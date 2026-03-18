風向き自由自在、部屋中360°どこでも送風可能※1「Shark(R) TURBOBLADE ハイパワータワーファン」新発売　ミスト機能付きコードレスポータブル扇風機「HydroGo」には4つの新色が追加

シャークニンジャ合同会社

シャークニンジャ合同会社は、風向きを自由自在にコントロールできるタワー型扇風機「Shark(R) TURBOBLADE（シャーク ターボブレード）ハイパワータワーファン」を2026年4月6日（月）より全国の家電量販店、インターネットショップ、SharkNinja公式オンラインストア等で発売します。

さらに、昨年発売し好評をいただいている「Shark(R) FlexBreeze HydroGo（シャーク フレックスブリーズ ハイドロゴー）コードレスサーキュレーターファン」に、ライフスタイルに合わせて選べる新色を追加し、同時発売いたします。

「Shark(R) TURBOBLADE ハイパワータワーファン」は、風向きを自由自在にコントロールし、部屋中360°どこでも送風可能(※1)な全く新しいコンセプトのタワー型扇風機です。羽根のない構造ながら羽根付きの扇風機と同じ送風距離を実現(※2)し、パワフルな風量により心地よい風を最大20m先(※3)まで届けます。また、ブレードを縦方向から横方向に回転させることで水平送風が可能なほか、ブレードの2か所の吹出口をそれぞれ自由に回転できることで、風を2方向に同時に出すことも可能です。360°どこでも送風可能で(※1)、風量調整も10段階で可能なため、部屋のどこにいても心地よい風を浴びることができます。

「Shark(R) FlexBreeze HydroGo コードレスサーキュレーターファン」は、最大12時間(※4)稼働するバッテリーを搭載し、屋内外使えるクーリングミスト機能を備えたコンパクトなポータブル 扇風機です。今回、新たにアイボリー、グリーン、ピンク、パープルの4色を追加。既存カラーのグレー、ホワイト、ブルーと合わせ、幅広いライフスタイルやインテリアと調和するカラー 展開となります。

「Shark(R) TURBOBLADE ハイパワータワーファン」

「 Shark(R) TURBOBLADE ハイパワータワーファン」主な機能・特長

“部屋のどこにいても心地よい涼しさを”

■主な機能・特長

1.360°全方位への送風(※1)と、シーンを選ばない自由な風向調整

2.20m先まで届くパワフルな風(※3)と10段階風量調整

3.「エアブランケットTM」が叶える極上の睡眠体験

4.最小40dBAの抜群の静音性(※5)

5.子供やペットにも安心・安全の設計

6.簡単お手入れ

7.洗練されたモダンなデザイン

1. 360°全方位への送風(※1)と、シーンを選ばない自由な風向調整

吹出口の回転と最大180°の自動首振りを組み合わせることで、部屋中どこにいても涼しく、効率よく空気を届けることができます。また、パワフルな風があらゆる向きに届くため、空気のよどみが気になるときには、パワフルなサーキュレーターとしても活躍します。無段階の高さ調整により、狙った場所へピンポイントで送風できるほか、ブレードを縦方向から横方向に回転させた水平送風も可能です。さらに、ブレードの2か所の吹出口をそれぞれ自由に回転できることで2方向への同時送風にも対応。ダイニングとキッチンなどの離れた場所にいる二人を同時に涼しくできるなど、これまでにはない柔軟な使い方が可能です。

パワフルな風があらゆる向きに届く360°全方位への送風(※1)を実現上下に分けて送風が可能2方向への同時送風が可能ブレードの水平回転で角度を自由に調整上下それぞれの吹出口を180°自由に調整可能

2. 20m先まで届く(※3)パワフルな風と10段階風量調整

本製品は羽根のない構造ながら、羽根付きの扇風機と同じ(※2)最大20m先(※3)までの パワフルな送風を実現した、最もパワフルなタワーファン(※6)です。高性能なBLDCモーターの搭載により、空間を素早く冷やす力強い強風から、身体を優しくなでるような微風まで、10段階できめ細かく風量をコントロール可能。利用シーンや好みに合わせて、最適な風を思いのままに創り出せます。

3. 「エアブランケットTM」が叶える極上の睡眠体験

本体を水平（横向き）に回転させる独自の機構により、全身をふわりと包むような「エアブランケットTM」を生み出します。幅の広い風のベールが身体の上を 優しく通り抜けるため、夏場の就寝時も 冷えすぎやだるさを感じさせず、朝まで続く心地よい涼しさと快適な眠りをサポートします。

4. 最小40dBAの抜群の静音性(※5)

高性能なBLDCモーターの採用により、最小40dBAという圧倒的な静音性(※5)を実現しました。深夜の寝室や集中力を要するデスクワーク時でも、空間の静寂を妨げることなく、心地よい風を届けます。

5. 子供やペットにも安心・安全の設計

羽根のない構造を採用しているため、指や毛を巻き込む心配がなく、髪の長い方も安心してお使いいただけます。また、本体下側に重心を置いた「低重心・防転倒設計」により、不意の衝突や地震の際にも倒れにくく、安全性を追求しました。

６. 簡単お手入れ

空気の取り込み口のフィルターはワンタッチで着脱でき、水洗いも可能です。面倒なホコリ取り作業が不要で、本体をサッと拭くだけで簡単にお手入れが完了します。

7. 洗練されたモダンなデザイン

「チャコールグレー」と「ホワイト」の2色展開で、落ち着いたカラーと質感が上質なインテリアや空間とも調和します。

「 Shark(R) TURBOBLADE ハイパワータワーファン」主要スペック

「 Shark(R) TURBOBLADE ハイパワータワーファン」（TF200SJBK / TF200SJWH）

「Shark(R) FlexBreeze HydroGoコードレスサーキュレーターファン」新色発売

「Shark(R) FlexBreeze HydroGoコードレスサーキュレーターファン」

「Shark(R) FlexBreeze HydroGo コードレスサーキュレーターファン」主な機能・特長

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41047/table/48_1_45a999535fd1fcebfcfaa7e40da54f1a.jpg?v=202603180951 ]

“夏をもっとアクティブに”

■主な機能・特長

1.コードレスだから場所を選ばず自由に使える

2.最大20m先に届くパワフルな風(※8) を実現

3.最大12時間コードレスで使用できる(※4)

4.タンク一体型なので手軽にドライミストを楽しめる

5.ライフスタイルを彩る全7色のカラーバリエーション

1. コードレスだから場所を選ばず自由に使える

ミスト機能付きコードレスポータブル扇風機として、屋内でも屋外でも場所を選ばず、好きな場所へ持っていくことができます。お風呂場の脱衣所、クーラーのないキッチン、庭でのガーデニング、キャンプなどこれ一台で様々なシーンで使えます。

IPX5の防水性能とUV耐性(※9)を備えており、屋外での突然の雨や強い日差しの中でも安心して使えます。

2. 最大20m先に届くパワフルな風(※8)を実現

コンパクトなのにパワフルで、利用シーンに合わせてソフトな風からブーストモードまで6段階からお好みの風量に調整でき、最大20m先まで風を届けます(※8)。

3. 最大12時間コードレスで使用できる(※4)

バッテリーが内蔵されているため、最大12時間(※4)キャンプなど屋外でコンセントがない場所でも充電切れを気にせず涼しく快適に過ごせます。付属の充電アダプターを使えば時間制限なく使えます。

また、BLDCモーター搭載でパワフルなのに驚くほど静かです。夜の就寝や子供の昼寝も妨げません。

4. タンク一体型なので手軽にドライミストを楽しめる

「HydroGo」はタンク一体型なので、タンクに水を入れてミストボタンを押すだけで最大1時間(※10)ミストを楽しむことができます。超微細な霧状の”ドライミスト”を噴射するので、屋外だけでなく、屋内でも家財を濡らすことなく安心して使えます(※11)。

ミストの気化熱効果で最大2℃(※12)温度が下がり、暑い夏を涼しく快適に過ごすことができます。

5. ライフスタイルを彩る全7色のカラーバリエーション

2026年の新展開として、インテリアやファッションに合わせて選べる「アイボリー」「グリーン」「ピンク」 「パープル」の4色を新たに追加しました。既存の グレー、ホワイトに、公式オンラインストア限定色の「ブルー」を加えた全7色の 豊富なラインナップにより、多様なライフスタイルや好みに寄り添い、暑い夏をよりスタイリッシュに彩ります。

「 Shark(R) FlexBreeze HydroGo コードレスサーキュレーターファン」主要スペック

「Shark(R) FlexBreeze HydroGo コードレスサーキュレーターファン」

(FA052JGY / FA052JWH / FA052JBL / FA052JIV / FA052JGN / FA052JPK / FA052JPU ）

シャークニンジャについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/41047/table/48_2_5811aa62ab2f7678b73b6b776b9300aa.jpg?v=202603180951 ]

シャークニンジャはアメリカのボストン郊外に本社を置く、家庭用フロアケアとキッチン家電を中心に家電製品を開発し提供するリーディングカンパニーです。Shark(R)（シャーク）はアメリカでシェアNo.1(※13)の フロアケアブランド、そしてNinja(R)（ニンジャ）もアメリカでシェアNo.1(※14)の小型キッチン家電ブランドです。

2018年7月、シャークニンジャは日本に上陸し、コードレススティッククリーナー、ハンディクリーナー、スチームモップなど、主にフロアケアブランドSharkで革新的な製品のラインナップを発売し、家電量販店において充電式ハンディクリーナー市場で販売シェアNo.1(※15)を獲得しています。

「消費者の本当のニーズに応える、消費者に寄り添った革新的な製品を提供する」ことを標榜し、日本のためにデザインされた全く新しいコードレススティッククリーナー「EVOPOWER(R)SYSTEM」や、今までの概念を変える革新的なハンディクリーナー「EVOPOWER(R)」など数々の人気製品を発売してまいりました。2025年6月には「360°クリーニング」を実現するShark最上位のコードレス掃除機「Shark(R) PowerClean 360」、9月には「360°クリーニング」を可能とした軽量コードレス掃除機「Shark(R) EVOPOWER SYSTEM BOOST/BOOST＋」を発売しました。2025年5月には「Shark(R) FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン」を発売し、扇風機市場に初参入しました。

また、2025年5月には、小型キッチン家電ブランド「Ninja」の新製品として、パワフル・コンパクトで 自動プログラム搭載のコードレスミキサー「Ninja Blast Max コードレスミキサー」、2025年11月には 新感覚の加熱調理家電「Ninja Crispi（クリスピー）」を発売しています。

徹底的な使用調査をし、お客さまの声に耳を傾けながら、それぞれの国や家庭に合わせた開発を実施しています。これからも「5つ星の満足度」を目指し、より良い製品を最先端のテクノロジーを駆使し提供し続けます。

公式HP：https://www.sharkninja.jp

(※1) 吹出口を90°ずつ逆向きに回転させた状態で、自動首振り機能を180°にて使用した場合。

(※2) FA222J比較

(※3) ファン最大風量設定時

(※4) 風量1でミストなしの場合

(※5) IEC 60704に基づく自社試験結果。

(※6) 自社テストに基づく。2025年5月から8月までに日本で販売された全扇風機の販売台数上位85%（自社調べ）に含まれるタワーファンとの最大風量設定時の風量の比較。

(※7) 市場想定価格は参考情報であり、販売価格を拘束するものではありません。

(※8) ブーストモードの場合

(※9) UL746C に準拠した UV 耐性のある素材を使用

(※10) 1回の給水で断続ミストモードを使用した場合

(※11) 風量1～3の場合

(※12) 気温30℃、風量3で0.9m離れた環境での試験結果に基づきます。実際の効果は環境によって異なる場合があります。

(※13) 出典：Circana/LLC, Retail Tracking Service 2025 USにおける2025年1月4日までの52週間の売上金額合計。対象カテゴリ：フロアケア全体（サブカテゴリ：フローリングクリーナー、キャニスター型掃除機、カーペット用クリーナー、ハンディ掃除機、ロボット掃除機、 スティック型掃除機、アップライト型掃除機、業務用掃除機）

(※14) 出典: Circana/LLC, Retail Tracking Service 2021-2025 USにおける売上金額合計。対象カテゴリ：小型キッチン家電（エアフライヤー、電気グリル、ハンドブレンダー、アイスクリーム/ヨーグルトメーカー、ジューサー、多機能調理家電、マルチクッカー、炭酸水メーカー、オーブントースター、ブレンダー、みじん切り器、フードプロセッサー）

(※15) 自社調べ