freee、「フォーアトツギ EXPO ＆ AWARD 2026」において「フォーアトツギAWARD」を受賞

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、三星毛糸株式会社（本社：岐阜県羽島市、代表取締役社長：岩田真吾）と株式会社ユーザベース（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：稲垣裕介）を構成員としたフォーアトツギEXPO&AWARD実行委員会主催の「フォーアトツギ EXPO & AWARD 2026」において、「フォーアトツギAWARD」を受賞したことをお知らせします。

■初開催のアワードでfreeeが最も優れたサービスとして選定され、「フォーアトツギAWARD」を受賞

「フォーアトツギ EXPO & AWARD 2026」は、成長志向の地域企業を牽引する“アトツギ”（※1）117名が審査員として参加し、「自社の成長に寄与するサービス」、「日本のアトツギ企業の成長に寄与するサービス」の2つの部門で優れたサービスを選定する今回が初開催のアワードです。freeeは、この初開催のアワードで両部門において最も優れたサービスとして選定され「フォーアトツギAWARD」を受賞しました。

freeeでは、「全員参加型経営」という「“アトツギ”一人が変革するのではなく社員全員が自律的に経営をアップデートしていく」経営スタイルを本アワードで提案し、高い共感と支持を受けました。

freeeは、2025年11月から事業承継領域に参入（※2）し、2026年1月には「アトツギ支援室」を立ち上げたことを皮切りに、今後もスモールビジネス経営者の支援とさらなる成長企業の創出を後押しや“アトツギ”の概念を広めていくことを推進していきます。

（※1）freeeが協賛パートナーに加入している一般社団法人ベンチャー型事業承継同が掲げる“アトツギ”は、「先代から受け継いだ価値を、時代に合わせてアップデートすることで、その次の世代に託す時まで、存続にコミットする個人」を指しています。

（※2）freeeが事業承継領域にも参入 ベンチャー型事業承継にも加入し、“アトツギ”の事業成長をバックオフィスDXでサポート：https://corp.freee.co.jp/news/20251112freee_businesssuccession.html

■ フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。