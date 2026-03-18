【新社会人のデスク戦略】入社1ヶ月で差がつく「AP LAB」ノートPCスタンド4種を新発売

株式会社オークファン

株式会社SynaBiz（本社：東京都品川区、代表取締役：石丸啓明、株式会社オークファン100％子会社）が展開するプライベートブランド「AP LAB（エーピーラボ）」は、新生活シーズンに向け、使用シーンに合わせて選べる「ノートPCスタンド」4モデルを発売いたしました。

差がつくのは“準備”から。新社会人のPC環境を整える重要性

新生活をスタートさせる方々にとって、環境の変化による「身体の疲れ」や「集中力の維持」は共通の悩みです。近年、出社とリモートワークを使い分ける働き方が一般的となり、日々の作業環境も変化しやすい状況にあります。

そこでSynaBiz（シナビズ）は、数多くのプロダクト開発に携わってきた経験から、PC環境を少し整えるだけで、日々の疲れや仕事の効率が大きく変わることに注目しました。

本シリーズは、新社会人の皆さまが快適に、そして自分らしく業務に取り組めるよう、実用性を追求したラインナップとなっています。

選べる「ノートPCスタンド」4モデルの特徴

1.【視覚環境の向上】アルミ2段式モデル

～圧倒的な高さ設定で、ノートPCをメインモニター化する～

スタンド自体が2段階で高さ調整できる構造を採用。通常のスタンドよりもさらに高い位置に画面を設置できるため、ノートPCの画面をデスクトップモニターと同等の目線まで引き上げます。

安定感のあるアルミ合金製で、外付けキーボードを併用した本格的なデスクワークに最適です。

販売ページ：https://amzn.asia/d/06i1Y3y8

2.【対話力】360°回転モデル

～画面共有をスムーズにし、コミュニケーションの質を高める～

土台が360°回転することで、対面での会議中に画面を即座に共有したり、作業スペースに合わせて向きを自由に調整したりすることが可能です。

5色の豊富なカラー展開。オープン構造による高い放熱性と、折りたたみ可能なコンパクト設計です。

販売ページ：https://amzn.asia/d/0iiyaRhZ

3.【効率性】360°回転スマホスタンド付きモデル

～PCとスマホを同一視点に。マルチタスクを加速させる～

PCスタンドにスマートフォン専用スタンドを併設。PCで作業をしながら、スマートフォンに視線を落とすことなく、スマホでのチャット確認やビデオ通話を行えます。

安定感のあるメタル素材を採用。高さ・角度調整に対応し、視線移動を最小限に抑えることで集中力の持続を助けます。

販売ページ：https://amzn.asia/d/03zvllMM

4.【機動力】超軽量・持ち運び特化モデル

～約310gの衝撃。どこでも「自分専用のオフィス」を構築～

通勤バッグやリュックに収まる極薄設計ながら、耐荷重は約10kgを実現。場所を選ばず働くビジネスパーソンのための「移動式オフィス」を実現します。

7段階の高さ調整。タイピング時のぐらつきを抑える安定構造を採用し、軽量さと実用性を両立しました。

販売ページ：https://amzn.asia/d/0gUKa96x

本シリーズは、働き方や利用シーンに応じて最適なモデルを選択できるラインナップとして展開しています。

AP LABについて

―本質を捉え、期待を超える。―

AP LABは、市場データやお客様の声、そして生産背景を一つの「価値」として結びつけるブランドです。

数字やトレンドの先にある、使われ方や本当に求められていることを丁寧に見つめ、商品づくりに反映しています。

海外現地の工場と直接連携することで高いコスト効率を実現し、品質に妥協しないものづくりを行っています。今後も流通の最適化を進め、消費者にとって新しい価値ある選択肢を提供してまいります。

AP LABでは今回紹介したノートPCスタンドのほかにも、デスク周りや日常生活に役立つさまざまな商品を展開しています。

ショップページ：https://www.amazon.co.jp/stores/AppriciateProductLAB/page/2680004F-2223-4CB2-B559-219511CED0F0

オークファングループについて

オークファングループは、データとテクノロジーを活用し、国内外の流通市場において供給者と需要者をつなぐ流通プラットフォームを展開しています。

既存事業として、相場検索サービス「オークファン」およびBtoB取引プラットフォーム「NETSEA」を運営し、安定的な収益基盤を構築しています。

これらの基盤を活かし、現在は成長ドライバーとして、自社ブランドおよびライブコマース事業「NETSEA MallLive」を推進しています。商品企画から販売までを一気通貫で支援する「D2X（Direct to X）コマース」を軸に、新たな流通モデルの確立に取り組んでいます。

今後も既存基盤の強化と成長領域の拡張を両輪で進め、事業構造の高度化を図ってまいります。

■株式会社SynaBiz 会社概要

・代表者：代表取締役 石丸 啓明

・設立 : 2015年7月

・資本金：2,500万円 ※株式会社オークファン（東証グロース上場）100%出資

・所在地：〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F

・URL ：https://synabiz.co.jp/