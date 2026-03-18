3月6日～3月8日開催 「第60回ジャパンゴルフフェア2026」イベントレポート

ベンキュージャパン株式会社

ベンキュージャパン株式会社（本社：東京都千代田区 以下：BenQ）は、2026年3月6日(金)～3月8日(日)の3日間、神奈川県横浜市のパシフィコ横浜 展示ホールにて開催された国内最大級のゴルフイベント「第60回ジャパンゴルフフェア2026(JGF2026)」にブースを出展し、弊社が展開するゴルフプロジェクターのデモンストレーションや新製品の展示を行いました。

3年連続3回目となる今回のブースでは、ゴルフシミュレーターに最適なレーザープロジェクターのラインナップを展示。コンパクトサイズの「LW650」、“自動ぴったり補正機能”を備えたフルHD短焦点の「AH700ST」、4K短焦点・高輝度モデルの「LK936ST」などの実機が並びました。

また、4K短焦点の人気モデル「AK700ST」を使用して、ブースに設置された1:1のスクリーンに映像を投影するデモンストレーションも実施。ブースを訪れた多くの来場者の方に、BenQプロジェクターの美麗かつ繊細なパフォーマンスを体感していただきました。

■会場内のパートナーブースでもBenQプロジェクターが活躍

BenQブースだけでなく、JGF2026会場内の「メタルファクトリー/アルテラ」、「AMPLUS」、「GPRO」、「Sunshine Plus」などのパートナーブースでも、BenQプロジェクターを組み合わせたゴルフシミュレーターの実演が行われました。

◯AMPLUS

協賛製品：LW650、LK936ST

◯メタルファクトリー/アルテラ

協賛製品：4K短焦点レーザープロジェクター AK700ST

◯GPRO

協賛製品：”極”短焦点レーザープロジェクター AH500ST

■ベンキュージャパン 代表執行役社長の菊地正志も来場

JGF2026には、ベンキュージャパン 代表執行役社長の菊地正志も姿を見せ、多くの来場者を迎えた会場内を視察。あらためて、インドアゴルフを中心に、ゴルフ業界の盛り上がりを体感しました。

今年で3年連続3回目となるブース出展ですが、「今年で60回目という歴史あるイベントですが、年々、イベント自体が華やかになっている印象です」という菊地社長。「最初に出展した年が、コロナ明けのタイミングだったということもありますが」と前置きしつつ、「来場される方も増え、より一層盛り上がっている感じがします」と、会場内の雰囲気に圧倒されている様子でした。

特に今年になって、「シミュレーションゴルフなど、デジタルやITに関するブースがより充実していますし、ギア系であったり、周辺アイテムやグッズのようなものもかなり増えている」ことから、マーケット全体の活気、そして、来場者の裾野の広がりを強く感じたと振り返ります。

ゴルフ市場におけるプロジェクターは、専用機ではなく、既存品を流用しているケースが多くなっていますが、「我々の製品は、シミュレーションゴルフに特化したゴルフ専用プロジェクターです」と自信を覗かせる菊地社長。

「お客様も、プロジェクターに対して、どこか満足しきれていない部分や不安を感じている方も多かったと思いますが、ブースに寄っていただき、実際に投影された映像を見ていただけるだけで、そういったイメージを払拭することができているのではないか」と、JGFにブースを出展し続ける意義を語りました。

また、ユーザーのインドアゴルフに対する評価や印象の変化を市場からも感じるという菊地社長。現在、日本国内において累計約1,000打席で使用されているBenQプロジェクターですが、「最初はやはり、ゴルフショップやインドアゴルフ場を中心に展開してきましたが、最近ではご自宅に導入される方も増えている」と現状から、「幅広いユーザー層に、BenQのゴルフプロジェクターを訴求していきたい」との意気込みを明かし、ペンキュージャパンで展開している無償貸出サービスなどの認知度を向上するとともに、「弊社の営業やエンジニアが導入前のコンサルティングなどもしっかりお手伝いさせていただきますので、ゴルフシミュレーターの導入を検討されている方は、ぜひBenQプロジェクターにも注目してみてください」と、さらなるシェア拡大に向けて、BenQプロジェクターのアドバンテージを強く訴えました。

■BenQについて

BenQ Corporationは、1984年の設立以来、「Bringing Enjoyment and Quality to Life」をコーポレートビジョンとして掲げ、生活に楽しさとクオリティをお届けすべく、最新のテクノロジーとライフスタイルを結びつけるユニークな製品を生み出してまいりました。 現在ではライフスタイル、ビジネス、ヘルスケア、教育という4つの事業領域にフォーカスし、お客さまの生活にとって大切なコト（さまざまな出来事や場面）をさらに輝かせる価値のあるモノ（製品やサービス）のご提供を続けています。

＜関連情報URL＞

ベンキュージャパン株式会社 ウェブサイト：

https://www.benq.com/ja-jp/index.html(https://www.benq.com/ja-jp/index.html)

ニュースページリンク：

https://www.benq.com/ja-jp/business/news/event-afterreport-golffair-2026.html(https://www.benq.com/ja-jp/business/news/event-afterreport-golffair-2026.html?utm_source=others&utm_medium=referral&utm_campaign=prj-corporation-webtraffic-all-prtimes)

シミュレーションゴルフ用プロジェクター専用ページ：

https://www.benq.com/ja-jp/business/projector/projectors-for-golf-simulation.html(https://www.benq.com/ja-jp/business/projector/projectors-for-golf-simulation.html?utm_source=others&utm_medium=referral&utm_campaign=prj-corporation-webtraffic-all-prtimes)

■お客様お問合せ先

ベンキュージャパン テクニカルサポートセンター 0570-015-533

月曜から金曜 9：30～17：00 土日祝日・弊社指定日を除く

E-mailお問合せ： support@benq.jp