現します。デスク上で取り回しやすい60cm、離れた位置でもゆとりを持って接続できる120cmから選べるため、オフィス、自宅、会議室などさまざまな使用シーンに合わせて最適な1台をお選びいただけます。


USB 5Gbps対応で、データ移動がもっと快適に




USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1）に対応しており、写真、動画、プレゼン資料など容量の大きいデータもスムーズに転送できます。マウスやキーボードの接続だけでなく、USBメモリや外付けストレージを活用する場面でも快適です。作業待ちのストレスを減らし、日々の業務効率を高めてくれる、スピード面でも頼れるモデルです。


どんな場面でも使いやすい、対応力の高いUSBハブ




USB A・Type-Cの両方に対応しているため、会社でも自宅でも、異なるPCにそのまま接続できます。マウスやキーボード、USBメモリはもちろん、セルフパワーにも対応しているため、HDD/SSDや光学ドライブなど消費電力の高い機器も安定して使用可能。さまざまな機器・環境に幅広く対応できる1台です。


商品詳細





サンワダイレクト各店掲載ページ


■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-HUBC55BK-6


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-HUBC55BK-12


■サンワダイレクト楽天市場店


https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-hubc55bk/


■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-hubc55bk-6.html


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-hubc55bk-12.html


■サンワダイレクトau Pay マーケット店


https://wowma.jp/item/773327348


https://wowma.jp/item/773327347


■サンワダイレクトAmazon店


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GS4FB4YV


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GS3X6GQP


サンワダイレクト関連商品掲載ページ


■USBハブの商品一覧を見る


https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001012019


■USB Type-Cハブのの商品一覧を見る


https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001012019018


■USBハブの選び方とおすすめ10選


https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/how-usb_hub.html


サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS


■サンワダイレクト 公式ホームページ


https://direct.sanwa.co.jp


■サンワダイレクト公式X(旧Twitter)


https://twitter.com/sanwadirect


■サンワダイレクト公式Instagram


https://www.instagram.com/sanwadirect


■サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル


https://www.youtube.com/user/sanwadirect/


■サンワダイレクト公式LINEアカウント


https://page.line.me/?accountId=jgl3920e




サンワダイレクト


社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


【お客様からのお問い合わせ】


サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123


【報道関係からのお問い合わせ】


広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp


※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。