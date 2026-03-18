スマホHEMS「Nature Remo E2 / E」がECHONET Lite対応「ルームエアコン」との連携が可能になります

Nature株式会社

「自然との共生をドライブする」をミッションに掲げるNature株式会社（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：塩出 晴海、以下「Nature」）は、2026年3月18日（水）、スマホHEMS「Nature Remo E2」と「Nature Remo E」（以下「Nature Remo E2 / E」）をアップデートし、ECHONET Lite対応の家庭用エアコン（ルームエアコン）を対応機器として追加しました。これにより、スマートフォンアプリ「Nature Home」からエアコンの操作や、運転状況および電力消費量のモニタリングが可能になります。

■ECHONET Lite対応のエアコンの操作・モニタリングが可能に

今回のアップデートにより、「Nature Remo E2 / E」はECHONET Lite対応の家庭用エアコンと連携できるようになります。スマートフォンアプリ「Nature Home」から、「運転モード」「温度設定」「風量設定」の変更操作に加え、エアコンの稼働状態や電力消費量の確認が可能になります。ECHONET Lite通信（※1）により、エアコンのリモコンや「Nature Remo」から操作した場合でも、正確な稼働状況を取得できます。電力消費量のデータはクラウドに蓄積され、アプリの「エネルギー」タブで時系列グラフとして確認できるほか、CSVエクスポート機能により数値データを取得することも可能です。ZEHオーナーに義務付けられているエネルギー計測データの報告にも活用いただけます。なお、電力消費量の取得については、エアコン側の仕様により取得できない場合がありますので、エアコンの仕様をご確認ください。

（※1）ECHONET Lite（エコーネットライト）とは、スマートホームを実現する通信プロトコルで、異なるメーカーの家電機器を接続し、遠隔制御/モニタリングするための通信規格。

■2027年からGX ZEHにおける高度エネルギーマネジメントで空調の制御が要件に

「GX ZEH（ジーエックス・ゼッチ）」とは、国土交通省・環境省・経済産業省の3省連携で家庭部門の省エネ強化を目的として、2027年4月から運用が予定されている省エネ住宅の新基準です。従来のZEH（※2）が定める「エネルギー収支ゼロ」に加え、より高い断熱性能、蓄電池の設置、そして「高度エネルギーマネジメント（HEMS等により太陽光発電設備などの発電量を把握し、住宅内の冷暖房設備や給湯設備などを制御可能な仕組み）」の導入が必須となります。今回のアップデートにより、「Nature Remo E2 / E」は、GX ZEHにおける高度エネルギーマネジメントに求められる要件を満たす見込みです。

（※2）「ZEH」とは、net Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の略語で、太陽光発電によるエネルギー創出・省エネルギー設備の導入・高性能断熱材の採用により、年間の生活で消費するエネルギーを実質ゼロ以下にする住宅のこと。

今回のアップデートは、「Nature Home」アプリのver55.5.3よりご利用いただけます。

本アプリのダウンロードおよびアップデートは下記よりお願いいたします。

iOS :https://apps.apple.com/jp/app/nature-remo/id1193531669Android :https://play.google.com/store/apps/details?id=global.nature.remo

Natureは、再生可能エネルギーの普及と電力の安定供給を実現するため、家庭のエネルギーリソースから調整力を提供することを目指しており、スマートリモコン「Nature Remo」シリーズおよび「Nature Remo E」シリーズを通じて、家電やエネルギー機器のスマート化を推進してきました。「Nature Remo」シリーズと併用した利便性の向上や今後の住宅に求められる高度エネルギーマネジメントの在り方を見据え、HEMSとしての活用の幅を広げるため、対応機器の拡張および制御機能の拡充を進めてまいります。

■Natureについて

Natureは「自然との共生をドライブする」をミッションに、IoTプロダクトを活用し、再生可能エネルギーへのシフトを目指しています。2017年にスマートリモコン「Nature Remo」を発売、日本のスマートホーム市場を牽引。2019年にスマホHEMS「Nature Remo E」でエネルギーマネジメント事業に参入し、2022年の電力会社向けの「デマンドレスポンス支援サービス」開始や2025年のEV充電コントローラー「Nature EV Switch」発売によって事業の拡大を続けています。太陽光パネル・蓄電池・EV等の分散型エネルギーリソース（DER）を最適制御する「Nature DER Platform」を構築し、電力インフラのアップデートに貢献することでエネルギーの新しい未来を創造してまいります。

■「Nature Remo E2」について

「Nature Remo E2」は、コンセントに挿すだけで安価で手軽に導入できるスマホHEMSです。スマートメーター、太陽光発電設備、蓄電池、V2H、エコキュートやエネファーム等と連携ができ、スマートフォンの「Nature Home」アプリからリアルタイムに電力の流れをモニタリングおよびコントロールができます。別売りのスマートリモコン 「Nature Remo」シリーズと組み合わせて使用することで、電力消費量に合わせた家電の自動制御や家電の遠隔操作も可能です。

■Nature株式会社 概要

社 名 ：Nature株式会社（ネイチャーカブシキガイシャ）

所在地 ：〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1

設 立 ：2014年12月10日

代表者 ：代表取締役 塩出 晴海（しおで はるうみ）

事業概要：IoT機器の開発・製造・販売、およびエネルギーマネジメント事業

URL ：https://nature.global/