Garminの先進技術を詰め込んだタフネスGPSウォッチ「Instinct 3」より、「Alpine Rushコレクション」が4月1日（水）誕生

ガーミンジャパン株式会社

アメリカ発データ活用のプロフェッショナル、ガーミンジャパン株式会社(以下、Garmin)は、ミリタリースペックの耐久性、アウトドアで役立つ多彩な高機能と、アーバンファッションにも似合うデザイン性を両立したタフネスGPSウォッチの最新モデル「Instinct 3（インスティンクト 3）」シリーズより、数量限定モデルの「Alpine Rush（アルパインラッシュ）コレクション」を2026年3月25日（水）より予約開始、4月1日（水）に発売します。

「Instinct 3」シリーズ 数量限定モデル「Alpine Rushコレクション」。Garminアンバサダーでありスノーボーダーの長谷川帝勝選手をメインビジュアルに起用。

『Instinct 3』の特徴

■アメリカ国防総省が定める標準規格MIL-STD-810（耐熱、耐衝撃、耐水）をクリアした頑丈さと本格スマートウォッチとしての充実の機能をあわせもつGPSスマートウォッチ。

■より鮮やかで高い視認性を備えた有機ELディスプレイ「AMOLED」採用モデルと、無限のバッテリー性能を秘める、ソーラー充電機能を備えた「Dual Power」を展開。

■GNSSマルチバンドテクノロジーにより、山間部や深い峡谷、ビルの谷間などでも高い精度を発揮するGPS機能と精密な3次元センサー＆高性能解析機能で、過酷な環境でのルートナビゲートなど、多彩な機能でアウトドアアクティビティをサポート。

■90種以上のスポーツ機能と先進のトレーニング機能、コンディション管理やパフォーマンスアップにも役立つヘルスケア機能を搭載。

発売当初よりDual Powerモデルは、長時間稼働によりアウトドア愛好家から高い信頼性を獲得。AMOLEDモデルは多彩な機能とデザイン性でタウンユースでも人気を集めています。

【数量限定モデル・カラー「Alpine Rushコレクション」】

■山のイメージを反映したデザイン。明るくモダンな色彩を展開し、持つ人に、そびえたつ山の豊かな自然のエネルギーと刺激をもたらします。

【Instinct 3 数量限定モデル「Alpine Rushコレクション」 概要】

予約開始：2026年3月25日（水）

発売日：2026年4月1日（水）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/97_1_22f0730d637360df4317d685d3bfb048.jpg?v=202603180951 ]Instinct 3 Dual PowerInstinct 3 AMOLED

【主な特徴】

- MIL-STD-810準拠アメリカ国防総省が定める標準規格、“耐熱”、“耐衝撃”、“耐水”をクリアした頑丈なつくり。水深100メートルまで防水対応。繊維強化ポリマーケースと傷が付きにくいCorning(R) Gorilla(R) Glass DXを採用し、耐熱性と耐衝撃性に優れています。- 有機ELディスプレイの「AMOLED」と、ソーラー充電搭載「Dual Power」の2タイプ展開・どんな環境でも見やすい明るく鮮やかなAMOLEDディスプレイ採用。・Dual PowerモデルはGarminの新しい第3世代ソーラー充電技術の採用で、充電効率・吸収率が大幅に向上。50mmディスプレイモデルの場合、GPSモードでバッテリー約60時間に加えソーラー充電で約200時間※と無限大のバッテリー性能を実現しています。ソーラー充電パネルの進化とモノクロMIPディスプレイも反射と透過のコントラスト比の改善により、視認性が非常に良いのも特徴。※1日中着用し、野外の50,000ルクスの条件下で1日3時間置いた場合- 強度とデザイン性を両立させたフェイスデザイン・ベゼルの四隅をボルト留めし、金属補強を施したデザイン。高い強度があるだけでなく、ボルトとカラーを施した補強金属がアクセントになった、独自性の高いフェイスデザイン。・「AMOLED」は、Instinctの特徴である2ウィンドディスプレイを円形デジタルフィールドで表現。ディスプレイの表示領域も拡大しています。- LEDフラッシュライト搭載光の強さや赤色光への変更だけでなく、SOS信号パターン点滅など多彩な機能を備えたライトは、夜間のアクティビティや日常の多彩なシーンでの用途に対応。- GPSは、GNSSマルチバンド対応で、より高精度なナビゲーションを提供・GNSSマルチバンドテクノロジーにより、2周波数帯を受信可能（L1信号・L5信号）。過酷な環境でも高精度な位置情報を提供。誤信号を効果的に識別排除することで、山間部や深い峡谷、ビルの谷間などでも高い精度を発揮します。（選択によっては稼働時間に影響を与えます）・Garmin独自のSatIQテクノロジーに対応。その場の環境に合わせて最適な衛星システムと周波数モードを即座に判断することで、測位の速度と精度を向上させ、バッテリー寿命を延ばします。- アウトドアアクティビティをサポートする多彩な機能・高度データ用の高度計、気圧を観測する気圧計、電子3軸コンパスの3つのセンサー「ABCセンサー」搭載。・ポイント間ナビゲーションや、往路と同じルートでスタート地点に戻れるようにナビゲートする「トラックバックルーティング」など、高精度な位置情報を活用したナビゲーションがアウトドアで役立ちます。- Garminユーザー同士のコミュニケーション機能「Garminシェア」搭載スマートフォンなどとのペアリングをしなくても、アクティビティルート、重要な位置情報、ワークアウトなどを、リアルタイムで共有できる「Garminシェア」を内蔵。Garminデバイスを持っている友人や仲間との交流や情報共有が可能です。- 充実のスポーツアクティビティ＆トレーニング機能・対応アクティビティは、MTB、サーフィン、釣り、登山、スキー、スノーボード、屋内クライミング、クロスカントリースキー、バーチャルランニング、ヨガ、ゴルフ、HIIT（高強度インターバルトレーニング）などアウトドア／インドアの注目のスポーツを含む90種類以上に対応。・トレーニングレディネスや、トレーニングステータス、おすすめワークアウトなど、一人ひとりにカスタマイズされた提案で高度なトレーニング情報を提供します。- 充実の健康管理機能・睡眠の質を0～100までの数値で確認できる「睡眠スコア」や心拍数、呼吸数、歩数、消費カロリー、体のエネルギー状態を数値化する独自の指標Body Battery、ストレスレベル、血中酸素トラッキング※機能など多彩なセンサーで心身の状態をデータ化します。アウトドアでのコンディション管理にも役立ちます。・週間運動量やフィットネス年齢など、健康的な日常生活をサポートする高性能な計測機能も備え、日々のスマートウォッチとしても活躍します。※血中酸素トラッキングによる測定は、医療目的で使用されることを意図するものではなく、あくまで一般的なフィットネスとウェルネスの範囲で利用することを目的とするものです。- 事故・転倒検出機能を搭載・屋外でのアクティビティ中に突発的な事故や意識障害に見舞われた時に、自動的に事故を検出し、あらかじめ登録した緊急連絡先に現在地を送信します。- 通知機能互換性のあるデバイスと連携し、電子メールやSNSのメッセージ、アラートなどをウォッチで受信可能。※Bluetooth対応スマートフォンとの接続が必要。- 日常を便利にするデジタル決済機能Suica※対応のキャッシュレス決済で日常の移動や買い物が便利に。iOS/Androidのいずれにも対応します。※Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。左から、AMOLEDモデルのウォッチフェイス、スキー、ナビゲーション、Dual Powerモデルの電子コンパス、フラッシュライト

＜製品仕様＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/97_2_cb7756db977dc60a88562174643d44aa.jpg?v=202603180951 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/97_3_f4269784c4ad235b1dab3541c8027107.jpg?v=202603180951 ]

※1 屋外にて1日3時間、50,000ルクスの条件下で使用した場合の想定ソーラー充電時間

※2 50,000ルクスの条件下で使用した場合の想定ソーラー充電時間

- 防水機能：10ATM（100m防水）- 無線インターフェイス：Bluetooth、ANT+- 内蔵メモリ：Dual Power 128MB / AMOLED 4GB- 衛星測位：GPS/GLONASS/Galileo/みちびき（補完信号）- センサー：光学式心拍計、電子コンパス、気圧高度計、加速度計、温度計- ライフログ機能：ステップ数、呼吸数、血中酸素トラッキング、睡眠スコア、消費カロリー、週間運動量、ストレスレベル、Body Battery、生理周期、妊娠トラッキングなど※生理周期、妊娠トラッキングは女性ユーザーのみ使用できます。- スポーツ機能：ランニング、サイクリング、釣り、水泳、登山、スキー、スノーボード、筋力トレーニング、クライミング、クロスカントリースキー、バーチャルランニング、ヨガ、ピラティス、ゴルフ、HIITなど90種類以上- その他機能：通知機能、Suica・Garmin Pay、天気情報、事故・転倒検出機能、スマホ探索など- 標準付属品：USB-Cチャージングケーブル（Type B）、製品保証書

製品詳細は、以下のURLからご覧ください。

Instinct 3 Dual Power 45mm Sunburst

詳細を見る :https://www.garmin.co.jp/products/wearables/instinct-3-dual-power-45-sunburst/

Instinct 3 Dual Power 50mm Sunburst

詳細を見る :https://www.garmin.co.jp/products/wearables/instinct-3-dual-power-50-sunburst/

Instinct 3 AMOLED 45mm Citrine

詳細を見る :https://www.garmin.co.jp/products/wearables/instinct-3-amoled-45-citrine/

Instinct 3 AMOLED 50mm Fern Green

詳細を見る :https://www.garmin.co.jp/products/wearables/instinct-3-amoled-50-green/

【Garminについて】

Garmin(ガーミン)はアメリカ合衆国で創業されたGPS機器メーカーです。ゲイリー・バレル(Gary Burrell)と高民環(Min H. Kao)によって1989年に設立されました。Garminという社名は創業者2人の名前の一部、GaryとMinに由来します。Garminは創業当時から変わらず、ライフスタイルを豊かにするナビゲーションおよび通信デバイスを作ることを目標としてきました。無線技術をはじめ、自動車、航空機、船舶、フィットネス、アウトドアなど多岐な分野にわたって革新的な製品を展開しており、これまでに数億台のGPS 受信機を製造・販売しています。創業以来一貫して黒字経営を行っており、米国株式インデックスS＆P500の銘柄にも採用されています。

https://www.garmin.co.jp/

※本リリースに掲載されているブランド名、会社名などの固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。

※本リリースに掲載されている価格、発売時期、仕様は予告なく変更となる場合がございます。

＜本製品に関する読者からのお問い合わせ先＞

ガーミンジャパン株式会社

https://www.garmin.co.jp/

〒354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東1-7-6

TEL：049-267-9114 FAX：049-267-9124 E-mail：jp_Info@garmin.com