もう暑さから逃げない。いつでも自分だけの3つの涼しさを。「Shark(R) ChillPill パーソナルクーリングファン」2026年3月30日（月）より、クラウドファンディングプロジェクト始動

シャークニンジャ合同会社

シャークニンジャ合同会社は、ファン・ミスト・冷却プレートの3つの冷却機能を備え、いつでも自分だけの涼しさを持ち運べる「Shark(R) ChillPill（シャーク チルピル）パーソナルクーリングファン」のプロジェクトを、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING（グリーンファンディング）」にて2026年3月30日（月）午前11時より開始いたします。プロジェクト開始に先立ち、本日よりティザー情報を公開します。

●プロジェクト ティザーサイト

https://greenfunding.jp/portals/pages/SharkChillPill_9270

●製品紹介動画

https://youtu.be/nefwoqlzdSM

「Shark(R) ChillPill パーソナルクーリングファン」誕生の背景

シャークニンジャは、お客さま自身も気づいていないお困りごとを解決する製品を開発するという考え方を大切にしています。「Shark(R) ChillPill」もこうした思想から生まれた製品です。

近年の猛暑の長期化により、室内、通勤中、屋外イベント、旅行、アクティビティなど、さまざまなシーンで暑さによる不快感が生まれています。一方、既存の携帯型冷却ツールでは、涼しさが不十分、使いづらい、長時間使えないなど課題が多く、十分な解決策とは言えませんでした。

「Shark(R) ChillPill」はこうした課題を解決するために開発されました。

「どこにでも持ち運べるほどのコンパクトさ」と「しっかり涼しくなる冷却機能」の両立を目指し、うだるような暑さや身体が火照るような暑さなど、暑さの質や状況に応じて最適な涼しさを選べるよう、３つの冷却機能を搭載しています。

さらにストラップやクリップなど豊富なアクセサリーを展開することで、使い方の幅を大きく広げ、さまざまなライフスタイルに自然に溶け込む設計としました。

プレミアムな質感に加え、カラーバリエーションや遊び心のあるデザインにより「Shark(R) ChillPill」は機能性だけではなく、“自分らしさを表現できるファッションアイテム”としてもお使いいただけます。

「Shark(R) ChillPillパーソナルクーリングファン」が提供する新しい体験

もう暑さから逃げない。いつでも自分だけの3つの涼しさを。

１.どんな暑さにも打ち勝つ、自分だけの選べる3つの涼しさで夏を快適に

・ 最大風速7.5m/sの大風量(※1) 、速やかにクールダウンできるパワフルな風

・ 気化熱効果で暑い日も涼しい。屋内・屋外対応のクーリングミスト

・ 汗ばんだ身体を瞬間冷却、最大マイナス9℃冷やす(※2)冷却プレート

２.大容量バッテリーで涼しい風が1日中続く(※3) 、場所を選ばないフレキシブル設計

３.質感と色にこだわったスタイリッシュでユニークなデザイン

クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて3月30日（月）よりプロジェクト開始

「Shark(R) ChillPillパーソナルクーリングファン」は、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」でプロジェクトを受付開始します。ご支援いただいた方限定の早期特典もご用意しております。

・プロジェクトページ：https://greenfunding.jp/portals/pages/SharkChillPill_9270

・実施期間 ：2026年3月30日（月）午前11時 ～5月10日（日）

・支援者特典：早割特典を数量または期間限定で実施

１.100台限定：全アクセサリー付属セット 42,900円を17,160円（60％オフ）の早割特典

２.100台限定：本体製品のみ 22,000円を13,200円（40%オフ）の早割特典

その後もご応募が早いほど、お得な価格でご支援いただけます

※プロジェクトページは、プロジェクト開始時間以降閲覧が可能です

※価格は税込です

※本体製品の付属品にはリストストラップが含まれます

「Shark(R) ChillPillパーソナルクーリングファン」ラインナップ

特長１. どんな暑さにも打ち勝つ、自分だけの選べる3つの涼しさで夏を快適に

●速やかにクールダウンできるパワフルな風

- 最大風速7.5m/sの大風量(※1) ：屋内はもちろん、屋外でもしっかり届く強力な送風。- 10段階の風量調整：ダイヤルを回すだけの直感的な操作。オフィス/通勤/アウトドアなどシーンに合わせた風の強さを選べます。- 風向きを自在に操るデザイン：本体をひねることで、卓上に据え置いて使用可能。さらに角度を変えれば、お好みの風向きに調整できます。

●気化熱効果で暑い日も涼しい 屋内・屋外対応のクーリングミスト

- 気化熱効果ですぐに涼しい：身体から熱を奪うので、うだるような暑さでも涼しさを実感。- 屋内・屋外対応のクーリングミスト：粒子の細かなドライミストで、屋内でも濡れずに使用可能。- ミスト×ファンで涼しさを実感：ミストとファンを併用し、ファンの風で涼しいミストを飛ばすことができます。

●汗ばんだ身体を瞬間冷却 最大マイナス9℃冷やす(※2)冷却プレート

特長２. 大容量バッテリーで涼しい風が1日中続く、場所を選ばないフレキシブル設計

- ペルチェ効果で瞬間冷却：電源を入れた瞬間からひんやりする冷たさを実感。- 皮膚温度を最大9℃下げる冷却効果(※2)：身体の表面に直接触れるため、運動後の汗ばむ身体でも涼しさを感じられます。- 選べる2段階の冷却レベル：暑さに応じて冷却度合いを選択可能。

●さまざまなスタイルで使えるフレキシブル設計

省スペースな卓上ファン

ひねって置くだけで、デスクや洗面所などの狭いスペースでも涼しさを提供。

手で持って使えるハンディファン

軽量コンパクトなので気軽に持ち歩いていつでも涼しく。

●大容量バッテリーなので涼しい風が1日中続く(※3)

バッテリーは最大11時間使用可能(※3)。充電は使い勝手のいいUSB Type-Cを採用し、万一の充電切れの際にもお手持ちのType-C対応のポータブルバッテリーで充電して使用いただけます。

●あなた仕様にカスタマイズ、色々なスタイルに選べるアクセサリー

手持ちや卓上だけではなく、専用のアクセサリーをご使用いただくことでさまざまなシーンで活用いただけます(※4)。

首からぶら下げてハンズフリーで使用、クリップやクランプを使ってバッグやベルト、トレーニングマシンやベビーカーなど色々な場所に取り付けるなど、豊富なアクセサリーで使い方がさらに広がります。

特長３. 質感と色にこだわったスタイリッシュでユニークなデザイン

●質感と色にこだわったスタイリッシュでユニークなデザイン

普段使いはもちろんビジネスシーンやアウトドアでもお洒落に涼しくできるように、質感と色にこだわったスタイリッシュなデザインと6色のカラーバリエーションを展開。ユニークなツイストデザインで、さまざまな角度で使用できます。また、ダイヤルとプッシュボタンを組み合わせた直感的な操作性も特長です。

「Shark(R) ChillPill パーソナルクーリングファン」主要スペック

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41047/table/49_1_2992c51f910df9ab1b508a858e3afdde.jpg?v=202603180951 ]

SharkはShark Operating LLCの登録商標です。

「Shark(R) ChillPill パーソナルクーリングファン」専用アクセサリー

専用アクセサリー一覧(※4)

「GREEN FUNDING」での販売プロジェクトでは、下記アクセサリーすべて含まれる「全アクセサリー付属セット」を展開します。

１.リストストラップ ｜ 全長：約30cm

２.斜め掛けストラップ ｜ 全長：約95~200cm 調整可能

３.筒状ケース

４.筒状ケース ストラップ ｜ 全長：約95~200cm 調整可能

５.取付クリップ ｜ 製品サイズ：W4.5×D2.0×H7.0cm

６.クランプ ｜ 製品サイズ：W9.0×D4.0×H12.5cm

７.トラベルケース ｜ 製品サイズ：W17.5×D17.0×H7.0cm

シャークニンジャについて

シャークニンジャはアメリカのボストン郊外に本社を置く、家庭用フロアケアとキッチン家電を中心に家電製品を開発し提供するリーディングカンパニーです。Shark(R)（シャーク）はアメリカでシェアNo.1(※11)のフロアケアブランド、そしてNinja(R)（ニンジャ）もアメリカでシェアNo.1(※12)の小型キッチン家電ブランドです。

2018年7月、シャークニンジャは日本に上陸し、コードレススティッククリーナー、ハンディクリーナー、スチームモップなど、主にフロアケアブランドSharkで革新的な製品のラインナップを発売し、家電量販店において充電式ハンディクリーナー市場で販売シェアNo.1(※13)を獲得しています。

「消費者の本当のニーズに応える、消費者に寄り添った革新的な製品を提供する」ことを標榜し、日本のためにデザインされた全く新しいコードレススティッククリーナー「EVOPOWER(R)SYSTEM」や、今までの概念を変える革新的なハンディクリーナー「EVOPOWER(R)」など数々の人気製品を発売してまいりました。2025年6月には「360°クリーニング」を実現するShark最上位のコードレス掃除機「Shark(R) PowerClean 360」、9月には「360°クリーニング」を可能とした軽量コードレス掃除機「Shark(R) EVOPOWER SYSTEM BOOST/BOOST＋」を発売しました。2025年5月には「Shark(R) FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン」を発売し、扇風機市場に初参入しました。

また、2025年5月には、小型キッチン家電ブランド「Ninja」の新製品として、パワフル・コンパクトで 自動プログラム搭載のコードレスミキサー「Ninja Blast Max コードレスミキサー」、2025年11月には 新感覚の加熱調理家電「Ninja Crispi（クリスピー）」を発売しています。

徹底的な使用調査をし、お客さまの声に耳を傾けながら、それぞれの国や家庭に合わせた開発を実施しています。これからも「5つ星の満足度」を目指し、より良い製品を最先端のテクノロジーを駆使し提供し続けます。

公式HP：https://www.sharkninja.jp

(※1)風量設定10でファンアタッチメント装着時

(※2)室温25℃の制御環境下における試験データ（首部適用、冷却レベル2）

(※3)風量設定1、ミストなしにて、駆動時間最大11時間

(※4)リストストラップ以外は本体製品の付属品に含まれません

(※5)風量1でミストなしの場合

(※6)出荷時は本体の吹出口にあらかじめ装着されています。

(※7)1本は出荷時ミストアタッチメントに装着されています。

(※8)冷却レベル1にて、最長2時間

(※9)アタッチメントにより異なります。

(※10) アタッチメントにより異なります。

(※11) 出典：Circana/LLC, Retail Tracking Service 2025 USにおける2025年1月4日までの52週間の売上金額合計。対象カテゴリ：フロアケア全体（サブカテゴリ：フローリングクリーナー、キャニスター型掃除機、カーペット用クリーナー、ハンディ掃除機、ロボット掃除機、 スティック型掃除機、アップライト型掃除機、業務用掃除機）

(※12) 出典: Circana/LLC, Retail Tracking Service 2021-2025 USにおける売上金額合計。対象カテゴリ：小型キッチン家電（エアフライヤー、電気グリル、ハンドブレンダー、アイスクリーム/ヨーグルトメーカー、ジューサー、多機能調理家電、マルチクッカー、炭酸水メーカー、オーブントースター、ブレンダー、みじん切り器、フードプロセッサー）

(※13) 自社調べ